Von Katharina Schröder

Edingen-Neckarhausen. Von einer "Sternstunde für die Gemeinde" sprach OGL-Rat Thomas Hoffmann, von einem "starken Zeichen" Bürgermeister Simon Michler. Der Edingen-Neckarhäuser Gemeinderat brach in seiner jüngsten Sitzung eine Lanze für den Klimaschutz und stellte unter Beweis, dass das Gremium an einem Strang zieht. Auslöser waren drei Anträge der Fraktionen sowie ein Bürgerantrag, der von Aktiven der Klimainitiative ausging. Das Gremium bescheinigte allen einstimmig sein Einvernehmen. Und das heißt, die Doppelgemeinde soll bis 2035 klimaneutral sein – ganze zehn Jahre früher als der Bund und fünf Jahre früher als das Land.

Ob dieses ambitionierte Ziel erreicht werden kann, hängt von den ergriffenen Maßnahmen ab. Und an dieser Stelle wird es kompliziert. Das wurde in der Sitzung des Gemeinderats deutlich.

Vier Anträge zum Klimaschutz

Ein kleines Hin und Her und ein bisschen Verwirrung gab es schon in der Sitzung, die vier Anträge befassten sich mit dem Klimaschutz, waren in großen Teilen gleich bis ähnlich und bezogen sich sogar aufeinander. Und so beschleunigten die Fraktionen das Abstimmen. "Das sind viele Anträge, wenn wir die alle durchgehen würden, wären wir um 22 Uhr noch nicht fertig", sagte Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV). "Vor der Sitzung glühten die Telefondrähte zwischen den Fraktionen. Wir haben ja alle dasselbe Ziel", führte er aus und erklärte kurzerhand, dass die Fraktionen ihren Anträgen alle einmütig zustimmen werden – ohne Aussprachen. Und dann ging es schnell: Teilnahme am Qualitätsmanagement und Zertifizierungsverfahren European Energy Award (EEA), Schaffung einer zusätzlichen Stelle für den Klimaschutz, eine Kooperationsvereinbarung zur Erreichung der Klimaschutzziele mit dem Kreis und eine Haushaltsstelle für das Monitoring klimaneutraler kommunaler Liegenschaften, ausgestattet mit jährlich 100.000 Euro – alles beschlossene Sache.

Das Ziel der Klimaneutralität eint alle vier Anträge, die Wege unterscheiden sich leicht. "Wir liegen nicht weit auseinander" war wohl der häufigste Satz der Sitzung. Den Anfang machte der Bürgerantrag, den Sebastian Maaß, Filip Neuwirth und Dietz Wacker, die sich in der Klimainitiative Edingen-Neckarhausen engagieren, erläuterten. Unterschrieben haben den Antrag 271 Einwohnende. "Wenn wir jetzt nichts ändern, ändert sich alles", sagte Maaß mit Blick auf die drohende Klimakatastrophe. Die Unterzeichnenden des Antrags fordern die Klimaneutralität bis 2035 auf einem gradlinigen Pfad. Ausgleichsmaßnahmen sollen nur im Rhein-Neckar-Kreis, nicht in anderen Ländern geleistet werden, darüber hinaus soll ein Bürgerrat oder Klimabeirat geschaffen sowie das CO2-Monitoring transparent gemacht werden. Mindestens über die Website der Gemeinde, aber auch zum Beispiel über eine Anzeigetafel. Maaß sprach außerdem davon, dass Klimaschutz zur Chefsache werden müsse und finanzielle Mittel umverteilt werden müssten, man könne einen Prozentsatz der jährlichen Haushaltsmittel festlegen, die in den Klimaschutz fließen müssten.

Alle Gemeinderatsmitglieder lobten das Engagement der Bürger. Schon in der Aussprache wurden die Überlappungen mit den Anträgen der Fraktionen deutlich. Die Teilnahme am European Energy Award, die die OGL beantragte und die bereits in der Novembersitzung des Gremiums Thema war, ermögliche die geforderte Transparenz, erklärte Michler. Einen festen Prozentsatz des Haushaltsvolumens in Klimaschutz zu investieren, bewertete der Bürgermeister als schwierig. "Was gehört alles zum Klimaschutz? Vieles trägt zum Klimaschutz bei, ist aber nicht ausschließlich dafür", sagte Michler und verwies beispielhaft auf den öffentlichen Nahverkehr. Das Thema zur reinen Chefsache machen, halte er für unseriös.

Noch gibt es keine CO2-Bilanz

"Wir haben gute Mitarbeiter und eben auch andere Aufgaben. Aber Sie können jederzeit bei mir und den Amtsleitern anrufen", versicherte Michler. Klar sei, dass man für die Aufgaben personelle Verstärkung brauche. Diese Forderung beinhalteten die Anträge der Fraktionen. Bauamtsleiter Dominik Eberle wies aber darauf hin, dass die neue Stelle frühstens am 1. Juli ausgeschrieben werden kann. Problematisch ist das, weil die Stelle der aktuellen Umweltbeauftragten ab Mitte Februar vakant ist.

Die Gemeinde macht sich also auf in Richtung Klimaneutralität. Die Räte betonten aber, dass die Beschlüsse nur ein Startschuss seien. Man müsse die Maßnahmen umsetzen, sozial gestalten und mit dem defizitären Haushalt in Einklang bringen – eine große Aufgabe. Und das, obwohl man noch nicht weiß, wo die Kommune steht. Eine CO2-Bilanz gibt es nicht. Hier soll der EEA mit seinem Instrumentenkasten ein Stück weit helfen und Ordnung in Maßnahmen und Ziele bringen.