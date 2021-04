Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Vor drei Wochen hätte die Überraschung kaum größer sein können: Bürgermeister Simon Michler gab bekannt, dass er bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall am 4. Juli kandidiert. Im Interview spricht er über seine Beweggründe, Auswirkungen auf die Doppelgemeinde, und was passiert, falls er nicht gewählt wird.

Herr Michler, was ist an Schwäbisch Hall besser als an Edingen-Neckarhausen?

Das kann man nicht vergleichen, das sind zwei ganz andere Kommunen. Wenn alles normal ohne Corona gelaufen wäre, hätten meine Frau und ich jetzt ein Adoptivkind aus Haiti und ganz anderes zu tun, als einen Wahlkampf zu führen. Aber so entstand Zeit zum Nachdenken und Angebote anhören. Und davon war auch nur Schwäbisch Hall interessant.

Sie hatten aber auch Backnang in Erwägung gezogen.

Das ist nicht ganz richtig. Da gab es Kontakt, ja. Aber Backnang war keine konkrete Überlegung. Ende November haben meine Frau und ich einen Ausflug gemacht und Schwäbisch Hall und Backnang angeschaut. Danach war klar, wenn, dann kommt nur Schwäbisch Hall infrage. Dass es verschiedene Anfragen gab, habe ich ja schon öffentlich gemacht.

Wann kam der Gedanke auf, dass Sie in Schwäbisch Hall kandidieren wollen?

Das waren alles zunächst mal lose Gespräche. Im August habe ich erfahren, dass der Amtsinhaber nicht mehr antritt, im Dezember gab es das erste Gespräch mit einer Fraktion. Aber nach einem Gespräch trifft man so eine Entscheidung nicht, das war ein Prozess. Endgültig habe ich mich erst vor wenigen Wochen entschieden, im Prinzip sogar erst an dem Wochenende, bevor ich es öffentlich gemacht habe. Man kann so etwas auch nicht lange geheim halten. Mir war es wichtig, den Zeitpunkt selbst zu bestimmen, und vorzeitig mein politisches Umfeld in der Gemeinde zu informieren.

Sehen Sie in Ihrer Kandidatur einen Vertrauensbruch gegenüber Ihren Bürgern und Wählern?

Nein. Aus diesem Grund habe ich auch meine privaten Beweggründe so öffentlich gemacht. In meiner Mitteilung für Schwäbisch Hall habe ich das kürzer gehalten. Aber in Edingen-Neckarhausen war es mir wichtig, mit voller Transparenz dazulegen, warum ich diesen Schritt gehe.

Schon bei Ihrem Amtsantritt 2015 hatten Bürger die Befürchtung, dass die Gemeinde für Sie nur ein Sprungbrett ist, jetzt werden diese Töne wieder laut in den Ortsgesprächen. War für Sie immer klar, dass Sie nach Höherem streben?

Nein, eigentlich war es überhaupt nicht unsere Lebensplanung hier wegzugehen, sonst hätten wir kein Haus mit Kinderzimmern gebaut. Das Leben kann man eben manchmal nicht planen. Und Sprungbrett klingt immer so negativ. Zunächst einmal ist es für eine Gemeinde nicht schlimm, wenn der Bürgermeister in einer größeren Kommune die Chance bekommt, Oberbürgermeister zu werden. Das zeigt ja, er macht zumindest nicht ganz schlechte Arbeit.

Einige finden, Sie hätten wenigstens Ihre erste Amtszeit beenden können.

Ich denke, den Schritt gegen Ende der ersten Amtszeit zu versuchen, ist nicht schlechter als nach neun oder zehn Jahren. Wenn man sich wiederwählen lässt, und dann geht, hat man vor allem privat mehr Sicherheiten, und darum geht es mir nicht. Gegen Ende meiner Amtszeit kann ich sagen, dass alle Themen, die ich vor fünf Jahren angesprochen habe, in die Wege geleitet sind. Für das Hilfeleistungszentrum, die Pestalozzischule und Neckarhausen Nord – mit allen Nebenthemen, dazu gehört auch der Hundesport – möchte ich bis September mit dem Gemeinderat noch Grundsatzbeschlüsse treffen.

Sind Ihnen diese lang nicht angegangenen Großprojekte und die Finanzlage der Gemeinde auf die Füße gefallen?

Die Themen kann man sich manchmal nicht aussuchen. Sowohl die Pestalozzischule als auch das Hilfeleistungszentrum kann man nicht mehr länger aufschieben. Aber es ist nicht so, dass in Edingen-Neckarhausen nur Ausgaben anstehen. Wir haben auch einige Projekte, die Geld in die Kasse bringen, nur eben zeitverzögert. Dabei denke ich zum Beispiel an Neckarhausen Nord. Hierbei werden Millionen-Einnahmen zurückkommen.

Wie erklären Sie in Schwäbisch Hall, dass Sie Ihre Amtszeit in Edingen-Neckarhausen nicht zu Ende führen wollen?

Das ist dort nicht so das Thema. Mein Eindruck aus den ersten Gesprächen ist, die Haller sehen, ich habe fünf Jahre in einem vergleichbaren Mittelzentrum in Aalen in Leitungsposition gearbeitet und bin Bürgermeister einer großen Gemeinde. Ob es jetzt fünf oder zehn Jahre sind, ist nicht das große Thema.

Wie sieht aktuell Ihr Wahlkampf aus?

Montags bis mittwochs bin ich hier im Büro. In der zweiten Wochenhälfte mache ich Termine in Schwäbisch Hall. Mein Stellvertreter Dietrich Herold schreibt mir Notizen, was donnerstags und freitags in Edingen-Neckarhausen passiert ist. Bei größeren Dingen telefonieren wir, es besteht ein reger Austausch. Und mit den Amtsleitern bin ich ohnehin fast jeden Tag in Kontakt. Richtung Juni oder Juli werde ich vielleicht auch mal drei Wochen komplett in Schwäbisch Hall sein, das wird man sehen. Und ich muss auch schauen, was Corona zulässt.

Was machen Sie, wenn Sie nicht gewählt werden?

Ich habe noch gute zweieinhalb Jahre, für die ich gewählt bin. Mein Anspruch ist es, mit voller Konzentration weiterzumachen. Es gibt viele spannende Aufgaben.

Müssen die Bürger also keine Sorge haben, dass Sie sich sofort wieder wegbewerben?

Mit meiner Frau habe ich ein Haus gebaut, und ich fühle mich wohl in der Gemeinde, ich liebe die Region, mir gefällt es, ich habe hier viele Freunde. Meine Kandidatur ist definitiv keine Entscheidung gegen Edingen-Neckarhausen. Ich hoffe, es ist ein bisschen nachvollziehbar, warum ich diesen Schritt versuche.