Edingen-Neckarhausen. (nip) Eine "orientalische Nacht" beim Schützenball der Edinger Tell erleben: Das Motto des Abends hatte die Vergnügungskommission um Tanja Kraus und Andeira Pinto im Foyer des Schützenhauses auf dem Messplatz als Wanddekoration "Taj Mahal" bestens umgesetzt. Das weiße, reliefartige Schmuckbild leuchtete wie das indische Original, im Prinzip ja ein Mausoleum, in strahlendem Weiß.

In der Küche hinter der Bar schwangen die Edinger Kälble den Kochlöffel. Die Fastnachter hatten an diesem Abend nicht nur die Hoheit über die Töpfe, sondern schickten auch ihre Garde "No Limits" mit dem Matrosen-Schautanz ins Rund der Zuschauer. Mit deren Zahl war Vereinsvorsitzender Stefan Wetzel zufrieden: 120 Gäste, das bedeutet "ausverkauft". "Mehr gehen hier auch nicht rein, sonst tritt man sich auf die Füße." Vor allem beim Tanzen, dem Grundanliegen eines Balles.

Die Schützen ließen ihre Veranstaltung erneut von Tamara Schwetasch und ihren Mitmusikern Matthias Wälkes und Michael Kehres befeuern: Das Trio, sonst gerne in rockigen Gefilden unterwegs, ließ an diesem Abend auch Popsongs aus den 60er und 70er Jahren wieder auferstehen. Neu war diesmal, dass der Vorstand zum ersten Mal die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft würdigte und mit einer kleinen Ehrung belohnte. "Zur Motivation, weiterzumachen", wie Sportleiter Thomas Bauer ausführte. Zwei große Blumensträuße gingen hier an Anna Bauer und Silvia Knopf-Dieckmann. Im Rahmen der Traditionsveranstaltung wurden am Samstagabend neben den neuen Schützenhoheiten auch langjährige Mitglieder geehrt. Oder für ihre Verdienste ausgezeichnet.

So erhielt Gerhard Buck, seit 2010 ehrenamtlich tätiger Jugendtrainer, die silberne Kreisnadel. Vom Verein, dem Badischen Schützenverband und dem Deutschen Schützenbund erhielten die Mitglieder Daniel Koch (25 Jahre), Stefan Brendel (40 Jahre), Carsten Günther (40 Jahre) und Peter Hafenstein (40 Jahre) Ehrungsnadeln. Ehrenurkunden vom Verband und dem Deutschen Schützenbund gingen an Doris Schimanke (50 Jahre), an Karl Heinz Knopf (60 Jahre) und an Arnfried Zahner (60 Jahre). "60 Jahre Mitgliedschaft in einem Verein, das ist eine bemerkenswerte Leistung", fand Oberschützenmeister Stefan Wetzel.

Ehre, wem Ehre gebührt: Auch die neuen Majestäten fürs Jahr 2019 bat Wetzel nach vorne. Zum zweiten Mal in Folge gewann die 18-jährige Anna Bauer den Titel der Jugendkönigin. Erstes "Dirndl" wurde Marie Kraus. An den Jugendmeisterschaften hatten sich lediglich besagtes Duo beteiligt. "Es wäre wünschenswert, dass das wieder mehr wird", meinte Bauer. Schützenkönigin wurde Freia Fischer, auch sie zum zweiten Mal in Folge. "Erste Dame" wurde Jugendleiterin Sabine Böttcher, "zweite Dame" Schriftführerin Tanja Kraus.

Der amtierende Schützenkönig Wilhelm Hess gab die 2002 geschmiedete Königskette an den zweiten Vorsitzenden Dieter Kraus weiter. Ihm stehen als "erster Ritter" Gerhard Buck und als "zweiter Ritter" Arnfried Zahner zur Seite.