Edingen-Neckarhausen. (nip) Seit der letzten Gemeindeversammlung im November 2018 hat sich in der evangelischen Kirchengemeinde Edingen einiges getan. Nach dem Weggang von Pfarrer Matthias Schipke übernahm zunächst Pfarrer in Ruhe Manfred Billau einige Kasualien. Seit 1. März ist Pfarrer Jörg Hirsch als Vakanzvertretung mit jeweils einer halben Stelle in Edingen sowie in Leimen tätig.

In der nun einberufenen und von Gisela Graß geleiteten Gemeindeversammlung stellte sich Hirsch den Anwesenden vor, berichtete, dass er seit 30 Jahren im kirchlichen Dienst stehe und in der letzten Zeit Vakanzvertretungen im Rhein-Neckar-Kreis übernommen habe. Bis zum Ruhestand werde er das so beibehalten. Hirsch übernimmt in diesen Zeiten Kasualien, sprich, Gottesdienste, Trauungen, Taufen und Beerdigungen sowie Verwaltungsaufgaben. "Es ist eine Grundversorgung, eine Vakanz spürt man eben immer", sagte er. Alles könne er nicht leisten, doch mit vereinten Kräften schaffe die Gemeinde das schon.

Für seine Unterstützung war Kirchengemeinderatsvorsitzende Birgit Monsler dankbar. Sie schilderte, dass sich der Kirchengemeinderat (KGR) neben dem geplanten Neubau des Gemeindehauses mit weiteren Gebäudefragen befasse. Der KGR habe beschlossen, das angemietete Pfarrhaus in der Bahnhofstraße zunächst zu behalten. Allerdings habe man das Möbellager in der Hauptstraße zu Ende Juli gekündigt, was eine Kostenersparnis bedeute. Was sich angesammelt habe, werde man in den Keller des Pfarrhauses räumen.

Wie es mit der Neubesetzung der Pfarrstelle weitergehe, werde man demnächst im Gespräch mit Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller erörtern. Der Ausschreibungstext sei zwar fertig, werde aber vielleicht nicht gebraucht, falls die Neubesetzung über ein Vorschlagsverfahren laufe. "Der Kirchengemeinderat wählt in jedem Fall. Die Frage ist nur, wie man zu einem Kandidaten kommt", erklärte Pfarrer Hirsch. Das Vorschlagssystem sei angesichts des nicht freien Arbeitsmarkts und eines gebremsten Wechselwillens von Pfarrern heute üblich. Monsler versprach, die Gemeinde auf dem Laufenden zu halten.

Sie teilte mit, dass es in der Kita "Neckar-Krotten" einen Wechsel in der Leitungsfunktion gegeben habe. Zudem werde der Kirchendienst derzeit im Ehrenamt geleistet, für Unterstützung sei man dankbar.

Mangels Nachfrage habe man die Kindergottesdienste "Für Klein und Groß" eingestellt und werde sich stattdessen verstärkt auf Familiengottesdienste konzentrieren. Wolfgang Ding, Vorsitzender des Gebäudeausschusses, informierte über den Stand des geplanten Neubaus eines Gemeindehauses (RNZ berichtete).

Die Ausschreibung für den Abriss des früheren Kälble-Heims und der alten Balke-Scheune laufe. Die Kirchengemeinde hat das Grundstück von der Kommune erworben, Baubeginn sei voraussichtlich spätestens im kommenden Jahr. Der 20-prozentige Eigenanteil des Budgets von rund 1,8 Millionen Euro sei vorhanden und auf einem Sonderkonto geparkt. Ding sprach von den "schmerzhaften Einschnitten, die den Bau eines zukunftsfähigen Gemeindehauses ermöglichen". Gemeint war die Veräußerung der Liegenschaften im Amselweg und in der Anna-Bender-Straße.

Zuletzt erwähnte Gisela Graß das Gemeindefest, das am 30. Juni am Martin-Luther-Kindergarten gefeiert wird. Alle Gruppen und Kindergärten beteiligen sich, Start ist um 10.30 Uhr mit einem Familiengottesdienst, den die Chöre begleiten. Mit der Versteigerung von Osterkerzen ab dem Jahr 2013 wird beim Gemeindefest eine alte Tradition aufgegriffen. Der Erlös aus der Versteigerung und eines Flohmarkts soll der Innenausstattung des neuen Gemeindehauses zugutekommen. Zu den am 1. Dezember anstehenden Kirchengemeinderatswahlen hat sich ein Wahlausschuss unter Vorsitz von Wolfgang Ding gegründet. "Wir werden gezielt Gemeindemitglieder ansprechen, ob sie sich bewerben", kündigte Graß an.