Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Der Flächennutzungsplan bestimmt, wo eine Kommune zum Beispiel Wohn- oder Gewerbegebiete ausweisen darf – eine Baupflicht besteht nicht. Der Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim legt diesen Plan für seine 18 Mitgliedskommunen fest und weist im Edingen-Neckarhäuser Mittelgewann mehrere Hektar Fläche als potenzielles Bauland aus. Deshalb ist der Entwurf des Flächennutzungsplans, der am Montag unter anderem gegen die Stimme Edingen-Neckarhausens mehrheitlich verabschiedet wurde, in der Doppelgemeinde erneut Streitthema geworden.

Nachdem in der vergangenen Woche die Fraktionen der Offenen Grünen Liste und der Linken ihren Unmut über die Vorlage des Nachbarschaftsverbands geäußert hatten, zieht nun der Ortsverband Edingen-Neckarhausen des Naturschutzbunds (Nabu) mit einem zweiten Schreiben nach.

Auslöser für den Ärger bei Fraktionen und Nabu war die Beschlussvorlage des Nachbarschaftsverbands. Darin schreibt er eine potenzielle Baufläche von 7,5 Hektar im Mittelgewann aus. Zwar hatte sich der Gemeinderat zunächst für 7,5 Hektar ausgesprochen, das aber in einer Sitzung im Herbst zurückgenommen. Das Gremium bevorzugt nun eine Reduzierung der potenziellen Baufläche auf 4,2 Hektar. Diesem Wunsch entspricht der Verband nach der Entscheidung von gestern nicht.

In dem neuen Schreiben der Nabu-Ortsgruppe an den Nachbarschaftsverband warnt Vorstandsmitglied Thomas Hoffman davor, dass die Ortsgruppe rechtlich gegen den Flächennutzungsplan vorgehen könnte. "Es liegt auf der Hand, dass der Nabu von den ihm gesetzlich eingeräumten Möglichkeiten in diesem Fall Gebrauch machen wird", heißt es darin. Der Unterstützung des Landesverbands könne sich die Ortsgruppe sicher sein. Ob die Edingen-Neckarhäuser Naturschützer wirklich klagen wollen, sei allerdings noch nicht sicher. "Es drängt sich auf, aber noch ist nichts in trockenen Tüchern", sagte Hoffmann auf Nachfrage. "Man ist nicht hilflos ausgeliefert, man kann sich wehren, und vielleicht machen wir das auch als Nabu", erklärte Hoffmann das Hauptanliegen des zweiten Schreibens.

Schon in der vergangenen Woche hatte sich die Ortsgruppe an den Nachbarschaftsverband gewandt. Im ersten Schreiben äußerte Nabu-Vorstand Stefan Brendel zwar Kritik an der Beschlussvorlage, von einer Klage war aber noch nicht die Rede. Die Ortsgruppe echauffierte sich darüber, dass ein Kompromiss, der zwischen Bewohnern, dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung getroffen worden sei, nicht vom Verband mitgetragen werde. Zuvor hatte Gemeinderat Edgar Wunder (Die Linke) davor gewarnt, dass es eine Klagen geben werde, aber nicht genannt von wem.

Eine Klage beim Verwaltungsgericht sei aber die zweite Instanz, erklärte Irene Feilhauer vom Regierungspräsidium Karlsruhe. Zunächst könnte das Regierungspräsidium auf einen Formfehler prüfen. "Das machen wir aber nicht von selbst, dafür muss jemand auf uns zukommen", führte sie aus. Dies könne erst jetzt geschehen, wo die Versammlung für den Beschluss des Nachbarschaftsverbandes stimmte, vorher nicht. Und erst nach der Prüfung durch das Regierungspräsidium sei die nächste Instanz das Verwaltungsgericht.

"Ich fände diesen Schritt bedauerlich, denn ich bin der Meinung, dass dieser Flächennutzungsplan deutlich ökologischer ist als der alte", kommentierte Martin Müller vom Nachbarschaftsverband für den Fall, dass es zu einem Normenkontrollverfahren kommt. "Der Plan hatte ja eine Reduzierung von Bauflächen vorgesehen", sagte er. In Edingen-Neckarhausen seien zum Beispiel wegen des Feldhamsterschutzes Flächen herausgenommen worden. "Ginge das Normenkontrollverfahren durch, würde der alte Flächennutzungsplan weiter bestehen", meinte Müller. "Das wäre keine Entscheidung, die für Natur und Landschaft ein besonders gutes Ergebnis wäre." Er betonte außerdem: "Wir sind offen dafür, mit dem Nabu zu bereden, was mit dem neuen Plan alles ökologisch gewonnen ist."