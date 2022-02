Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen.Dass es Spannungen zwischen dem Gemeinderat und Bürgermeister Simon Michler (CDU) gibt, war in letzter Zeit kaum mehr zu übersehen. Zuletzt holten einige Ratsmitglieder in ihren Haushaltsreden gegen ihn aus, zuvor äußerten die UBL-FDP/FW, Linke, SPD und Einzelgemeinderat Ulf Wacker auch in der RNZ-Serie "Sechs Fragen an die Fraktionen" heftige Kritik an Michler. Nun gipfeln die Spannungen in der Entscheidung Michlers, bei der Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2023 nicht mehr zu kandidieren. Das teilte er am Donnerstagmorgen mit. 2015 war er gewählt worden.

Hintergrund > Die Überraschung über Simon Michlers Entscheidung, nicht mehr bei der Bürgermeisterwahl der Doppelgemeinde 2023 zu kandidieren, ist bei den Fraktionen nicht ganz so groß, wie man annehmen könnte. Seit Monaten kam an verschiedenen Stellen wiederholt Kritik auf, die Lage kochte hoch bis [+] Lesen Sie mehr > Die Überraschung über Simon Michlers Entscheidung, nicht mehr bei der Bürgermeisterwahl der Doppelgemeinde 2023 zu kandidieren, ist bei den Fraktionen nicht ganz so groß, wie man annehmen könnte. Seit Monaten kam an verschiedenen Stellen wiederholt Kritik auf, die Lage kochte hoch bis zur Entscheidung am Donnerstagmorgen. Noch davor bat die RNZ die Fraktionsvorsitzenden, ihre Kritik zu bündeln. Dies ist der Versuch, zu erklären, warum die aktuelle Situation entstand. Einige Kritikpunkte nennen mehrere Fraktionen. Sie werfen Michler mangelndes Engagement, mangelnde Anwesenheit etwa in Arbeitsgruppen oder bei Treffen mit Vereinen sowie dass gemeinsam getroffene Übereinkünfte nicht umgesetzt werden. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung bewerten die Fraktionen positiv, nehmen Michler dabei aber mehrheitlich aus. Edgar Wunder (Linke) spricht in seiner Stellungnahme zu Michlers Entscheidung nicht noch einmal zu kandidieren, von einer "toxischen Mischung von Symptomen": "oft schlechte Vorbereitung auf Gemeinderatssitzungen; ungeschickte Moderation der Sitzungen; kaum mehr eigene Initiativen über das Routine-Dienstgeschäft hinaus; Dauer-Hängepartien bei zahlreichen Projekten; Hilflosigkeit beim Umgang mit diversen Blockaden; endlose Verzögerungen oder Nichtumsetzung von schon Beschlossenem; ständige Kontroversen um Personalentscheidungen im Rathaus; Verwerfungen mit immer mehr betroffenen Personen; keine klar erkennbare Perspektive." Diese Liste deckt sich überwiegend mit der Kritik der Fraktionsvorsitzenden. krs

> Das sagt Bürgermeister Simon Michler: Leider werde es ihm seit Juni 2021 nicht mehr möglich gemacht, ein normales Leben als Bürgermeister zum Wohle der Gemeinde Edingen-Neckarhausen zu führen, erklärt er in einer Pressemitteilung. "Ich werde deshalb bei der nächsten Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen nicht mehr antreten." Auch im Hinblick darauf, dass seine Frau und er ab Herbst 2022 zu viert sein werden und sie ihren künftigen Adoptivmädchen ein besseres Leben als in Haiti ermöglichen möchten, sehe er nach zahlreichen Gesprächen keine andere Wahl. "Wer mich kennt, weiß, dass es mir immer ausschließlich in der Sache um das Beste für die Gemeinde geht", betont Michler. Er hoffe, dass durch diese Entscheidung die Sacharbeit wieder in den Vordergrund treten könne. Als Menschenfreund, der nicht nachtragend sei, sei er immer bereit, positiv nach vorne zu schauen. "Nach langem Kampf gegen brutale Boshaftigkeiten – weit über branchenübliches Sticheln hinaus und weit hinein ins Persönliche, bis hin zu privaten Drohungen – gibt es in Edingen-Neckarhausen für meine Familie und mich allerdings keine Grundlage mehr für eine langfristige Beschäftigung", so Michler.

> Das sagt die UBL-FDP/FW: Fraktionssprecher Klaus Merkle erklärt auf Anfrage: "Wir sind nicht überrascht von der Entscheidung, höchstens davon, dass sie so früh kommt." Merkle hoffe, "dass die Geschäfte bis zum Ende der Amtszeit in geordneten Bahnen laufen." Die Fraktion respektiere Michlers Entscheidung.

