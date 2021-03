Edingen-Neckarhausen. (pol/lyd) Ein Zeuge verständigte Polizei und Rettungskräfte am Sonntagnachmittag, nachdem er gegen 16 Uhr im Schlosspark im Ortsteil Neckarhausen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern beobachtet hatte, bei der ein 46-jähriger Mann notärztlich versorgt werden musste, teilt die Polizei mit.

Der 46-jährige Mann, der gemeinsam mit seiner Verlobten und seinem 82-jährigen Vater im Schlosspark flanierte, traf auf einer Wiese auf einen 53-Jährigen, der den Sonntagnachmittag mit Frau und Tochter auf einer Picknickdecke genoss. Aus unbekannten Gründen gerieten die drei Männer in eine verbale Auseinandersetzung, die sich zu einem handfesten Streit mit körperlichen Übergriffen entwickelte.

Augenscheinlich erzürnt über die Äußerungen des 82-Jährigen nahm der 53-Jährige ein Bügelschloss aus dem Korb seines Fahrrads und ging auf diesen los. Der betagte Mann setzte sich mit Hilfe seiner mitgeführten Wanderstöcke zur Wehr.

Dessen 46-jähriger Sohn ging, in der Absicht zu schlichten, dazwischen und stieß den Angreifer zu Boden. Hierbei wurde er von dem Bügelschloss am Kopf getroffen und stürzte selbst ebenfalls zu Boden. Der 53-jährige Angreifer erlitt durch den Sturz leichte Abschürfungen im Gesicht, der 46-Jährige wurde durch einen Notarzt medizinisch erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen wegen des Verdachts einer Gehirnerschütterung in eine Klinik transportiert.

Der 82-Jährige blieb unverletzt. Was die Streitigkeiten ausgelöst hatte, bleibt letztlich ein Geheimnis der drei Beteiligten, die alle eine Strafanzeige wegen Körperverletzung erwartet. Personen, die Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ladenburg unter Telefon 06203/9305-0.