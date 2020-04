Edingen-Neckarhausen. (nip) Obwohl ebenfalls selbstständig und von der Coronakrise wirtschaftlich betroffen, startete die Privatpraxis Wamser kürzlich eine Spendenaktion zugunsten der örtlichen Gastronomie. "Auch uns als Physiopraxis trifft die aktuelle Krise. Aber wir sind zum Glück nicht gezwungen, komplett dichtzumachen, sondern können noch, wenn auch stark dezimiert, weiterarbeiten", sagt Physiotherapeut Timo Wamser. Daher solle der Fokus jetzt auf denen liegen, die es wohl am härtesten treffe.

So richtig bewusst geworden sei ihm die Situation der Gastronomen, als er freitags im Restaurant "Neckarperle" Essen für sich und seine Frau bestellt habe. Im Gespräch mit Wirt Niko Paul habe er erfahren, dass dieser nicht einmal an einem Freitagabend kostendeckend arbeiten konnte, obwohl dieser Tag wohl sogar noch ein recht guter war. "Wir kennen auch viele Gastronomen persönlich – und nach überstandener Krise wollen wir weiterhin dort das tolle Essen genießen", meint Wamser.

Allzu lange will er die Spendenaktion nicht mehr laufen lassen, damit die gesammelten Gelder so schnell wie möglich an die betroffenen Gastronomen ausbezahlt werden können. Vorerst ist Karfreitag als Ziel anvisiert. Bei Bedarf könne die Aktion verlängert werden.

Mit einer großherzigen Spende von 2300 Euro, das ist die komplette Mannschaftskasse, hat die erste Herrenmannschaft der DJK-Fortuna ein Zeichen gesetzt. "Wir waren wirklich überwältigt, wie sie unsere Sache unterstützt haben", sagt Timo Wamser. Ein Spieler habe ihn kurz nach dem ersten Spendenaufruf bei Facebook kontaktiert, aber noch keine Summe genannt. "Dass die komplette Mannschaftskasse gespendet wurde, die normalerweise nach einer langen und schweren Saison dazu genutzt wird, zu feiern oder zusammen ein Wochenende zu verbringen, spricht für sich", meint Timo Wamser. Und ergänzt: "Das zeigt, wie stark den Jungs der Ort am Herzen liegt. Auf so einen Verein kann die Gemeinde stolz sein." Fortuna-Pressesprecher Sascha Ihrig teilte mit: "Wir haben sehr viele ausgesprochen leckere Restaurants, die nun aufgrund dieser Situation sehr zu kämpfen haben." Ihnen müsse man gemeinsam helfen.

Daneben gebe es Spenden von Privatleuten, und auch das ortsansässige Logistikunternehmen TTM einen dreistelligen Betrag gespendet. Von fünf bis über 2000 Euro scheine alles dabei zu sein. Er sei selbst sehr auf die Gesamtsumme gespannt. Bis jetzt sin düber 3400 Euro eingegangen. Es sei gar nicht so einfach gewesen, ein Spendenkonto zu eröffnen. Die bürokratischen Hindernisse seien recht hoch und zeitintensiv gewesen. Daher habe er sich entschlossen, ein "Rechtsanwaltsanderkonto" anlegen zu lassen, was glücklicherweise eine Patientin übernommen habe. Als Beitrag zur Aktion habe die Anwältin kein Honorar verlangt.

Die Verteilung der Spendensumme werde dann zu gleichen Teilen an die ausgewählten Restaurants erfolgen: "Es wäre toll, wenn alle Fixkosten für einen Monat durch das Spendengeld gedeckt wären", sagt Wamser. Gerne dürfe es aber auch mehr sein.

Den Zusammenhalt in der eigenen Gemeinde empfinde er als "einzigartig". Das liege auch daran, dass man sich teilweise seit vielen Jahren kenne. Er habe von vielen Leuten erfahren, dass sie mindestens zweimal wöchentlich in einem der örtlichen Restaurants Essen bestellen, es abholen oder sich liefern lassen. "Und das in einer Zeit, in der sicherlich jeder auch ein bisschen auf den eigenen Geldbeutel schauen muss", erklärt der 37-jährige Physiotherapeut, der vor knapp vier Jahren seine Praxis in Edingen eröffnete.