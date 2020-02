Die OGL will in der Gemeinde mehr naturnahe Gärten. Am besten sollte das Umweltamt die Bürger dabei beraten und unterstützen. Fotos (2): Pilz

Von Nicoline Pilz.

Edingen-Neckarhausen. In seiner Haushaltsrede betonte Thomas Hoffmann, Sprecher der Offenen Grünen Liste, in der Gemeinde werde nach wie vor zu wenig für den Umwelt- und Klimaschutz getan. Andere Kommunen hätten in dieser Hinsicht bessere Ideen und Projekte. Über Klimaschutz und einiges mehr sprach die RNZ mit Hoffmann, Birgit Jänicke, Anne Heitz und Rolf Stahl.

Sie haben in Ihrer Haushaltsrede gesagt, Sie hätten sich für den Haushalt mehr "Gestaltungsmöglichkeiten" erhofft. Welche denn?

Hoffmann: Wir haben bestimmte Defizite gesehen. Formale, aber auch zum Beispiel in der Bürgerbeteiligung.

Wo wollen Sie mehr gestalten?

Hoffmann: Zum Beispiel beim Naturschutz. Wir wollen, dass mehr Biotope angelegt und noch mehr Grünflächen naturnah umgestaltet werden. Oder nehmen wir das Beispiel Heidelberg, das mehr Flächen entsiegelt. Und dort soll in jedem Quartier ein Wäldchen angelegt werden, das ist doch eine tolle Idee.

Der Haushaltsplan sei "wie ein gutes Buch mit interessanten Stellen", haben Sie gesagt. Was wäre der Plan denn – ein Roman mit Happy End, ein Krimi oder ein apokalyptischer Thriller?

Hoffmann: Eine Mischung aus Roman und Krimi. Die spannenden Stellen sind der Krimi, doch man wünscht sich natürlich trotz allem ein Happy End.

Was sind denn für Sie "spannende Stellen"?

Hoffmann: Unsere Themen sind spannende Stellen. Und das, was beim Klimaschutz geschrieben steht.

Die OGL will bei Bürgern das Interesse am kommunalen Haushalt wecken. Wie wollen Sie das anstellen?

Stahl: Wir wünschen uns die Neuauflage von "Bürger im Plan".

Hoffmann: Wir stellen uns dabei eine Auftaktveranstaltung vor, bei der die Eckpunkte des Haushalts erläutert werden.

Stahl: Da sind manchmal Sachen dabei, da frage ich mich, wie das zustande kommt. Zum Beispiel ist für 2021 eine große Ausgabe für einen neuen Hundesportplatz für 600.000 Euro und ein Funktionsgebäude für 1,4 Millionen Euro vorgesehen. Ich stelle mir vor, dass so ein Hundesportplatz weniger aufwendig hergestellt werden könnte.

Hoffmann: Das ist eben auch etwas, das wir die Bürger fragen wollen. Welche Zielrichtungen es gibt, ob wir Klimaschutz oder Straßenbau forcieren sollen.

„Wir wünschen uns die Neuauflage von ,Bürger im Plan‘“: Auch über die Beteiligung der Einwohner sprach die RNZ mit Thomas Hoffmann, Anne Heitz, Birgit Jänicke und Rolf Stahl (v.r.). Fotos (2): Pilz

Sie sagten auch, Sie hätten gerne, dass die "Zeichen der Zeit" besser erkannt würden. Was meinen Sie damit?

Stahl: Zum einen das Klimaschutzkonzept. Wir können zu wenig beurteilen, wie das Arbeitsgebiet von unserer Umweltbeauftragten aufgeteilt ist und hätten uns gewünscht, dass es beim Klimaschutzkonzept schneller vorangeht. Die Punkte, die dieses Jahr vorgeschlagen sind, scheinen uns mit wenig Aufwand verbunden. Wir würden den Vorschlag von Ulf Wacker unterstützen, die Umweltbeauftragte aus dem Bauamt herauszulösen.

