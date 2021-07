Kirchengemeinderatsvorsitzende Kerstin Remmers, Pfarrer Bernd Kreissig, Architekt Wolfgang Kessler und Bürgermeister Simon Michler (v.l.) griffen am Mittwoch zum Spaten, um den Baubeginn für das Gemeindehaus linksseitig zur Kirche hin einzuläuten. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Mit dem erhofften Baubeginn fürs neue Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Edingen Anfang 2020 hat es zwar nicht geklappt, doch jetzt erfolgte endlich der Spatenstich auf dem Gelände linksseitig zur Kirche hin. Das 1200 Quadratmeter große Areal hat die Kirchengemeinde von der politischen Gemeinde erworben. Dort standen der ehemalige Konfirmandensaal, später Vereinsheim der Edinger Kälble, sowie die alte Balke-Scheuer. 2018 erfolgte deren Abriss, anschließend gab es einen Architektenwettbewerb mit sechs Büros, den die Heidelberger Kessler De Jonge für sich entschieden.

"Ein Jegliches hat seine Zeit… Es gibt eine Zeit abzubrechen und eine Zeit aufzubauen", zitierte Pfarrer Bernd Kreissig Prediger Salomon. In Edingen habe das Projekt Gemeindehaus seine Zeit gebraucht, doch mit entsprechender Geduld sei nun die Stunde des ersten Spatenstichs als Startsignal für den Neubau gekommen. Die Bauzeit soll voraussichtlich zwölf Monate betragen, ist aber angesichts der Lage im Bausektor unwägbar. Kreissig übergab das Wort an Wolfgang Ding, den früheren langjährigen Hauptamtsleiter, dessen Erfahrung aus diesem Amt der Baumaßnahme überhaupt erst Schwung verlieh. Ding übernahm den Vorsitz des Gebäudeausschusses und überwand mit beachtlicher Hartnäckigkeit zahlreiche Hürden, auch kirchenbehördlicher Natur.

Er skizzierte kurz die Historie und die komplexe Gemengelage an Gebäuden, Grundbesitz und Interessenslagen. Zentrale Themen waren der erforderliche Kindergartenneubau als Ersatz für den alten und nicht mehr sanierungsfähigen Martin-Luther-Kindergarten, ein hoher Renovierungsstau im Bestand der Kirchengemeinde sowie ein Gebäudeüberhang.

Die Kirchengemeinde verkaufte Liegenschaften im Amselweg und in der Anna-Bender-Straße, sprach sich dann zugleich für eine Konzentration des Gemeindelebens an der Kirche in der Hauptstraße aus. Bereits 2011 hatte eine Machbarkeitsstudie der ProKiba alle Möglichkeiten durchleuchtet und dabei die Richtung vorgegeben.

Doch es blieb kompliziert: Auf dem Gelände greifen zwei Bebauungspläne, deren Änderung der Gemeinderat 2015 beschloss. Der neue Gemeinderat wollte davon nichts mehr wissen, und er beteiligt nun die Evangelische Kirchengemeinde entgegen ursprünglicher Absprachen finanziell an den Kosten dieser Änderung. Zudem musste erst für die Edinger Kälble eine neue Heimat gefunden werden.

Zwischenzeitlich ist auch das Wettbewerbsbudget von 1,9 Millionen Euro inklusive Grunderwerbes nicht mehr haltbar. "Die Preise sind explodiert", sagte Ding. Man rechne mit Steigerungen von bis zu 17 Prozent. Die Landeskirche bezuschusst den Neubau mit 870.000 Euro, der Rest wird aus Eigenmitteln und Darlehen finanziert.

"Wir haben Räume geschoben und nach Einsparungen gesucht – letztlich sind wir beim Grundprinzip geblieben", erklärte Architekt Kessler. Glückwünsche sprach Bürgermeister Simon Michler aus – auch für die politische Gemeinde sei das Gemeindehaus ein wichtiges Projekt.

Das neue Gebäude hat eine Fläche von rund 360 Quadratmetern, der größte Baukörper beherbergt den Gemeindesaal, der zweite das Pfarramt mit Küchenblock und der dritte den Jugendraum mit Sanitärblock. Allen losen, über das Foyer miteinander verbundenen Räumen, ist ein eigener Außenbereich zugeordnet. Orte für Feiern und für Gespräche, teils überdacht durch eine Pergola. Kessler sagte, das Gemeindehaus werde kein untergeordnetes Gebäude, sondern sich "selbstbewusst" darstellen. Die Fassade wird aus Holz sein, auf eine Teilfläche des Daches kommen Solarpaneele. Der Architekt sprach von einer "leichten" Materialisierung: "Alles wird hell und freundlich werden." Ein wesentlicher Bezugspunkt fürs neue Gebäude ist die alte Sandsteinkirchenmauer: Sie dient als "Leitlinie" und bildet den Bezug zwischen Kirchgarten und neuem Gemeindehaus.

Abends fand in der Kirche eine Gemeindeversammlung statt. Auch hier kam noch einmal der Neubau zur Sprache nebst weiterer Themen.