Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Städtepartnerschaft zwischen Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau sei eine der aktivsten und lebendigsten, die er kennenlernen durfte, sagte Folker Zöller, französischer Honorarkonsul in Mannheim vor zwei Jahren im RNZ-Interview. 2017 feierten beide Gemeinden das 50-jährige Bestehen dieser besonderen Freundschaft, für die sich die Menschen am Neckar und an der bretonischen Küste mit "Hingabe engagieren", wie Zöller sagte. Es ist eine Partnerschaft, die trotz der großen Distanz von 1144 Kilometern funktioniert und über Jahrzehnte hinweg lebendig geblieben ist. Ein Selbstläufer ist sie aber nicht.

Nach wie vor sind auf beiden Seiten Menschen Motoren dieser Partnerschaft: In Edingen-Neckarhausen wäre ohne den unermüdlichen Einsatz von Barbara Rumer, der Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Partnerschaft (IGP) Edingen-Neckarhausen/Plouguerneau und ihres langjährigen Amtsvorgängers, Ehrenvorsitzender Erwin Hund, nebst ihrer Equipe vieles nicht möglich. Gemeinderäte und Bürgermeister Simon Michler sowie sein Amtskollege Yannig Robin stehen hinter der Partnerschaft, die insgesamt in hohem Maße von der Bürgerschaft getragen wird. Private Freundschaften halten bereits oft seit Anbeginn, neue kommen hinzu.

2018 wurde das "Goldene Jubiläum" der Jumelage dann im August in Edingen-Neckarhausen groß gefeiert: Rund 300 Partnerschaftsfreunde aus der Bretagne reisten an, um alte Freunde zu treffen oder neue zu finden. Fotos (2): Pilz

Sprachbarrieren? Gibt es kaum. Auch wenn man nicht die Sprache des Partnerlandes spricht, so versteht man sich dennoch. Wobei beiden Partnerschaftsvereinen sehr daran gelegen ist, dass Deutsch und Französisch erlernt werden: Die Sprachaufenthalte für Jugendliche sind seit Jahren fester Bestandteil der Partnerschaftsarbeit.

Es gibt einige Alleinstellungsmerkmale: Seit Februar 2013 ist der deutsch-französische Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler Alfred Grosser Ehrenmitglied der IGP Edingen-Neckarhausen. Die Städtepartnerschaft beförderte Zwischenmenschliches: Deutsch-französische Paare fanden sich, heirateten, bekamen Kinder und siedeln hier wie dort. Die vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW) geförderte Jugendarbeit mit Begegnungen, Arbeitsaufenthalten und Sprachkursen nach der Tandem-Methode, zuletzt immer in Berlin und Sommières, ist intensiv. Die Jugendpartnerschaft ist ebenso per Urkunde besiegelt, wie die der "Großen".

Alle fünf Jahre wird der Geburtstag der Partnerschaft während einer Festwoche zuerst in Plouguerneau, im Jahr darauf dann in Edingen-Neckarhausen groß gefeiert. Jeweils ein wichtiges Datum der Begegnung, der Erneuerung und dem Ausblick in die Zukunft. Dann lebt auch der Partnerschaftschor jedes Mal wieder auf. Auch das ein Alleinstellungsmerkmal dieser engen Partnerschaft.

In beiden Kommunen gibt es Partnerschaftshäuser als Anlaufstellen für an der Städtepartnerschaft und deren Angeboten interessierte Menschen. In Neckarhausens Plouguerneau-Haus sind zudem der DFJW-Infotreff Rhein-Neckar und eine große Mediathek beheimatet. Französische Jugendliche oder die Jugendbotschafter, die ein freiwilliges Jahr in der Partnergemeinde verbringen, sind in einem eigenen Apartment an der Oberndorffschule untergebracht - der Großzügigkeit der Gemeinde sei Dank.

Nicht zuletzt ist der Partnerschaft ein eigener Song "Mille deux cent kilomètres" gewidmet, den Uli Ding von "Friday Underground" textete und komponierte. Eine Hymne, die bei den jährlichen Auftritten in der Kultkneipe "An Dolen" begeistert gefeiert wird.

Entstanden ist die Städtepartnerschaft aus der Musik heraus: Bereits 1964 bat Heinz Quintel, Vorstand des Männergesangvereins Neckarhausen, das Auslandskonsulat in Baden-Baden um die Vermittlung einer Bekanntschaft mit einem französischen Chor. Daraufhin nahm der Chor "Kenvroiz Dom Mikaèl" als einziger überhaupt Kontakt mit den unternehmungslustigen Kurpfälzern auf. Und die Franzosen hatten es eilig. Dem ersten Besuch über Pfingsten 1966 folgte alsbald die urkundliche Bestätigung der Städtepartnerschaft; 1975/76 übernahm die IGP nach Gründung die Koordination der deutsch-französischen Aktivitäten im Rahmen der Jumelage. Der Partnerschaftsverein hatte Stand 1. Januar 2018 rund 570 Mitglieder.