Edingen-Neckarhausen. (joho/nip) Eine hohe Zahl an Nachfragen örtlicher Gewerbetreibender steht einer hohen Zahl an Abmeldungen gegenüber; beide eint das mangelnde Flächenangebot, dass die Gemeinde den Unternehmen für Ansiedlung beziehungsweise Erweiterung anbieten kann. Darauf lässt sich das Ergebnis des Tätigkeitsberichts bringen, den Carola Koch dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vorgetragen hat.

Bei der hohen Zahl von 1059 Unternehmen in der Gemeinde müsste eigentlich alles eitel Sonnenschein sein. Aber: "Da ist jeder mit einer Solarzelle auf dem Dach mit dabei", so Koch, die in der Stabstelle des Bürgermeisters auch für Wirtschaftsförderung zuständig ist. Dabei sprächen alle Eckdaten für die Neckargemeinde: Lage im verdichteten Wirtschaftsraum Rhein-Neckar, schnelle Anbindung, gute Infrastruktur, günstiger Gewerbesteuerhebesatz sowie die Attraktivität als Wohnraum. Dem Angebotsmangel versuche man mit einem Flächenmanagement zu begegnen, so Koch. Hierzu zählten die Erfassung der Gesuche von Gewerbetreibenden, die Registrierung der angebotenen Flächen oder die Kontaktierung von Eigentümern von Leerständen. Leider stoße man bei Letzteren oft auf Ablehnung selbst bei vielversprechenden Anfragen. "Linderung" könnte das geplante Gewerbegebiet "HLZ und Gewerbe in den Milben" bringen. Das Bebauungsplanverfahren soll voraussichtlich Mitte 2020 abgeschlossen sein. Aber die Gemeinde sei noch nicht im Besitz aller Flächen.

Wichtig seien auch die Bestandspflege, der Austausch mit den Unternehmen und Netzwerkarbeit. Auch regelmäßige Unternehmertreffen soll es künftig geben. Die Reaktivierung des Bundes der Selbstständigen (BDS) und die Wiedereinführung des BDS-Talers gehören ebenfalls dazu. Da die Durchführung einer Leistungsschau zu arbeits- und kostenintensiv sei, halte man nach Alternativen Ausschau, etwa der Integration des Gewerbes in andere Veranstaltungen. Eine enge Vernetzung mit der Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises wie mit Kammern, Agenturen für Arbeit, Verbänden, Gewerkschaften und Hochschulen samt Fördermittelberatung bestehe ebenfalls, so Koch. Ein entscheidender Standortfaktor sei allerdings auch der Glasfaserausbau. Nach der Feinplanung und der Fertigstellung des Backbones stehe hier im nächsten Schritt die Umsetzung und Vermarktung an, so Koch abschließend.

"Ihre Ausführungen haben unsere Erwartungen voll erfüllt. Und die waren nicht niedrig", erklärte Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL). Was Carola Koch innerhalb recht kurzer Zeit trotz anderweitiger Belastungen in Sachen "Wirtschaftsförderung" auf die Beine gestellt habe, verdiene ein Kompliment. Herold erkundigte sich nach den Kriterien zur Vorstellung von Betrieben im Mitteilungsblatt, nach Wirkungs- und Leistungszielen und Erfolgskontrollen. Koch sagte, die Präsentation der Betriebe erfolge "frei Schnauze": "Das sind Firmen, zu denen wir Kontakt haben oder sogenannte ‚Hidden Champions", Unternehmen also, die wir bekannter machen wollen." Bei Interesse könne sich jedes Unternehmen im Rathaus melden. Als Ziele seien unter anderem formuliert, Ansprechpartner zu sein, Anfragen zufriedenstellend zu beantworten und Kontakte herzustellen. Auch hier funktioniere die Zusammenarbeit sehr gut.

Vonseiten der CDU äußerte Fraktionssprecher Bernd Grabinger den Vorschlag, eine Gewerbeschau im Gewerbegebiet auf die Beine zu stellen. Womöglich könne man Unternehmen auch zu gesonderten Terminen einladen und mit den Bürgern zusammenbringen, schlug sein Fraktionskollege Lukas Schöfer vor. Herold ergänzte, man könnte eventuell an Veranstaltungen andocken. So veranstalte etwa die Bäko eine jährliche Hausmesse.

Thomas Zachler (SPD) hoffte, dass schnelleres Internet bald zur Verfügung stehe. Koch sagte, es gebe Unternehmen, die den Ausbau auf eigene Kosten betrieben hätten.