Edingen-Neckarhausen. (skv) "Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Und auf Rettung, wenn er in Seenot gerät." Nach diesem Credo rettete der Verein Sea-Eye schon viele tausend Flüchtlinge vor dem Ertrinken im Mittelmeer. Bei der Volkshochschule Edingen-Neckarhausen zeigte die Heidelberger Lokalgruppe der 2015 gegründeten, ganz durch Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzierten Hilfsorganisation den Film "Route 4", eine erschütternde Dokumentation über "die tödlichste Fluchtroute der Welt".

"Ich kann Ihnen keine gute Unterhaltung wünschen", schickte Herbert Butz von Sea-Eye Heidelberg nach der Begrüßung von VHS-Leiter Hermann Ungerer in der Eduard-Schläfer-Halle voraus. Denn der knapp einstündige Film führt die humanitäre Katastrophe in all ihrer Grausamkeit vor Augen. Seit 2014 sind schon über 23.000 Erwachsene, Jugendliche und Kinder im Meer zwischen Afrika und Europa ertrunken. In tagelanger Fahrt durch die Wüste, wie Vieh zusammengepfercht auf der Lkw-Pritsche, geht es meist ins Haupttransitland Libyen. Dort aber bleiben viele unter entsetzlichen Bedingungen hängen. Das politische Chaos, die desolate Infrastruktur, Gewalt in den Lagern, Ausbeutung, Sklaverei, Misshandlungen und Vergewaltigungen von Frauen – "Libyen ist das Höllenfeuer!", schilderte eine von Sea-Eye Gerettete unter Tränen.

Das Dreh-Team von Boxfish-Films war bei vier Missionen mit an Bord der "Alan Kurdi". Benannt wurde das frühere Forschungsschiff nach einem kleinen syrischen Jungen: Der zweijährige Alan, sein älterer Bruder Ghalib und die Mutter der beiden ertranken 2015 im Mittelmeer. Wie so viele andere Verzweifelte wurde die Familie von Schleppern gegen Zahlung einer kaum aufzubringenden Summe ins Verderben geschickt. Nur der Vater überlebte. 2021 ersetzte die größere "Sea Eye 4" die "Alan Kurdi". Zuvor fuhren die ausnahmslos ehrenamtlich arbeitenden Seenotretter mit ihrem ersten Namensschiff "Sea-Eye" und mit dem "Seefuchs". Beiden wurde 2018 auf Druck von Italiens damaligem Innenminister Matteo Salvini die Registrierung unter niederländischer Flagge entzogen. Überhaupt macht man den zivilen Seenot-Rettungsorganisationen, wie im Film beklagt, die Arbeit immer schwerer. Da ist zum einen die Zerstrittenheit der EU in der Frage der Flüchtlingsaufnahme und -Verteilung. Zudem werde versucht, die Rettungsorganisationen durch den Vorwurf der Kooperation mit den Schleppern zu kriminalisieren.

Dabei ist schon die Suche nach den hoffnungslos überfüllten Schlauchbooten und anderen "Nussschalen" schwer genug, wie Rainer Blendin veranschaulichte. Der 73-jährige Arzt nahm seit seiner Pensionierung an mehreren Rettungsfahrten teil. Oft treiben die Boote mit defektem Motor irgendwo zwischen Nordafrika und Italien oder Malta. Wenn dann aber gerade beim Aufnehmen der ersten Geretteten plötzlich die (sogenannte) libysche Küstenwache heranjagt, mit Gewehren auf die Geflüchteten zielt und drohend in die Luft schießt, wenn Menschen in Panik aus den Booten ins Meer springen und wenn Gerettete zurück nach Libyen in den Horror transportiert werden, dann ist Artikel 3 der Menschenrechte "Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person" restlos ad absurdum geführt. Doch auch auf den Rettungsschiffen gehen in drangvoller Enge die Strapazen und Ängste unnötig weiter, wenn die Crew oft wochenlang keinen sicheren Hafen findet, den sie mit den Flüchtlingen anfahren darf.

Entsprechend schlimm ist später bei vielen das "Trauma des endlosen Wassers", wie der sich in Heidelberg engagierende Seelsorger Jochen Winter im Anschluss an den Film aus sechsjähriger Erfahrung berichtete. Zur Sprache kam auch die aktuell große Hilfsbereitschaft für die Menschen aus der Ukraine. Doch so wertvoll diese Solidarität ist, so bat Winter doch eindringlich, auch den Menschen aus Afrika weiter zu helfen und für sie zu spenden. Denn nur weil diese aus einem anderen Kulturkreis kommen, so der Seelsorger, gebe es doch "keine Zwei-Klassen-Flüchtende."

Info: Spendenkonto: Sea-Eye e. V. IBAN: DE60.7509.0000.0000.0798 98.