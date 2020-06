Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Laufen, wo immer man möchte: In Edingen-Neckarhausen, in der Region oder gar im Ausland: Der diesjährige Sommerlauf des TV Edingen macht das möglich. "Es ist der sechste Sommerlauf und diesmal unter besonderen Vorzeichen", sagt Uli Ding, der gemeinsam mit Claudia Kraft, Laura Brosi, Oliver Korth und Allyn Raw das neue Organisationsteam bildet.

Im vergangenen Jahr übernahmen sie den Staffelstab von ihren Vorgängern – ein geplanter Wechsel, der auch reibungslos über die Bühne ging. "Das war super, und wir bedanken uns bei unseren Vorgängern für die geleistete Arbeit", betont Herold.

Alles gut demnach, doch dann kam die Corona-Pandemie. Und damit die Überlegung, den Sommerlauf, üblicherweise eingebettet als Wertungslauf in den Laufcup Unterer Neckar, ausfallen zu lassen. "Wir hatten schon ziemlich die Segel gestrichen, doch dann kam Laura Brosi auf die Idee, den Lauf doch durchzuführen", erzählt Herold weiter. Das Team war einverstanden, vor allem auch deshalb, weil zurzeit wenig bis gar keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. Als größter Verein am Ort habe man dahingehend eine Verantwortung und könne personell auch auf eine stattliche Zahl an Helfern zurückgreifen, erklärt Organisator Uli Herold.

Der unter normalen Voraussetzungen als klassischer Volkslauf in und um das Sport- und Freizeitzentrum etablierte und beliebte Sommerlauf wird in diesem Jahr quasi "virtuell" über die Bühne gehen: Läufer können sich weltweit bereits jetzt anmelden unter www.de-timing.de oder über die Homepage des Vereins unter www.turnverein-edingen.de, Stichwort "Sommerlauf" (Instagram: tve-sommerlauf). Zur Wahl stehen, abgesehen vom nicht stattfindenden Bambini-Lauf, die üblichen Strecken. Erwachsene und Jugendliche ab den Jahrgängen 2004 und 2006 können sich für den Hauptlauf über zehn Kilometer, für den Einsteigerlauf über 3,6 Kilometer oder die Nordic-Walking-Strecke über 7,5 Kilometer entscheiden. Läufer der Jahrgänge 2005 bis 2012 können beim Schülerlauf über 1,5 Kilometer teilnehmen. Nach der Festlegung der Strecke erfolgt die Angabe der Zahlungsweise, wobei das Startgeld in Höhe von fünf Euro (Schüler zwei Euro) ausschließlich über das Sepa-Lastschriftverfahren zu entrichten ist. Der Erlös aus dem Sommerlauf wird dem Sozialfonds der Gemeinde Edingen-Neckarhausen gespendet.

Nach der Anmeldung erhält jeder potenzielle Läufer eine Bestätigung per E-Mail und kann sich dann die Distanz seiner ausgewählten Strecke selbst auf den Leib schneidern. Bei der Planung helfen Portale wie beispielsweise www.komoot.de. Die Zeiterfassung erfolgt über Smartphone, Lauf- oder Stoppuhr. Die Weitergabe der für die Strecke benötigte Zeit wird bis spätestens Sonntag, 5. Juli um 23.59 Uhr unter www.de-timing.de gemeldet.

Gelaufen wird am 4. und 5. Juli, wobei bereits ein Rathaus-Team um Bürgermeister Simon Michler seine Teilnahme zugesagt hat. Michler ist zugleich auch Schirmherr der Veranstaltung. Bei Ultraläufer Allyn Raw und Uli Herold sind es Verwandte in England und den Niederlanden, die ebenfalls mit dabei sein wollen.

Laura Brosi sagt, sie würde sich über eine Teilnehmerzahl von 295 freuen – das wäre eine Person mehr als beim Sommerlauf 2019. Die Rückmeldungen seien bisher sehr positiv: "Alle sind begeistert, dass wir etwas machen und nicht absagen, wie viele andere", berichtet sie. Herold meint, es wäre schön, wenn sich die Läufer frühzeitig anmelden würden. Claudia Kraft bestätigt: "Das ist Motivation auch für andere. Wir wollen die Leute einfach in Bewegung bringen – und es ist ja auch für den guten Zweck."

Fürs neue Orga-Team ist der erste virtuelle Sommerlauf zwar Neuland, sie sind damit aber auch Vorreiter. "In der Gemeinde hat es noch nie so ein Event gegeben", meinen sie. Klar, das Ganze erfolgt auf Vertrauensbasis, denn die ausgewählten Strecken werden auch ganz unterschiedliche Profile aufweisen. Sport, Spaß, guter Zweck und am Ende eine Urkunde als Belohnung: Laufschuhe schnüren und mitmachen.

Info: Anmeldung für den Sommerlauf unter: www.de-timing.de