> Das sagt die CDU: "Die Nachricht, dass Herr Bürgermeister Michler bei der nächsten Wahl 2023 nicht mehr antreten wird, hat uns heute früh unvorbereitet und ohne Vorwarnung erreicht und sehr betroffen gemacht", teilt Lukas Schöfer für die CDU mit. Die Fraktionsspitze habe in einem anschließenden Gespräch tiefes Bedauern ausgedrückt. "In Bezug auf die für ihn und seine Familie belastende Gesamtsituation aufgrund der schlimmen Schilderungen, die er auch in seiner Pressemitteilung ausführt, haben wir gleichwohl vollstes Verständnis für seine berufliche, private und familiäre Situation und Entscheidung", heißt es weiter. "Umso mehr bedauern wir diese Entscheidung und verurteilen nachdrücklich jede Art von unfairem und nicht-kollegialem Verhalten gegenüber dem gewählten Bürgermeister wie auch gegenüber jeder anderen Person." Mit Michler verliere die Gemeinde einen "noch immer recht jungen und überaus engagierten Bürgermeister, der sich stets für das Allgemeinwohl und für den Interessensausgleich über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg eingesetzt und viel erreicht" habe. "Grundlegende demokratische Spielregeln im Umgang miteinander, wozu auch Ehrlichkeit, Respekt und Fairness zählen, müssen auch im politischen Diskurs stets von allen Seiten gewahrt bleiben."

> Das sagt die OGL-Fraktion: "Wir sind überrascht und betroffen über diese Nachricht, da er im kleineren Kreise immer angegeben hat, als Sportler politische Auseinandersetzungen auch sportlich zu nehmen und über eine hohe Regenerationsfähigkeit zu verfügen", teilt Fraktionssprecher Thomas Hoffmann mit. Die Fraktion habe Verständnis für die Entscheidung, "die mit schwierigen Verhältnissen im Gemeinderat, wie sie sich auch bei der letzten Haushaltsberatung gezeigt haben", zu erklären sei. "Besonders bedauerlich ist, dass er sich zudem persönlichen Angriffen ausgesetzt sah, die für ihn unter die Gürtellinie gingen. Das ist schwer zu ertragen", heißt es weiter in der Stellungnahme der OGL. "Wir bedauern diese Ankündigung sehr, da er im persönlichen Umgang immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner war, immer ein offenes Ohr hatte, und Verständnis für unsere Anliegen Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz und fortschrittliche Mobilität geäußert hat." Und: "Wir fänden es gut und halten es für notwendig, dass Simon Michler seine heutige Entscheidung noch einmal überdenkt. Im Rahmen unserer Möglichkeiten bieten wir hierfür gerne Unterstützung an. Auf jeden Fall sollten wir noch mal zusammen sprechen."

> Das sagt die SPD-Fraktion: Die SPD nehme die Erklärung, dass Michler nicht mehr zur nächsten Bürgermeisterwahl antreten will, mit Respekt zur Kenntnis, teilt Fraktionssprecher Michael Bangert auf Anfrage mit. "Da dies eine persönliche Entscheidung von Herrn Michler ist, werden wir diese auch nicht weiter kommentieren. Auch wir sind bereit, nach dieser Erklärung nun nach vorne zu schauen."

> Das sagt die Linke: "Alles andere als überraschend" kam die Entscheidung für Sprecher Edgar Wunder. "Überrascht hätte es mich, wenn Michler diese Entscheidung nicht binnen der nächsten Tage getroffen hätte. Er hat sich in den letzten zwei Jahren zunehmend selbst in eine Lage hineinmanövriert, die ihm jetzt gar keine andere Wahl mehr ließ. Sich einer schmerzhaften Abwahl auszusetzen, die sich immer deutlicher abzeichnete, wäre die Alternative gewesen. Derart masochistisch veranlagt ist Simon Michler aber nicht", sagt Wunder auf Anfrage. "Ich schätze Simon Michler als einen netten und offenen Menschen mit Realitätssinn, ohne parteipolitische oder persönliche Allüren, mit dem man konstruktiv Gespräche führen kann. Aber das Amt des Bürgermeisters hat ihn ganz offensichtlich überfordert, das wurde in den letzten zwei Jahren immer deutlicher." Wunder spricht von einer "toxischen Mischung von Symptomen", diese deckt sich mit der Kritik der anderen Fraktionen. Michlers Bewerbung in Schwäbisch Hall wertet er als ersten Versuch, "aus dieser schon damals verfahrenen Lage zu entkommen". "Die ganze Entwicklung ist tragisch, aber es ist die richtige Entscheidung, das Amt mit der nächsten Wahl nun an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu übergeben."

> Das sagt Einzelgemeinderat Ulf Wacker: Er respektiere die Entscheidung und dabei insbesondere, dass es Michler um seine Familie gehe. "Ich weiß nicht, ob damit auch eine Rückkehr in seine Heimat verbunden sein wird. Mit dem entsprechenden Wunsch hat er ja im letzten Jahr seine Kandidatur in Schwäbisch Hall erklärt. Sollte dies der Fall sein, kann ich das sehr gut nachempfinden, da wir unsere Kinder auch in der Nähe der Eltern und Schwiegereltern großgezogen haben und das in der Rückschau für alle sehr gut war. Ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute und werde bis zu seinem Ausscheiden aus dem Amt gerne in der Sache mit ihm zusammenarbeiten."