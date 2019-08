Edingen-Neckarhausen. (sti) Vergangenes Jahr der Dürresommer, diesen Juli zahlreiche Rekord-Hitzegrade - die Wetterextreme machen nicht nur Mensch und Tier zu schaffen; auch die Pflanzen leiden darunter. "Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen, schneller und heftiger als angenommen", beklagen die forstwirtschaftlichen Fachverbände die dramatische Schadensentwicklung in den Wäldern.

Und allerorten ist sichtbar, dass auch die Bäume und Sträucher in den Städten und Gemeinden zu kämpfen haben. Wir fragten Edingen-Neckarhausens Umweltschutzbeauftragte Vivien Müller, wie die Kommune mit dem Problem der Baumpflege im Zeichen des Klimawandels umgeht.

Die Gemeinde, so Müller, achte "bereits seit vielen Jahren darauf, überwiegend heimische Gehölze anzupflanzen. Sie sind meist anpassungsfähiger an die hier herrschenden Bedingungen." Freilich sei dennoch zu beobachten, "dass lange Hitzeperioden in Verbindung mit geringem Niederschlag die Bäume unter Stress setzen." So geschwächt, seien sie dann auch anfälliger für Parasiten- oder Pilzbefall, sagt Müller. Der Trockenstress nebst Befall könne dann bewirken, dass es im Folgejahr einen deutlich schwächeren oder gar keinen Austrieb mehr gibt. Und besonders bei Straßenbäumen sei bei noch schwererem Wassermangel wegen der Versiegelung ein vorzeitiges "Vergreisen" zu beobachten.

Die Gemeinde versuche, so die Umweltbeauftragte, mit diversen Pflegemaßnahmen die Bäume aktiv zu unterstützen, um sie langfristig zu erhalten und den Auswirkungen des Klimawandels auf den hiesigen Baumbestand aktiv entgegenzuwirken. Auch pflanze man nun bevorzugt Gehölze, "die längere Trockenperioden besser überstehen." So etwa die schlanken Amberbäume, wie sie den neu gestalteten Schlossvorplatz in Neckarhausen mitprägen.

Auch auf der Grünfläche bei der Bushaltestelle im Edinger "Kongo" wurden zwei Säulen-Amberbäume gepflanzt. Sie machen sich gut neben zwei Geburtstagsbäumen eines in direkter Nachbarschaft aufgewachsenen Baumfans. Zum 40. Geburtstag schenkten ihm die Freunde eine Linde, zehn Jahre später einen Ahorn. Beide stiftete der Bürger in Abstimmung mit dem Bau- und Umweltamt für die Öffentlichkeit. Später soll um den vorderen Baum einmal eine Sitzbank kommen.

4000 Liter fasst der Tank des Bauhof-Gespanns, aus dem der Gemeindearbeiter dort vor allem den jüngeren Anpflanzungen tüchtig Wasser gibt, auch durchs Schlauchrohr am Boden direkt in den tieferen Wurzelraum. Zudem profitieren diese Bäume vom großen bunten Blühbeet, das die Gemeinde hier wie an diversen anderen Stellen eingesät hat und mit reichlich Wasser vom nächsten Hydranten her über den heißen Sommer bringt.