Jänicke: Zum anderen betrifft es das Thema "Bauen". Wir hoffen, dass hier neue Konzepte kommen, wie und aus was gebaut wird, welche neuen Wohnformen man umsetzen könnte. Da gibt es noch viel Handlungsspielraum. Es geht uns nicht nur um Wohnen für junge Familien, sondern wir haben auch viele Ältere, die sich attraktive, altersgerechte Wohnalternativen in ihrem Viertel wünschen. Schaffung von neuem, altersgerechtem Wohnraum im Quartier schafft automatisch Wohnraum für junge Familien. Ältere hätten so die Möglichkeit, ihre zu groß gewordenen Häuser einer neuen Generation zur Verfügung zu stellen. Sie können aber zugleich in ihrem Viertel bleiben. Unser Ziel sind lebendige, gut durchmischte Quartiere, die auch an den ÖPNV gut angebunden sind.

Das ist zugleich mit höheren Kosten verbunden, der ÖPNV ist teuer, hieß es kritisch in der letzten Gemeinderatssitzung.

Heitz: Das ist schon richtig. Aber die Gemeinde spart dann auch wegen der geringeren Nutzung an den Straßenunterhaltungskosten. Für mich ist die Parkraumbewirtschaftung auch ein "Zeichen der Zeit". Im Moment ist bei uns alles zugeparkt, auch die Gehwege. Und wir haben sehr viel Autoverkehr im Ort.

Der Gemeindevollzugsbedienstete meint, so schlimm sei es nicht…

Hoffmann: Man könnte sich auch fragen, ob man Parkplätze reduziert und stattdessen mehr Flächen entsiegelt und begrünt.

Stahl: Und wir sollten prüfen lassen, ob es beim geplanten Baugebiet "Neckarhausen-Nord" nicht Sinn macht, ein Parkhaus am Rande zu errichten, das dabei hilft, das Gebiet autofrei zu halten. Und noch ein "Zeichen der Zeit": Ich habe die Befürchtung, dass bei den Baugebieten "Bäko-Wiese" und "Neckarhausen-Nord" zu wenig Wert auf energiesparendes Bauen und die Wahl einer emissionsarmen Heiztechnologie gelegt wird. Ich wünsche mir, dass dies ausreichend bedacht und nicht aus Zeit- und Kostengründen beiseitegeschoben wird. Fotovoltaik-Anlagen müssen auf jeden Fall auf die Dächer, egal, wer investiert, denn dies ist die umweltfreundlichste Form der Stromerzeugung.

Die OGL äußert Kritik an der Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Bürgermeister Michler sagt, es geschieht schon einiges. Ihnen ist es zu wenig?

Stahl: Der Haushaltsplan für 2020 enthält aus meiner Sicht in dieser Richtung Dinge, die kaum Kosten bergen. Das Klimaschutzkonzept bietet eine Tabelle an Maßnahmen und eine Zeitachse dazu. Daran müsste man sich orientieren.

Hoffmann: 90.000 Euro sind eigentlich im Klimaschutzkonzept für Maßnahmen vorgesehen, der Haushalt enthält nur 10.000 Euro.

Aber da hätten Sie doch Ihr Veto einlegen können…

Hoffmann: Wir haben schon vorab gesagt, dass uns das zu wenig ist. Aber die Verwaltung hat uns ein Papier vorgelegt, was sie alles machen will. Der gute Wille ist nicht zu verkennen, aber unter dem Strich ist das nicht genug. Darauf müssen wir unbedingt beim nächsten Haushaltsplan achten.

Stahl: Fürs Klimaschutzkonzept scheint zu wenig Personal oder zu wenig Gewichtung vorhanden zu sein.

Hoffmann: Ein nächster Schritt könnten Solaranlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden sein.

Stahl: Die Verwaltung ist da sehr kooperativ und ein Anfang ist ja gemacht mit dem Tennisgebäude.

