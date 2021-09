Von Nicoline Pilz und Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Die Kommunalpolitik ist in der Sommerpause. Bevor es im September weitergeht, spricht Bürgermeister Simon Michler im Sommerinterview über den Stand bei Themen – zum Beispiel Haushalt, Hilfeleistungszentrum oder Fährhäuschen.

Herr Michler, das Kommunalrechtsamt sieht eklatante strukturelle Defizite im Finanzhaushalt der Gemeinde. Wie bewerten Sie dieses Schreiben? Und wie ist die finanzielle Lage denn nun wirklich?

Die Situation ist nicht neu. Wenn man sich diese Schreiben der letzten sechs Jahre anschaut, dann beinhalten sie immer Kritik, wenn man keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegt. Man redet immer viel über Haushaltspläne, es ist aber wichtiger, sich die Jahresrechnungen anzusehen. Dabei ist der Ausblick nicht ganz so schlecht. Das Ergebnis ist meist zwischen zwei bis vier Millionen Euro besser als der Plan. Dennoch ist natürlich keine Zeit, sich finanziell zurückzulehnen. Wir müssen dringend strukturelle Verbesserungen erzielen, um nachhaltig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

Geplante außerordentliche Erträge aus Grundstücksverkäufen sind noch nicht realisiert – woran liegt das?

Das hat verschiedene Gründe. Zum Beispiel Edingen-Südwest: Hier hatten wir unterschiedliche Kriterien erarbeitet, doch es hat sich kaum ein Bauträger beworben. Das führte zu Zeitverzögerungen und es ist noch unklar, wie es weitergeht. Bäko-Wiese hingegen läuft, doch auch hier kennen wir den Baubeginn noch nicht. Die Bauträger haben derzeit alle gut zu tun. Vertraglich ist das aber unter Dach und Fach. Neckarhausen-Nord kommt nächstes Jahr – die Bauland-Arbeitsgruppe hat sehr gut gearbeitet. Wir haben hier einfach mehr Zeit benötigt, um gute Lösungen zu finden. Im ersten Abschnitt entsteht sozialer Wohnraum mit rund 80 Wohnungen. Möglicherweise können mit einem Sanierungskonzept in diesem Zuge auch die in die Jahre gekommenen Wohnungen im Bereich der Bismarckstraße saniert werden, ohne dass die Bewohner Nachteile dadurch haben.

Wie sieht es bei Neckarhausen-Nord inzwischen mit den Umsiedlungen der Vereine aus?

Das ist die große Herausforderung der nächsten Monate. Die nächste Etappe ist die Standortfrage für den Hundesport. Dabei haben wir ein, zwei Flächen rund um das Sportzentrum im Auge. Aktuell laufen konstruktive Gespräche mit den Eigentümern. Am Schluss geht es auch ums Geld. Bis man dem Gemeinderat etwas Beschlussreifes vorlegen kann, wird es noch die ein oder andere Woche dauern. Im September gehen wir mit der DJK und dem FC Viktoria ins Gespräch. Im Sportzentrum wird aber sicherlich nicht jeder Verein sein eigenes Vereinsheim bekommen, das ist, glaube ich, klar.

Thomas Hoffmann (OGL) sagte, der Verwaltungsausschuss (VA) habe über Maßnahmen gesprochen, die die Bürger "erschrecken" würden. Was ist damit gemeint?

Auch das ist nichts Neues. Der VA tagt mindestens einmal jährlich und diskutiert über strukturelle Verbesserungsmaßnahmen, um die Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu reduzieren. Hierbei gab es aber bisher noch nicht den ganz großen Wurf. Immerhin haben wir jetzt die Mieten kommunaler Wohnungen nach zehn Jahren zum ersten Mal erhöht. Das gilt auch für die Erbbauzinsen. In der Summe sind das rund 30.000 Euro im Jahr Mehreinnahmen, ein kleiner Beitrag zur Haushaltskonsolidierung. Ansonsten geht es um Gebühren- und Steuererhöhungen, wobei das gut begründet sein muss. Wir werden uns alles anschauen – auch die Mieten für die kommunalen Hallen. Der VA wird noch einmal im Herbst tagen und sich die freiwilligen Aufgaben betrachten, um zu hinterfragen, wie sie sich optimieren lassen. Parallel werden dem Gemeinderat im Rahmen der nächsten Sitzungen verschiedene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorgeschlagen.

