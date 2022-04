Der Partnerschaftsverein IGP hat sich am Sonntag im Plouguerneau-Haus getroffen, um die Präsidentschaftswahl in Frankreich zu verfolgen. In Kandidatin Marine Le Pen sehen sie einen „Wolf im Schafspelz“, hieß es in der Runde. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Unter einer "Wahlparty" versteht man im Prinzip, dass es etwas zu feiern gibt. Nach einem regelrechten Ausbruch an Freude war im Plouguerneau-Haus in der Neckarhäuser Fichtenstraße aber am Abend der Präsidentschaftswahl in Frankreich den Gästen nicht so recht zumute.

Beim IGP Partnerschaftsverein wünscht man sich eine Fortsetzung des proeuropäischen Kurses, wie ihn Amtsinhaber Emmanuel Macron pflegt. Mit einer Marine Le Pen? Undenkbar. Die Politikerin der rechtsextremen Partei Rassemblement National (RN) sei ein "Wolf im Schafspelz", heißt es in der Runde im großen Besprechungsraum. Eine, die in den vergangenen Wochen ihre Radikalität verborgen und sich gemäßigter gezeigt habe, wie IGP-Ehrenvorsitzender Erwin Hund meint.

Kurz vor 20 Uhr schaltet er auf den Fernsehkanal "France 2", zu vergleichen mit den deutschen Kanälen ARD und ZDF. Hund verweist auf Unterschiede. So werde in Frankreich nicht die Wahlbeteiligung genannt, sondern die Franzosen sprechen von "Wahlenthaltung". Zudem gibt es keine Briefwahl. Franzosen, die in Deutschland leben, mussten in Karlsruher Konsulat ihre Stimme abgeben. Ein ziemlicher Umstand. Nicht zuletzt wird in Frankreich der Präsident direkt von den Bürgern gewählt. Wer die absolute Mehrheit erhält, gewinnt. Seit 1965 fiel die Entscheidung aber bei allen Präsidentschaftswahlen nicht gleich im ersten Wahlgang, sondern erst bei der Stichwahl, an der sich nur die beiden Bestplatzierten beteiligen dürfen.

Bei der Präsentation der Ergebnisse wird auch durchaus deutlich, dass die Nachbarn mehr von Show verstehen als die Deutschen. "Da ist einfach mehr Dramatik", findet IGP-Vorsitzende Susanne Surblys. Zwölf Kandidaten haben sich in Frankreich um das Amt des Präsidenten beworben – und jeder von ihnen braucht auf diesem Weg zunächst einmal 500 Unterstützer. Abgeordnete, meistens aber Bürgermeister, geben ihre Stimme einem Bewerber. In Edingen-Neckarhausens Partnergemeinde Plouguerneau hat sich Bürgermeister Yannig Robin beispielsweise für Philippe Poutou entschieden, einen Gewerkschafter und Politiker der antikapitalistischen Partei. Er rangiert am Ende unter ferner liefen. Das geht anderen ebenso.

An diesem Abend registriert man auch im Plouguerneau-Haus die deutliche Veränderung der Parteienlandschaft in Frankreich. Traditionsreiche Parteien wie die "Les Républicains" erzielen mit ihrer Kandidatin Valérie Pécresse nur noch 4,8 Prozent der Stimmen. Sie empfiehlt nun, Macron zu wählen. Am Ende liegt dieser mit rund 28 Prozent nur vier Prozentpunkte vor der rechtspopulistischen Le Pen. "Die Stichwahl war zu erwarten", meint Hund. Wenige Sekunden davor bangt er noch: "Wenn Le Pen vorne liegt, drehe ich durch." Mit 21,9 Prozent verpasst Jean-Luc Mélenchon von "La France insoumise" nur knapp die Stichwahl. Nach seiner leidenschaftlichen Rede betont er dreimal hintereinander, die Franzosen dürften keine einzige Stimme Marine Le Pen geben. Den Namen von Macron erwähnt er dennoch nicht. Le Pen sagt in ihrer Ansprache Sätze wie: "Die französische Sprache ist bedroht." Oder auch die Souveränität von Frankreich – eine weitere Spitze gegen Europa.

Die Vorstellung, dass diese Frau Frankreichs Kurs bestimmen könnte, findet man im Partnerschaftsverein grässlich. Das gilt auch für Kandidat Éric Zemmour (Reconquête). Der Journalist und Autor wurde im September 2020 erneut wegen Aufrufs zur Diskriminierung und zum Hass gegen die muslimische Gemeinschaft und ihrer Religion rechtskräftig verurteilt. Sieben Prozent der 48,7 Millionen Wahlberechtigten gaben ihm dennoch ihre Stimme. Frankreich hat am Sonntagabend sehr rechts gewählt – die Linke, so erklärt Erwin Hund, sei noch stärker gespalten. Am 24. April findet der zweite Urnengang statt.

So wählte Plouguerneau:

> Emmanuel Macron (La République En Marche!): 32,92 Prozent

> Marine Le Pen (Rassemblement National): 21,42 Prozent

> Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise): 18,47 Prozent

> Yannick Jadot (Europe Écologie Les Verts): 6,39 Prozent

> Valérie Pécresse (Les Républicains): 5,76 Prozent

Die Wahlbeteiligung in der Partnergemeinde Plouguerneau lag mit 78,51 Prozent etwas über dem Landesdurchschnitt. nip