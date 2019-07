Edingen-Neckarhausen. (nip) "Ist das nicht wunderschön hier?" Der Neckarhäuser Helmut Elsner war nicht der einzige Besucher des Serenadenkonzerts im Schlosspark, der so empfand. Viele Stammgäste waren glücklich, dass es endlich wieder ein Abend mit dem Stamitz-Orchester Mannheim war, den man im Freien und nicht in der gegenüberliegenden Eduard-Schläfer-Halle verbringen konnte. Wetterbedingt musste die Volkshochschule in den vergangenen Jahren das große Jahreskonzert stets in die Turnhalle verlegen.

Namens der Veranstalter hieß Wolfgang Grosch, Leiter der Klassikreihe der Bildungseinrichtung, die vielen Gäste im Schlosshof willkommen und verwies auf die jahrzehntelange Tradition der Zusammenarbeit. Das Stamitz-Orchester Mannheim wurde 1778 gegründet, als Kurfürst Carl Theodor die Erbfolge in München antrat und neben seinen Kunstschätzen auch die Hofkapelle mitnahm.

Inzwischen leitet der junge Dirigent Jan-Paul Reinke das rund 90-köpfige Ensemble in der Nachfolge von Klaus Eisenmann. Mit der 30-minütigen Sinfonie Nr. 4 "Italienisch" starteten die Musiker südländisch heiter in den Sommerabend im Park. Ein vielschichtiges Werk, das Mendelssohn Bartholdy nach einer Italienreise begann und 1832/33 vervollständigte.

Interessant auch deshalb, weil der Komponist den "italienischen" Charakter seines Werks lediglich als Klammer für den deutlich melancholischeren Mittelteil versehen hat. Ungewöhnlich auch, dass seine Komposition in Dur startet und in Moll, allerdings mit ordentlich Schmackes endet, basierend auf originalen, neapolitanischen Volksweisen.

Mit energischen Gesten dirigierte Reinke sein nicht nur zahlenmäßig großes Orchester: Der Klang, den dieses Ensemble in Tradition der Mannheimer Schule zu erzeugen versteht, ist immer wieder eine Freude.

Nach der vom Turnverein und der Schützengesellschaft Neckarhausen bewirteten Pause, ging es außerordentlich weiter mit einem Konzert für Tuba und Orchester aus der Feder des britischen Komponisten Ralph Vaughan Williams. Eines seiner bekanntesten Werke, das Tubisten wie am Samstagabend Solist Lothar Borg glücklich macht.

Aber auch herausfordert. Der Schwierigkeitsgrad des Stücks ist mit "sehr schwer" angegeben, doch Borg verdiente sich dabei herzlichen Applaus.

Die Rückkehr in den Schlosshof war auch für manche Musiker, die noch nicht so lange beim Stamitz-Orchester Mannheim dabei sind, eine neue Erfahrung: Alexandersittiche, Flugzeuge, ein vorwitziger Wind und ein plätschernder Wasserhahn am Brunnen, den der Verein der Schlossparkfreunde zum 50-jährigen Jubiläum renovieren ließ, schufen ihre ganz eigenen Klangerlebnisse.

Neben einer Bank schlief ein Hündchen in seinem Körbchen auch bei den lautesten Orchesterpassagen friedlich vor sich hin, während Frauchen und Herrchen aufmerksam der Musik lauschten.

Zum Abschluss dann Peter Iljitsch Tschaikowskys herrliches Werk "Romeo und Julia", als Achterbahnfahrt der Gefühle: Leidenschaft, Dramatik, Hass, Zorn und Trauer im Liebesthema gebündelt. Es war ein grandioses Finale dieses Abends mit einem rund aufspielenden Orchester, das sein Handwerk beherrscht und sich empathisch auf die einzelnen Sujets einlassen kann.