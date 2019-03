Edingen-Neckarhausen. (nip) Das Thema "Klimaschutz" und besonders das Schmelzen der Gletscher treibt Sabine Pohl um. Die Edinger Künstlerin hat ihren Befürchtungen auf einigen ihrer Bilder Ausdruck verliehen, die sie derzeit in der Ausstellung "ArtFormen" im Schloss Neckarhausen präsentiert. "Ich will mit diesen Bildern Menschen zum Nachdenken bringen", sagt sie. Pohl malt majestätische Bergwelten genauso wie lokale Bauten und Denkmäler, widmet Artenschutz und Tieren eigene Werke. Bei genauem Hinschauen laufen Buchstabenbänder durchs Bild: "Die Stille lehrt hören", steht auf dem einen.

Bild flog in die Tonne, weil der Strich nicht gerade genug war

Im Gegensatz zu ihrer Anfangszeit, die geprägt war, von einem aufwendig inszenierten Comicstil, auch damals schon in Acryl, probiere sie heute alles aus, wie sie erzählt.

Die Asche vom Grill wird mitverarbeitet oder auch die vielen, vielen Zigarrenbanderolen, die ihr eine Freundin überließ. "Das sind 300 verschiedene Sorten, insgesamt tausende Banderolen." Die Freundin habe gesagt, Pohl könne sie sicher irgendwann mal brauchen. Und das konnte sie. Um Platz zu schaffen und in der Lust auf Neues, zerschnitt sie ältere Bilder und machte zwei oder drei daraus. Collagen im Prinzip, denen sie als besonderen Hingucker die exotisch wirkenden Banderolen verlieh. So entstanden reizvolle Bänderungen, geometrisch klar strukturiert, in sich jedoch verschnörkelt.

Farben sind bei ihr ein weiteres wichtiges Thema; das geht hin bis zu den Rahmen aus Naturholz, die sie selbst streicht und die dabei einen Farbton des Bildes aufnehmen. Großformatige Werke zeigen Stadtansichten von Heidelberg, Mannheim, Stuttgart und Berlin. Sattes Rot springt dem Betrachter dabei als Grundierung ins Auge, die einzelnen Bauwerke sind mit hoher Liebe zum Detail fein ausgearbeitet. Zwischen Gegenständliches mischt sich Abstraktes, stilistisch festlegen will sich die gebürtige Pfälzerin nicht.

Zur 1250-Jahr-Feier von Wachenheim, wo sie auch ihr Atelier hat, startete sie ein weiteres Projekt: Sie bastelte mit Kindern pfiffige "Elwetritsche", vogelähnliche Fabelwesen mit einem Luftballonbauch, Fundmaterialien und gespendeten Federn vom Kleintierzuchtverein Edingen. Daraus wiederum ist ein kleines Büchlein mit lustigen Vogelgeschichten entstanden, allesamt liebevoll von Pohl verfasst und illustriert. Damit geht sie in Seniorenheime und liest den Bewohnern vor.

Und Wachenheim war nicht die einzige Jubiläumsfeier, bei der die Künstlerin eigene Akzente setzte: Als Edingen-Neckarhausen vor vier Jahren ein Doppeljubiläum beging, initiierte sie die Ausstellung "Kurpfälzer Künstler stellen aus".

Ihre Werkschau ist noch bis Sonntag, 17. März, geöffnet. Die Vernissage begleitete der junge Gitarrist David Strüder und Tochter Dagmar Sperber plauderte aus dem Nähkästchen. Darüber, wie ein Bild nach wochenlanger Arbeit in die Tonne flog, weil ein Strich nicht gerade genug war.

Oder das erste Bild in Öl, ein Geschenk an die Tochter, immer wieder auf unerklärliche Weise "verschwand", weil es der Schöpferin nicht recht gefiel. Heitere Anekdoten, die beim Publikum bestens ankamen.

Info: Die Ausstellung "ArtFormen" von Sabine Pohl ist noch bis Sonntag, 17. März, immer samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet; rechter Seitenflügel Schloss Neckarhausen, Treppe hoch zu den Ausstellungsräumen