Der Sattelzug ist beladen. Es freuen sich (v.l.n.r.): der „Mannheim hilft ohne Grenzen“-Vorsitzende Mustafa Dedekeloglu, Fernfahrer Ardelean Nelu, „Mannheim hilft“-Schatzmeister- in Stefanie Miller, TTM-Geschäftsführer Sandro Fillbrunn und „Mannheim hilft“-Vize David Linse, Fachbereichsleiter „Internationales“ der Stadt Mannheim. Foto: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Rund 1700 Kilometer sind es von Edingen-Neckarhausen bis in die rumänische Stadt Siret an der Grenze zur Ukraine. Dorthin ist seit Freitag ein Lastzug mit Hilfsgütern im Wert von 72 000 Euro unterwegs. Mit Spendengeldern gekauft hat sie der Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen", der damit die Menschen in Czernowitz unterstützt, Mannheims Projekt-Partnerstadt in der Westukraine. Die Edingen-Neckarhäuser Spedition TTM übernahm kostenlos den Transport.

Am Freitagmittag wurde der 40-Tonner eines regelmäßig für TTM fahrenden Subunternehmers in der Speditionshalle beladen. Die insgesamt 31 Paletten, so Vereinsschatzmeisterin Stefanie Miller beim Pressetermin vor Ort, sind bepackt mit haltbaren Nahrungsmitteln, Hygieneprodukten sowie mit medizinischem Material. Letzteres erhielt der Verein über das Klinikum Mannheim.

"Sehr bedarfsorientiert" zusammengestellt wurden alle Sachen in Absprache mit den Projekt-Partnern in Czernowitz, wie der Zweite Vorsitzende des 2020 gegründeten Vereins, Mannheims Amtsleiter für "Internationales", David Linse, betont. Auch seien diese Hilfsgüter nicht etwa "altes Zeug", sondern samt und sonders neu gekauft. Hinzu kamen noch Feuerwehrschläuche speziell für den Katastrophendienst in von den Kriegshandlungen direkt betroffenen Orten.

Wie dringend die Hilfsgüter in Czernowitz gebraucht werden, lässt sich schon an der Zahl der Menschen dort ermessen: 260 000 Einwohner hat die nur 40 Kilometer vom Grenzort Siret und nahe dem Dreiländereck Ukraine–Rumänien–Moldawien gelegene Stadt. Hinzu kommen jetzt schon 55 000 Kriegsflüchtlinge, die hier erste Zuflucht gefunden haben. Die Zusammenarbeit mit Czernowitz begann bereits vor diesem Krieg, in Dreieckskooperation mit Mannheims moldawischer Partnerstadt Chisinau.

Der gemeinnützige Verein "Mannheim hilft ohne Grenzen", zurzeit ganze neun Mitglieder zählend, wurde, personell verzahnt mit der Stadt, für ein Bildungsprojekt in Kilis (Türkei) ins Leben gerufen. Langfristiges Ziel ist eine Ausweitung des Engagements "auch auf andere Gebiete im globalen Süden". Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine aber war es für Vorsitzenden Mustafa Dedekeloglu und dessen Team selbstverständlich, auch dort zu helfen.

"Man sieht", so der studierte Sozialpädagoge, "mit einer ganz kleinen Organisation kann man Großes bewirken." "Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft", schwärmte auch Schatzmeisterin Miller mit Dank an alle, die Geld gespendet haben. Besonders erwähnte sie den Erlös eines Solidaritätskonzerts sowie das Reiss-Engelhorn-Museum, das zwei Tageseinnahmen spendete.

Besonders dankte der Verein der TTM-Spedition, zumal diese sämtliche Kosten für den Transport übernimmt. TTM-Geschäftsführer Sandro Fillbrunn rechnet mit rund 2500 Euro. Die 31 Paletten seien für die Spedition vom Umfang her zwar keine große Aufgabe, räumte er ein, doch helfe man sehr gern. Auch ins Ahrtal habe TTM nach der Flutkatastrophe vorigen Sommer per 40-Tonner Hilfsgüter transportiert. Die 1700 Kilometer nach Siret führen über Nürnberg, Passau, Wien, Budapest, Satu Mare und durch die Karpaten. Der Lastzug, so Fillbrunn, werde wohl bis Dienstag oder Mittwoch brauchen. Schließlich sitzt Fahrer Ardelean Nelu (53) allein im "Cockpit" und muss seine Pausen einhalten.