Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. "Stell dir vor, es ist Fastnacht und keiner kann hin." So ähnlich fühlen sich die Karnevalsvereine samt dem "närrischen Volk" dieser Tage, in denen das bunte Treiben normalerweise seinen Höhepunkt erreicht. Auch die Vereine am unteren Neckar, die sich in dem Bündnis "InZabSchlabbKuKä" zusammengeschlossen haben, sind von dem coronabedingten Ausfall betroffen. Das Kürzel steht für die Ilvesheimer Insulana, Seckenheimer Zabbe, Friedrichsfelder Schlabbdewel, Neckarhäuser Kummetstolle und Edinger Kälble.

Als Ausgleich, auch zur finanziell verloren gegangenen Kampagne, planen die fünf Vereine ein Sommerevent im Juni. Über die Veranstaltung und den närrischen Trüb- statt Frohsinn sprach die RNZ mit Vertretern des Karnevalsvereins Edinger Kälble (KEK). "Wir haben alle Veranstaltungen bis Aschermittwoch abgesagt", sagt Vorsitzender Stefan Specht. Die wenigen Möglichkeiten, die noch geblieben waren, hätten die dafür notwendigen Ausgaben nicht gedeckelt und wären auch organisatorisch nicht machbar gewesen.

"Außerdem hat der Verein eine Verantwortung gegenüber Mitwirkenden und Besuchern. Wenn etwas passiert wäre, hätte der Ruf des Vereins enorm gelitten", ist Specht überzeugt. Zudem müssten Büttenredner und andere fürs Programm zuständige Menschen frühzeitig gebucht werden – in Zeiten der Pandemie seien Veranstaltungen aber nicht planbar, ergänzt Spechts Ehefrau Ulrike Wanger. Sie ist zugleich die Schatzmeisterin der Kälble und weiß schon von Amts wegen, mit Geld umzugehen.

Zwar habe man sich nach dem Ausfall der Kampagne im vergangenen Jahr über die finanzielle Hilfe des Landes gefreut. "Besser als nichts", so Wanger, aber diese Unterstützung ersetze nicht die Einnahmen, die in "normalen" Zeiten generiert werden. Da die Fastnacht nun mal von der Eröffnung im November bis hin zum Aschermittwoch in das Winterhalbjahr und damit eine besonders vom Virus betroffene Phase falle, sei man gezwungen, sich breiter aufzustellen und mehr auf den Sommer zu konzentrieren, sagt Wanger.

Die Sache hat allerdings einen Haken:"Wir dürfen außerhalb unseres eigentlichen Wirkungskreises, der Fastnacht, nur eine begrenzte Zahl von Veranstaltungen durchführen, ansonsten verlieren wir unsere Gemeinnützigkeit", erklärt sie und ergänzt: "In dieser Sache müssen die Verbände stärker aktiv werden, um nach Möglichkeiten auch jenseits der ,fünften Jahreszeit’ Freiräume zu schaffen, wobei niemand an Fastnacht im Sommer denkt."

In diesem Jahr plane man vor dem neuen Kälble-Heim wieder ein Spargelessen sowie ein Schlachtfest. Auch die Planungen für das Sommerevent zusammen mit den vier anderen Vereinen gehen voran. "Das geht ausschließlich als Outdoor-Veranstaltung auf dem Gelände der Seckenheimer Schützen über die Bühne, dort ist viel Platz", lässt Wanger wissen. Während am Samstag, 18. Juni, auf einer großen Bühne eine bekannte Band oder ein DJ auftreten soll, will man das Wochenende sonntags im kleineren Rahmen ausklingen lassen. "Wir feilen noch an den Feinheiten", so Specht.

Insbesondere der Sonntag biete sich an, um den Garden Gelegenheit zu geben, mal wieder zu zeigen, was sie können. Die verschiedenen Tanz-Formationen trainieren jedenfalls schon fleißig. "Die Jugend auch in Pandemie-Zeiten bei der Stange zu halten ist nicht einfach", gesteht Specht und betont: "Man muss versuchen, die Vereinsfamilie insgesamt zusammenzuhalten." Im Großen und Ganzen sei man bislang aber gut durch die Pandemie gekommen. "Wir wissen natürlich nicht, wie lange es uns noch finanziell einigermaßen akzeptabel geht, deshalb wären wir froh, wenn es einfach mal wieder los und auch entsprechend weiterginge", betont die Schatzmeisterin mit Blick auf den schwindenden (Geld)-"Schatz".

Fastnacht ist aber zunächst einmal keine Geld- , sondern vor allem eine Herzensangelegenheit. "Trösteten wir uns 2021 noch über die fastnachtliche Auszeit hinweg, wären wir dieses Jahr echt froh gewesen, lieber runter von der bequemen Couch und stattdessen mit großem Gefolge in den Saal zu marschieren", meint der Kälble-Chef und fügte an: "Frohsinn zu verbreiten, ist nun mal unser Metier."