Die Sanierung des zweiten Bauabschnitts der Pestalozzi-Schule und das geplante Hilfeleistungszentrum (HLZ) sind erst nach großem Druck vorangekommen. Woran liegt es, dass unausweichliche Investitionen in Edingen-Neckarhausen immer so lange dauern?

Schwierige Frage. Es geht eben um sehr viel Geld. Das ist der Hauptgrund. Bei der Schule haben wir gedanklich mit zwei Millionen Euro begonnen, waren zwischendurch bei über acht, und jetzt landen wir bei sechs. Hier haben die Planungen einfach gedauert, denn es ist wichtig, dass so ein Projekt von denen mitgetragen wird, die es direkt betrifft.

Die Planungen liefen allerdings sehr lang mit jeweils über zehn Jahren…

Beim Hilfeleistungszentrum ist es ähnlich, und hier geht es um noch größere Beträge. Die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) hat Dynamik ins Thema gebracht. Hier sind wir in der entscheidenden Phase: Die Verwaltung hat sich noch einmal andere Gerätehäuser angeschaut, und mit Architekt Feigenbutz haben wir einen guten Berater. Nun geht es darum, Synergien zu finden, wie wir Kosten reduzieren. Wir werden ein Finanzierungskonzept erstellen, wenn die Planung so weit ist. Gespräche mit dem Kreisbrandmeister und dem Roten Kreuz führen wir noch diesen Sommer. Wenn alles auf der Arbeitsebene erledigt ist, werden wir im HLZ-Ausschuss öffentlich das Raumprogramm diskutieren. Der Gemeinderat muss dann den Startschuss geben, und der rechtlich notwendige Architektenwettbewerb kann starten. Der Spatenstich wird aufgrund des langwierigen Verfahrens noch dauern.

Die Feuerwehrgerätehäuser, hier im Bild Neckarhausen, sind in einem schlechten Zustand. Kurzfristig soll ein Gerätewagen helfen, aber auch der kostet bis zu 200 000 Euro und hat eine Lieferzeit von 18 Monaten. Foto: Pilz

Bleiben wir bei der Feuerwehr. Die UKBW hat in ihrem Bericht zahlreiche Mängel in beiden Feuerwehrgerätehäusern festgestellt und Abhilfe gefordert. Erste Wasserstandsmeldungen über Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit der Wehr sollten bis 1. Juni bei der UKBW eingegangen sein. Was konnten Sie Positives vermelden?

Wir sind in enger Absprache, und die UKBW ist da auch realistisch. Sie weiß, dass wir das HLZ planen, und fordert keine Maßnahmen, die sechsstellige Beträge verschlingen. Das läuft konstruktiv. Ein wichtiges Signal wäre, wenn wir den Gerätewagen (GWT) anschaffen. Das Fahrzeug würde helfen, kurzfristig die Zeit zu überbrücken. Allerdings beträgt die Lieferzeit auch 18 Monate.

Von kurzfristig kann man also nicht unbedingt sprechen.

Wir bringen das Thema im September oder Oktober in den Gemeinderat. Der GWT kostet zwischen 150.000 und 200.000 Euro und wird, auch wenn das HLZ fertig ist, benötigt. Die Feuerwehr hat das überzeugend dargelegt, weil es eben auch als Hygienefahrzeug nutzbar ist. Es wäre sinnvoll, dass es kommt.

Das war ja auch eine Forderung der UKBW, weil gerade in Neckarhausen sanitäre Anlagen fehlen…

Genau. Wir sind mit der UKBW dran, die Themen im kleineren Bereich abzuarbeiten, zum Beispiel bei den Stellplätzen. Wir haben zu jedem aufgeführten Punkt Antworten und Lösungen gegeben. Ein großer Punkt ist zunächst der GWT und letzten Endes auch das HLZ. Das Schreiben hört sich beim Lesen schärfer an. Kurzfristig muss nicht alles perfekt sein. Die Perspektive muss stimmen.

