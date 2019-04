Massiv wurden im Naturschutzgebiet direkt unterhalb der Eisenbahnbrücke in Neckarhausen gerodet. Wer der Verursacher ist, weiß bislang niemand. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (sti) "Das ist eine Schande!" Rolf Feuerstein, Vorsitzender der Neckarhäuser Vogelfreunde, ist fassungslos angesichts des massiven Rückschnitts von Bäumen und Büschen am Neckarufer unterhalb der Eisenbahnbrücke. Über mehrere Hundert Meter wurden dort vor einigen Tagen im Naturschutzgebiet "Altneckarschleife/Neckarplatten" an Weiden unzählige armdicke Äste abgesägt, sogar einige Bäume ganz gefällt, Holunderbüsche gekappt und anderes Strauchwerk runtergeschnitten. "Und noch dazu Mitte April", so Feuerstein, "das geht gar nicht."

Feuerstein traute seinen Augen nicht, als er am frühen Montagabend vom Neckardamm aus die Eingriffe entlang des Grünbewuchses an diesem streng geschützten Uferstreifen sah. Er machte erste Fotos zur Dokumentation und informierte umgehend die örtlichen Naturschutzgruppen. Diese erfuhren von Bau- und Umweltamtsleiter Dominik Eberle, dass die Gemeinde mit diesem Rückschnitt nichts zu tun habe. "Wir wissen auch noch nicht, wer das war", versicherte auch Mitarbeiter Herbert Stein auf Anfrage. Die Umweltbeauftragte der Gemeinde, Vivien Müller, sei dabei, es zu recherchieren.

Auch die Untere Naturschutzbehörde Rhein-Neckar teilte am Mittwoch auf Anfrage mit, dass sie "über diese Maßnahme in Edingen-Neckarhausen nicht informiert" gewesen sei. Für diesen Rückschnitt am Neckar müsse aber auch "nicht unbedingt die Untere Naturschutzbehörde zuständig sein".

Rätselhaft ist die Aktion außerdem dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar mit Sitz in Heidelberg. "Wir waren es nicht", stellte dessen Leiter des Außenbezirks, Horst Hupe, fest. Und er bestätigte, dass Mitte April für einen solchen Rückschnitt ohnehin die falsche Zeit sei. Die gesetzlich erlaubte Spanne für intensive Rückschnitte endete am 1. März. Dies aus Rücksicht vor allem auf viele Brutvogelarten, die auf das dichte Buschwerk angewiesen sind.

Viele der sogenannten "Heckenbrüter" gehören zu den gefährdeten Tierarten. Voll auf deren Kosten gehe eine solche Abholzaktion, sagte Vogelfreunde-Vorsitzender Feuerstein mit Zorn. So gebe es am Edingen-Neckarhäuser Flussufer zum Beispiel die Nachtigall mit ihren einzigartigen Gesangskünsten. Noch gebe es sie, wie Feuerstein im bitteren Ton anfügt.