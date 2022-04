Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Lust auf Bewegung, Kultur und Natur? Gerade die Osterfeiertage bieten die Möglichkeit, "mal rauszugehen". Zumal des Frühlings "holde belebende Kraft", wie schon Goethe in seinem Osterspaziergang formuliert hat, überall spürbar ist. Das gilt insbesondere auch bei einem Spaziergang durch den Neckarhäuser Schlosspark. Rechtzeitig zu den Osterfeiertagen wurde der historische Ziehbrunnen geschmückt.

Neckarhausen war einst ein an Brunnen reicher Ort. "Es hatte hier etliche Ziehbrunnen gegeben", weiß Hobby-Historiker Kurt Hauck, der sich über viele Jahrzehnte mit der Neckarhäuser Ortsgeschichte befasst hat. Der größte Brunnen stand unweit des ehemaligen Gasthauses "Badischer Hof". Dort hat sich einst die Dorfjugend getroffen, bis der steinerne Zeitzeuge dann im Weg war, abgerissen und die Steine teilweise im Neckar versenkt wurden. Soweit zur kleinen Brunnenkunde, bei der Hauck aber offen ließ, ob das nostalgische Stück im Schlosshof schon immer gestanden hatte oder nachträglich dorthin verfrachtet wurde.

Herbert Stein vom kommunalen Bau- und Umweltamt vermutet, dass der Brunnen aus jener Zeit stammt, als der schmucke Adelssitz noch von den Grafen von Oberndorff bewohnt wurde. Ganz genau wisse man das aber nicht, räumt Archivar Dirk Hecht ein. Um den Zeitrahmen besser einzugrenzen, bleibe nur der Blick in alte Pläne. Etwa um 1900 sei die Wasserversorgung der Haushalte mehrheitlich durch den Einbau von Wasserleitungen gewährleistet worden, demzufolge stamme der Brunnen aus der Zeit davor. "Es ist gut möglich, dass die Grafen dereinst daraus Wasser schöpften, schließlich musste nicht nur das Schloss, sondern auch der ehemalige geräumige Nutzgarten mit Wasser versorgt werden", gibt Hecht zu bedenken und fügt an: "Die Umgestaltung des Nutzgartens in einen englischen Landschaftsgarten, wie wir ihn heute noch kennen, erfolgte erst ab 1828."

Ob der Brunnen ehemals nun in adligen oder bürgerlichen Diensten stand, weiß wohl niemand so ganz genau, geblieben ist ein Relikt aus vergangenen Zeiten, als das Wasser noch nicht aus dem Hahn kam. Klar, dass der Ziehbrunnen längst trockengelegt und der Steintrog zwischenzeitlich bepflanzt ist. Für den Blumenschmuck sorgt alljährlich der Verein der Schlossparkfreunde. "Der Brunnen passt doch wunderbar zum Ambiente, daher leisten wird die Arbeit gerne", lässt Parkfreunde-Chef Holger Lulay wissen.

Ein Geheimnis war aber offenbar, wer sich zuletzt als zusätzlicher "Brunnenputzer" betätigte. So werden im Fränkischen, der Heimat des Osterbrunnen-Brauchs, diejenigen bezeichnet, die den Brunnen buchstäblich herausputzen. "Ganz ursprünglich wollte meine Mutter, Luise Zieher, den Brunnen mit Kränzen und Eiern schmücken", lässt Rathaus-Mitarbeiterin Christa Pfeiffer wissen. Leider war die Ehefrau des legendären Fährmanns Jakob Zieher erkrankt und bald darauf verstorben, weshalb sie ihren Plan nicht umsetzen konnte. Pfeiffers Schwester Michaele Geisinger übernahm einen Teil der Idee und putzte den Brunnen über Jahre hinweg mit selbstbemalten Eiern heraus.

In diesem Jahr war Schlossparkfreunde-Mitglied Dagmar Amelung beim Eierbehang des Brunnens kurzfristig in die Bresche gesprungen. "Leider nur Plastikeier, aber dafür schön bunt", sagte Amelung. Sie hatte sich auch schon zusammen mit Schriftführerin Angela Mc Manus um das kleine Areal gekümmert. "Ehrlich gesagt haben wir uns immer gefragt, wer in den Jahren zuvor mit selbstbemalten Eiern den Brunnen geschmückt hat", schildert Amelung. Michaela Geisingers bemaltes Ovales hängt dieses Mal unter anderem an einem Baumstamm im Pflanzbeet vorm Haus in der Neckarhäuser Hauptstraße. Vielleicht grünt hier die Hoffnung auf ein wenig Frieden mit dem Eierschmuck in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb. "Leider hängen davon nur noch ein paar Eier. Einige wurden gestohlen, andere gingen wie auch immer zu Bruch", bedauert Christa Pfeiffer.