Kommen wir zu einem anderen Großprojekt. Wie sieht es mit der Nutzung des Fährhäuschens aus?

Ein Café oder Ähnliches wäre ein Traum von vielen. Die Frage ist, ob es der Gemeinderat will, ob es baulich machbar ist und ob sich dann wirklich jemand findet, der so viel Geld investieren möchte. Wenn man wirklich 500.000 bis 600.000 Euro bräuchte, wie soll das wieder reinkommen? Es gibt jedenfalls noch einige Hürden. Jetzt muss erst einmal das Bauliche geklärt werden, und da sieht es nicht so gut aus. Eigentlich muss man froh sein, wenn das Häuschen stehen bleibt. Aber generell bin ich davon überzeugt, dass man an diesem Standort Geld verdienen kann und es die Bürgerinnen und Bürger bei einer Öffnung – für welchen Zweck auch immer – gerne nutzen würden.

Bei seiner Verabschiedung sagte Kämmerer Manfred Kettner, in der Gemeindekasse "kranke" es zurzeit, und er hoffe, dass sich das ändert. Wie ist die Situation dort?

Wir hatten dort einen Personalwechsel und generell einen großen Umbruch im Rathaus. Einige Amtsleiter sind in Ruhestand gegangen: Wolfgang Ding, Horst Göhrig und Manfred Kettner. Frank Kucs ist nach Leimen gegangen, und nächstes Jahr geht Hauptamtsleiterin Elke Hugo in den Ruhestand. Mit der jetzigen Struktur bin ich zufrieden. Aber die Kasse ist in der Tat eine große Baustelle – da hatten wir vier, fünf Wechsel aus unterschiedlichen Gründen, wofür niemand etwas kann. Deshalb ist die Stelle zurzeit vakant – sie wird gerade ausgeschrieben. Im Moment fangen wir das mit den Mitarbeitern der Kämmerei ab. Wir haben im Rathaus einige kreative Modelle entwickelt und setzen auch verstärkt auf Homeoffice. Der Fachkräftemangel ist in einigen Bereichen im öffentlichen Dienst mehr als spürbar. Deshalb müssen verschiedene Anreize etabliert werden.

Was hat Ihre Kandidatur in Schwäbisch Hall im Rathaus und bei den Bürgern verändert?

Persönlich habe ich das erstaunlich schnell analysiert und verarbeitet. Für mich ist das abgehakt, es war ein kurzer, intensiver Lebensabschnitt. Ich war auch nicht lange enttäuscht und arbeite ganz normal weiter wie nach einem anderen längeren Urlaub. Die Leute erlebe ich seitdem eher noch offener mir gegenüber als zuvor.

Wie meinen Sie das?

Meine Kandidatur war ja sehr offen aus familiären Gründen begründet, und jetzt ist es eben bekannt, dass wir ein Kind aus Haiti adoptieren werden, was bislang nur unsere Familie wusste. Diese Kinder haben dort bereits zu Beginn ihres Lebens ein "beladenes Rucksäckchen" auf. Das ist in erster Linie für die Kinder selbst aber auch für die Annehmenden nicht immer einfach. Die Nähe zu den Eltern und Geschwistern hätte uns hierbei sicherlich Unterstützung bieten können. Für uns hat das schon große Überwindung gekostet, so ein privates Thema öffentlich zu machen. Aber letztlich war es eben der Hauptgrund für die Kandidatur.

Zumindest die Leute, die es gut mit uns meinen, haben Verständnis für den Versuch und die Offenheit gezeigt. Das bekomme ich zurzeit fast täglich aus der Bevölkerung zurückgemeldet. Es hat aber nicht sollen sein, und dafür können wir jetzt in unserer Lieblingsregion bleiben. Ich werde weiter mit voller Leidenschaft als Bürgermeister der Gemeinde Edingen-Neckarhausen arbeiten und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Negative Auswirkungen sehe ich nicht, im Gegenteil: Von dieser Erfahrung wird meine weitere Arbeit profitieren.