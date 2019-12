Nachdem bekannt geworden war, dass die Brunnen von Edingen-Neckarhausen stark mit Trifluoracetat belastet sind, musste der Wasserversorgungsverband viel Geld in die Hand nehmen, um die Trinkwasserqualität aufrecht zu halten. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Markus Morlock, Leiter Anlagenservice bei den Stadtwerken Heidelberg, brachte am Mittwochabend Neuigkeiten mit in die Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbands "Neckargruppe". Morlock teilte den Verbandspartnern Mannheim und Edingen-Neckarhausen mit, das Landgericht Heilbronn halte die Klage der Stadt Heidelberg gegen das Bad Wimpfener Unternehmen Solvay in Sachen Trinkwasserverunreinigung mit Trifluoracetat (TFA) dem Grunde nach für gerechtfertigt. Heidelberg dürfe demnach sämtliche Aufwendungen geltend machen, die innerhalb einer vernünftigen Risikovorsorge im Zeitraum von November 2016 bis November 2017 entstanden sind. Ab diesem Datum hatte das Umweltbundesamt (UBA) den Maßnahmenwert von TFA von zehn Mikrogramm pro Liter auf 30 erhöht.

Mit der offenbar erfolgreichen Klage gegen Solvay könnte damit ein jahrelanges Ringen um die Verantwortung der Trinkwasserverunreinigung zu Ende gehen. Und auch Edingen-Neckarhausen könnte viel Geld wiederbekommen.

Im Oktober 2016 hatte das Regierungspräsidium in Stuttgart die Neckarkommunen darüber informiert, dass ein "unerwünschter Stoff" im Neckar aufgetaucht sei. Er stammte aus genehmigten Einleitungen der Firma Solvay. Der Knackpunkt dabei: Von TFA war in der behördlich erteilten Genehmigung offenbar nichts zu lesen.

Hintergrund Wasserverband geht Notfallversorgung an 2018 war für den 1908 gegründeten Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" ein "unspektakuläres Jahr", wie Verbandsrechner Arno Kaiser in der Versammlung mitteilte. Wegen Trifluoracetat (TFA), das als unerwünschter Stoff im Neckar im Herbst 2016 als Thema aufschlug, habe man 2017 die Investitionen zurückgefahren, doch die [+] Lesen Sie mehr Wasserverband geht Notfallversorgung an 2018 war für den 1908 gegründeten Wasserversorgungsverband "Neckargruppe" ein "unspektakuläres Jahr", wie Verbandsrechner Arno Kaiser in der Versammlung mitteilte. Wegen Trifluoracetat (TFA), das als unerwünschter Stoff im Neckar im Herbst 2016 als Thema aufschlug, habe man 2017 die Investitionen zurückgefahren, doch die 2004 begonnene Schachtsanierung im vergangenen Jahr wieder fortgesetzt. 93.000 Euro wurden investiert, davon sind allein 80.000 Euro in der Fred-Joachim-Schoeps-Straße verbaut. Auffällige Konsequenzen der TFA-Geschichte: Die Stadt Heidelberg stoppte ihren Wasserbezug aus den seinerzeit hoch belasteten Brunnen in Edingen-Neckarhausen und der Wasserpreis stieg von knapp 25 Cent auf nahezu 41 Cent pro Kubikmeter. Inzwischen sind die TFA-Werte gesunken; im Pumpwerk Neckarhausen, das wegen seiner Ufernähe am schnellsten auf Fremdstoffe reagiert, liegt der Wert aktuell bei 8,5 Mikrogramm pro Liter. 30 dürften es sein, erst dann müsste Edingen-Neckarhausen wieder Maßnahmen ergreifen. Ein gesetzlicher Leitwert wird vom Umweltbundesamt noch erhoben (siehe Artikel oben). Im Investitionsplan für das kommende Jahr steht der Bau einer Druckerhöhungsanlage an. Damit folgt die Gemeinde einerseits der Empfehlung von Fachleuten, eine Notversorgung als zweites Standbein aufzubauen. Im Gemeinderat hatte das die Unabhängige Bürgerliste erfolgreich beantragt. Zur Sicherung der Trinkwasserversorgung in Edingen-Neckarhausen könnte der Verbandspartner Mannheim über das Netz der MVV im Notfall Lücken schließen. Die Kosten der Investition in Höhe von rund 900.000 Euro tätigt der Verband über eine Kreditaufnahme von einer Million Euro. Für diese "strukturverbessernde Maßnahme" habe man einen Förderantrag gestellt, sagte Verbandsgeschäftsführerin Elke Hugo. "Wenn es gut läuft, bekommen wir 25 Prozent." Weitere 150.000 Euro Kosten fallen für das neue Wasserrecht an. Beantragt ist es für eine Entnahme von maximal zweieinhalb Millionen Kubikmeter Wasser auf 30 Jahre. Ob dieser Zeitraum bewilligt werde, müsse man noch sehen, sagte Kaiser. Auf der Liste steht ferner ein Pumpenaustausch im Pumpwerk I in Edingen. Man werde eine energieeffiziente neue Pumpe anschaffen und dadurch auch den eingeschlagenen Weg, Energieeinsparpotenziale zu analysieren, weiterverfolgen, sagte Kaiser. Bürgermeister Simon Michler ergänzte, seit 2006 habe man 445.000 Euro für Instandhaltungen der Anlagen ausgegeben. Um 10.000 Kubikmeter geringer fiel 2018 die Wasserentnahme aus und lag bei rund 957.000 Kubikmeter. Gemeinderat Helmut Koch wunderte das angesichts des trockenen Sommers. Vonseiten der MVV kam eine pragmatische Erklärung: Es sei früh sehr warm gewesen, irgendwann hätten es die Leute aufgegeben, ihre Gärten zu wässern. Der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in Höhe von 400.219 Euro stimmten die Verbandsmitglieder zu. Ebenso dem Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 572.800 Euro im Erfolgs- sowie 1,09 Millionen Euro im Vermögensplan. (nip)

