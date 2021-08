Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Ein Sommer, in dem es auch mal geregnet hat, in dem es nicht wie in den vergangenen Jahren Dürren gab. Den Ladenburger Landwirt Jochen Maas hat das gefreut. Sein Edingen-Neckarhäuser Kollege Georg Schneider sieht das schon wieder anders. "Für uns ist ein trockener Sommer eigentlich besser", sagt der Obstbauer. Auf seiner Apfelplantage erklärt er, warum.

Zwei Wochen hinke die Ernte hinterher, sagt Schneider. Und das liege am nassen Sommer. "Die Äpfel brauchen einfach etwas länger, wenn es nicht so warm ist, und die Sonne weniger scheint", sagt er. Ein bisschen paradox klingt es schon, wenn der Obstbauer erklärt, dass ihm ein trockener Sommer lieber ist. "Wir haben da einfach mehr Kontrolle", führt er aus. Denn Schneider hat eine Bewässerungsanlage. Wasser könne er also zuführen, Sonne und Temperatur dagegen nicht. "In den vergangenen Jahren war es einfach wärmer", sagt Schneider. "Und die Wärme macht den Zucker." Die hiesige Region sei bekannt für die Süße ihrer Äpfel. "Ich sage immer, wir leben hier in Süßdeutschland", erklärt Schneider und lacht. "Ich glaube, es gibt fast nirgends süßere Äpfel als bei uns. Da schmeckt man schon einen Unterschied, wenn man in Norddeutschland Äpfel isst."

Gleich zu Beginn der Blüte habe es gehagelt, das mache Kratzer auf den Äpfeln. Foto: nip/skv

Insgesamt sei man inzwischen aber knapp zwei Wochen früher dran im Vergleich zur Landwirtschaft vor 20 Jahren. Auch die Blüte dauere immer kürzer. "Normalerweise geht die Obstblüte zehn bis 14 Tage", erklärt Schneider. "Dieses Jahr sind die Bäume innerhalb von nur einer Woche abgeblüht." Problematisch ist das, weil dadurch weniger Zeit zum Ausdünnen der Pflanzen bleibt. "Die Kunst des Obstbauers ist, dass der Ertrag jedes Jahr gleich ist", sagt der Landwirt. Dafür muss man die Bäume ausdünnen, denn ein Baum, der in einem Jahr viele Früchte trägt, trägt im nächsten Jahr fast keine. Indem man die Blüten verätzt, dünnt man die Pflanzen aus, bevor die Früchte entstehen. "Aber wenn die Blüte so kurz ist, müssen wir später von Hand ausdünnen." Das heißt, der Landwirt muss die Äpfel, die zu viel sind, vom Baum entfernen. Aber auch das geht nur bis zu einem gewissen Stadium. "Man muss sie entfernen, so lange sie walnussgroß sind", erklärt Schneider.

Hintergrund Nach Dürren in den vergangenen Jahren regnete es in diesem Sommer einmal häufiger. Allein im Juni gab es Niederschläge von durchschnittlich 135 Litern pro Quadratmeter in Baden-Württemberg – zum Vergleich: 2020 waren es gerade einmal 40 Liter pro Quadratmeter. Man sollte meinen, dass das nur positive Auswirkungen auf Landwirtschaft und den kommunalen Haushalt hat. Die RNZ hat sich [+] Lesen Sie mehr Nach Dürren in den vergangenen Jahren regnete es in diesem Sommer einmal häufiger. Allein im Juni gab es Niederschläge von durchschnittlich 135 Litern pro Quadratmeter in Baden-Württemberg – zum Vergleich: 2020 waren es gerade einmal 40 Liter pro Quadratmeter. Man sollte meinen, dass das nur positive Auswirkungen auf Landwirtschaft und den kommunalen Haushalt hat. Die RNZ hat sich erkundigt, ob dem wirklich so ist. In drei Artikeln beleuchtet die RNZ die Sicht von Landwirten und Kommunen auf das Wetter und seine Folgen für die verschiedenen Bereiche in diesem Jahr. (krs)

Mit der Entwicklung der Ernte ist er trotzdem recht zufrieden. Mitte März sah das anders aus, da kamen die Spätfröste. "Wir mussten bestimmt zehn Mal beregnen im Frühjahr, damit die Pflanzen nicht erfrieren", sagt Schneider. Das sei oft. Schon dadurch sei viel Wasser im Boden gewesen, und im Verlauf des Sommers wurde es noch mehr. Das wiederum bietet Pilzkrankheiten gute Bedingungen, aber Schneider betont: "Damit haben wir keine Probleme, weil wir gezielten Pflanzenschutz betrieben haben." Dass die Spätfröste problematisch werden, hänge auch mit dem Klimawandel zusammen. "Durch die warmen Winter treiben die Bäume früher aus, und wenn dann der Frost kommt, müssen wir beregnen." Bei Äpfeln könne man wenigstens noch reagieren. Bei Aprikosen und Pfirsichen sieht das schon anders aus, sie können nicht beregnet werden, weil das Holz sonst spröde wird. "Pfirsiche und Aprikosen waren in diesem Jahr ganz schlecht", sagt Schneider. "Da sind die ganzen Knospen erfroren." Deswegen gebe es in diesem Jahr so wenige heimische Pfirsiche und Aprikosen.

Und weil die Blüte so kurz war, musste er die Apfelbäume händisch ausdünnen. Das geht aber nur, solange die Früchte maximal so groß wie eine Walnuss sind. Foto: nip/skv

Die Winter seien nicht nur zu warm, sondern auch zu trocken. "Dadurch überleben die Insekten", sagt der Obstbauer. Man müsse verstärkt gegen Schädlinge vorgehen. Und ihm machen Extremwetterereignisse Sorgen. "Dieses Jahr hatten wir bisher zum Glück nur zwei Gewitter", sagt Schneider. "Aber so etwas wie im Ahrtal kann hier auch passieren." Hagel habe ihn diese Saison zum Beispiel schon überrascht. "Gleich zu Beginn der Blüte hatten wir Hagel", ärgert er sich. "Das gibt Kratzer auf den Äpfeln."Aber so früh im Jahr, habe er damit noch nicht gerechnet. Bei Frost und Hagel hat der Landwirt mit Beregnung und Hagelnetzen immerhin noch Möglichkeiten, zu reagieren. "Gegen Wind und Unwetter sind wir aber machtlos."