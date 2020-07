Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Seit 1957 gibt es den Abwasserverband "Unterer Neckar", gegründet von den Gemeinden Edingen, Neckarhausen, Heddesheim sowie der Stadt Ladenburg. 1975 wurde Edingen-Neckarhausen Rechtsnachfolgerin; später traten auch Schriesheim und Ilvesheim bei. Die Verbandskläranlage, 1968 in Betrieb genommen, liegt nahe des Neckarhäuser Altneckarbogens. So hat schon traditionell der Bürgermeister der Doppelgemeinde, heute Simon Michler, den Verbandsvorsitz. Mehrmals wurde die Anlage erweitert und modernisiert. 14 Personen sind dort angestellt, darunter ein Auszubildender. Kaufmännischer Leiter ist Ludwig Ehrly, Technischer Betriebsleiter Andreas Ernst.

"Die Reinhaltung der Gewässer ist eine der wichtigsten Aufgaben zur Erhaltung des Naturhaushalts und zur Wahrung oder Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichts unserer Umwelt." So schrieb 1984 der damalige Landrat Albert Neckenauer im Grußwort für die Broschüre über die 1980 begonnene erste große Erweiterung der Anlage. Entsprechend dürfen in Deutschland Abwässer nur dann in Flüsse geleitet werden, wenn sie "nach Stand der Technik" gereinigt wurden. Und laut Umweltbundesministerium fließen 96 Prozent der jährlich rund zehn Milliarden Kubikmeter Abwasser in Klärwerke. Das ist Rang eins in Europa. Bundesweit arbeiten über 10.000 Anlagen.

Doch gibt es immer wieder auch Missstände und Umweltsünden. So behandelte erst kürzlich der Petitionsausschuss des Bundestags das Problem ungeklärter Abwässer in Flüssen. Und 2016 ärgerten sich die Edingen-Neckarhäuser über den Fall "Solvey". Ihr mit Trifluoracetat belastetes Trinkwasser deckte auf, dass eine Firma bei Bad Wimpfen mit Genehmigung TFA in den Neckar einleitete und dies – nun mit "Fahrplan zur Reduzierung" – immer noch tut. Hingegen zeigt die gesetzliche Forderung "Klären nach Stand der Technik", dass auch bei der Abwasserreinigung die Entwicklung ständig weitergeht. Und das kostet. So summierte sich allein die große Erweiterung der Kläranlage "Unterer Neckar" in den 80er-Jahren auf 26,5 Millionen Mark.

Am Anfang im Klärprozess steht die mechanische Stufe: Das im Kanalnetz gesammelte Schmutzwasser aus Haushalten, Industrie und Gewerbe nebst dem Regenwasser wird erst von groben, dann von sandartigen Stoffen befreit sowie im Vorklärbecken von anderen absetzbaren Verschmutzungen. Die biologische Klärstufe dient dem Abbauen organischer Stoffe.

In drei Belebungsbecken wird das Wasser mit Mikroorganismen vermischt, die die organischen Schmutzstoffe "vertilgen". Dann sinkt in drei Nachklärbecken der "Belebtschlamm" zu Boden, wird zurückgepumpt und wieder verwendet. Zur dritten oder chemischen Klärstufe zählen unter anderem die Neutralisation (pH-Wert), die Keim-Desinfektion und die "Fällung" von Phosphaten, etwa aus Lebensmittelzusätzen, Waschmitteln oder Düngern.

Noch viele Fragen und Probleme wirft die Phosphorrückgewinnung auf. "Phosphor", so der Abwasserverband Unterer Neckar auf seiner Webseite "ist ein wichtiger Nährstoff, der in Deutschland nicht natürlich vorkommt und über weite Strecken importiert werden muss, um ihn zu Düngemittel zu verarbeiten".

Klärschlamm enthält beträchtlich viel Phosphor; daher fordert eine Verordnung von 2017 künftig die Rückgewinnung und Wiederaufbereitung – fürs Klärwerk in Neckarhausen spätestens ab 2032. Hier kooperieren nun die benachbarten Abwasserverbände "Unterer Neckar" und "Bergstraße" zwecks frühzeitiger Verträge mit geeigneten und möglichst nahen Entsorgungsunternehmen. Denn an Lkw-Fahrten kommt da eine Menge zusammen.

Zweites großes Thema, so der Kaufmännische Leiter Ehrly, ist das Spurenstoff-Problem. Die immer stärkere Belastung des Wassers mit unzähligen Stoffen, vor allem aus Medikamenten, erfordert eine vierte Klärstufe. Das aber könnte bis 2045 für sämtliche Anlagen in Deutschland auf 36 Milliarden Euro kommen und die Abwassergebühr um ein Fünftel erhöhen, schätzt der Bundesverband für Energie und Wasserwirtschaft.

Apropos Energie: Deren Einsparung wird in der Neckarhäuser Anlage großgeschrieben. Die technischen Abläufe wurden energetisch modernisiert. Zwei Blockheizkraftwerke, betrieben mit den Faulgasen, erzeugen eine Strommenge, die 40 Prozent des Klärwerk-Bedarfs deckt. Hinzu kommt noch Sonnenstrom von einer Dach-Fotovoltaikanlage.