Edingen-Neckarhausens nahe am Fluss gelegene Flachbrunnen waren stark betroffen. Die Kommune reagierte, hängte einen Brunnen ab und begann mit den Vorbereitungen einer Notversorgung über das Netz der MVV Mannheim. Die dafür notwendige Druckerhöhungsanlage wird im kommenden Jahr gebaut, Kostenpunkt rund 900.000 Euro.

Die zunächst noch mündliche Mitteilung des Landgerichts an die Stadt Heidelberg ist für Edingen-Neckarhausen deshalb interessant, weil die Kommune bislang darauf wartete, welchen Ausgang die Heidelberger Klage nehmen würde. Nun beschloss die Verbandsversammlung einmütig, ebenfalls eine Klageerhebung rechtlich prüfen und "verjährungshemmende Maßnahmen" ergreifen zu lassen. Eine Verjährung hätte Ende dieses Jahres gedroht. Verbandsvorsitzender Bürgermeister Simon Michler sagte, die Gemeinde sei bislang nicht tätig geworden, weil man auf einen Leitwert für TFA habe warten wollen. Den sollte das UBA in diesem Jahr erheben, doch wird es wohl Februar werden.

Die Frage, ob TFA schädliche Auswirkungen auf Organismen hat, beschäftigt die Behörden, seit das ganze Ausmaß der Verunreinigung mehrerer Trinkwasserbrunnen entlang des Neckars bekannt geworden war. Mit einer eindeutigen Antwort taten sich die Verantwortlichen schwer, sie hatten schlicht zu wenig Erfahrung mit dem Salz. Chemiker schlossen zwar eine Gefährdung aus, verlässliche Daten sollte aber eine toxikologische Studie an Tieren liefern.

Chemische Stoffe können in Abhängigkeit von Dosis oder Dauer unterschiedliche Schädigungen beim Menschen verursachen, sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung. In toxikologischen Studien werden diese Schadwirkungen untersucht, um Gefahren für die Verbraucher ausschließen zu können. Den Tieren werden dabei verschiedene Dosen eines Stoffes verabreicht, um herauszufinden, ob er zum Beispiel Leber, Niere oder Nervensystem schädigt, Krebs auslösen kann oder die Embryonalentwicklung beeinträchtigt und ab welcher Dosis dies geschieht.

Ende September teilte das Umweltbundesamt auf RNZ-Anfrage mit, dass die Studie vorliege und bis Dezember geprüft werden sollte. Danach wollte die Behörde einen Leitwert für TFA vorgeben. Auf erneute Nachfrage beim UBA zum Ausgang dieser Prüfung heißt es nun knapp drei Monate später, die Studie sei nur zusammengefasst eingegangen und enthalte keine Einzelwerte aus dem Tierversuch. Diese seien aber für die Ableitung eines Leitwerts erforderlich. Wann die fehlenden Rohdaten vorliegen und wann dementsprechend ein Leitwert für TFA festgesetzt wird, konnte das UBA nicht genau sagen.

Bürgermeister Michler erklärte, der Kommune seien im Zusammenhang mit TFA rund 129.000 Euro an Kosten in besagtem Zeitraum entstanden. "Eine große Summe", fand der neue stellvertretende Verbandsvorsitzende Bernd Grabinger (CDU). Man müsse alles tun, um sie wiederzubekommen.