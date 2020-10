Hier blüht nichts, und es gibt keinen Lebensraum für Tiere. Schottergärten wie dieser in Ladenburg sind zunehmend zum Streitthema geworden und keine zulässige Verwendung von Flächen. Foto: Pilz

Von Katharina Schröder

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Schottergärten sind zunehmend in die Kritik geraten. Mit einer Gesetzesänderung sollen die nicht begründeten Flächen endgültig verschwinden. Eigentlich ist die Änderung aber lediglich eine Präzisierung, denn schon zuvor stellten Schottergärten keine zulässige Verwendung dar, wie das Baurechtsamt des Kreises mitteilte. Die Gemeinde Hirschberg dokumentiert nun die örtlichen Schottergärten fotografisch. Aber wie sieht es in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen aus?

Die Römerstadt plant kaum, auf die Gesetzesänderung zu reagieren. "Es wird Aufgabe der Bauaufsicht und der Naturschutzbehörde des Kreises sein, die Einhaltung zu kontrollieren und zu ahnden", sagt Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters auf Anfrage der RNZ. Die Stadt könne lediglich unterstützen. Ganz untätig müssen die Kommunen aber nicht bleiben. Das Baurechtsamt des Kreises erklärt: "Hat eine Gemeinde ein spezielles Pflanzgebot in ihrem Bebauungsplan erlassen, zu dem ein vorhandener Schottergarten in Widerspruch steht, verfügt sie über ein geeignetes Instrument, in eigener Zuständigkeit das Pflanzgebot durchzusetzen und damit zugleich die Herstellung der bauordnungsrechtlich geforderten Grünfläche zu erreichen."

In neuen Bebauungsplänen wie im Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewannhabe die Stadt bereits vor der Gesetzesänderung reagiert "und eine gleichlautende Regelung getroffen", sagt Hoffmann. Schottergärten seien deutschlandweit ein Problem, so auch in der Römerstadt. Auf die Frage, wie die Stadt bisher mit Schottergärten umgegangen sei, antwortet Hoffman: "Solange Bebauungsplan oder Landesbauordnung keine Handhabe gegeben hatten, gab es keine Ahndungsmöglichkeit."

Die Nachbargemeinde Edingen-Neckarhausen plant, auch selbst gegen die unliebsamen Anlagen vorzugehen. "Voraussichtlich im Verlauf des Jahres 2021, beziehungsweise wenn die ständige Rechtssprechung das Gesetz definiert und konkretisiert, wollen wir gemeinsam mit dem Technischen Ausschuss beziehungsweise Gemeinderat das weitere Vorgehen festlegen", kündigt Dominik Eberle vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde auf Anfrage der RNZ an.

Unter anderem sei diese Vorbereitungszeit notwendig, da bei einem Eingreifen der Gemeinde zeitlicher beziehungsweise personeller Aufwand entstehe. Eberle bezieht sich auch auf seinen Hirschberger Amtskollegen Rolf Pflästerer: "Ähnlich wie vom Kollegen Pflästerer geschildert, kann eine Umsetzung nur durch zusätzliches Personal wie beispielsweise Auszubildende erfolgen."

Und wie will Edingen-Neckarhausen das Thema angehen? "Seit 2017 werden bereits Stein- und Schottergärten in Bebauungsplänen ausgeschlossen", erklärt Eberle. "Soweit Stein- und Schottergärten in Bebauungsplan-Satzungen festgesetzt sind, obliegt es der Gemeinde in Absprache mit dem Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises die Einhaltung des Verbots zu kontrollieren", bestätigt der Amtsleiter die Erläuterungen des Baurechtsamtes.

Eine Erhebung zur Verbreitung von Schottergärten in der Doppelgemeinde gibt es noch nicht. "Wir gehen davon aus, dass die Anzahl an Stein- und Schottergärten in ähnlichem Umfang wie bei den Nachbarkommunen ausfällt", schätzt Eberle.

Und wie ist die Gemeinde bisher mit dem Thema umgegangen? "Im Rahmen der Bauherrenberatung, die oftmals zu Vorsprachen im Bau- und Umweltamt führt, versuchen wir, die ökologischen Aspekte näherzubringen und für Verständnis zu werben", sagt der Bauamtsleiter. "Das bezieht sich nicht nur auf die Steingarten-Problematik, sondern auch auf die Gesamtheit bei Sanierung und Neubau: Dachbegrünung, Fotovoltaik-Anlagen, energetische Standards, Ökopflaster und so weiter."