Für "Naturschutz und Landschaftspflege", ein Produkt im neuen doppischen Haushalt, müsste man mehr tun, sagt die OGL. Der Wettbewerbserfolg "Natur nah dran" sei schön, reiche aber nicht. Was schwebt Ihnen vor?

Jänicke: Unser Leitbild-Moderator bei der Zukunftswerkstatt hat gesagt, dass hier das grünste Leitbild aller Zeiten entworfen wurde. Das heißt, viele Bürger wollen das. Die Gemeinde Haar in Bayern hat das Projekt aufgerufen "Haar blüht auf". Die sind dort dick am Entsiegeln, auch in den Vorgärten. Der dortige Bauhof unterstützt die Bürger dabei. Wenn es bei uns ein Umweltamt geben würde, das Kapazitäten für solche Projekte hätte, wäre das hilfreich und würde die Bürger motivieren, ihre Gärten naturnah anzulegen. Hier ist einfach die Beratungsleistung zu gering. Wir müssen viel mehr tun. Der Insektenschwund ist massiv.

Heitz: Solche Projekte verbessern ja auch das Mikroklima in Ballungsräumen und machen eine Gemeinde lebenswerter.

Jänicke: Manchmal liegt es auch an den Leuten selbst. Ihre Einstellung zur Natur und ihr ästhetisches Empfinden müssten sich ändern – weg vom Steingarten.

Sie schlagen die Einrichtung eines landwirtschaftlichen Arbeitskreises zur Förderung der regionalen Erzeugung und Vermarktung vor – eine Dachmarke für ökologischen Landbau. Wie könnte das aussehen?

Hoffmann: Das steht so im Klimaschutzkonzept und ist ein aktuelles Thema für Nabu, BUND und die OGL. Wir treten dafür ein, dass die ökologische Landwirtschaft in Edingen-Neckarhausen kommt.

Stahl: Wir sehen die Gemeinde mit ihren eigenen Flächen in der Pflicht. Sie könnte sie verstärkt an ökologisch wirtschaftende Landwirte vergeben. Am besten an die eigenen. Die UBL-FDP/FWV hat ja auch gesagt, dass der Gemeinderat mitentscheiden muss, wenn Flächen verpachtet werden. Und nicht nur der Bürgermeister. Wir müssen die Bevölkerung mehr sensibilisieren – insbesondere Besitzer von landwirtschaftlichen Flächen. Mehr als 50 Prozent davon sind in Privathand.

Jänicke: Beziehungsweise Land, Kommune und Kirchen.

Hoffmann: Wir als OGL stehen zum Eckpunktepapier der Landesregierung zur Einführung der ökologischen Landwirtschaft und den darin vorgesehenen Verbesserungen für den Naturschutz. Und wir werden alles tun, um uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für seine Umsetzung einzusetzen.

Gehen Sie als Fraktion und als Nabu – hier gibt es ja personelle Überschneidungen – auch selbst auf die Landwirte zu?

Stahl: Der Nabu hat zu diesem Thema eine eigene Veranstaltung gemacht.

Hoffmann: Und wir sehen uns als Fraktion in der Pflicht, Ergebnisse aus dieser Veranstaltung umzusetzen und für kommunalpolitischen Konsens zu sorgen.

Jänicke: Wir bemühen uns um Gespräche mit den Landwirten.

Sie machen sich offenbar auch Sorgen um eine Überlastung von Integrationsmanager Christophe Krug. Wird die OGL hier personelle Unterstützung beantragen?

Heitz: Ja, wir machen uns Sorgen. Unser Integrationsmanager macht hier eine ganz tolle Arbeit und hat eben auch sehr viel zu tun. Die Stelle von Sina Montassere ist weg (der Integrationsbeauftragten, Anm. d. Red.) und nicht neu besetzt. Wir würden das unterstützen, wenn er noch jemanden an der Seite hätte.

Folgt daraus ein Antrag?

Hoffmann: Wir wollen das zunächst gerne mit den anderen Fraktionen abstimmen, um möglichst ein breites Votum zu bekommen.