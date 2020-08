Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Kürzlich hat der Gemeinderat beschlossen, den zentralen Edinger Neckarweg-Abschnitt unterhalb des Rathauses "Julius-Helmstädter-Ufer" zu nennen. Damit ist die örtliche Gedenkkultur weiter gewachsen. Doch nicht nur dort und nicht nur mit Straßennamen wird in der Gemeinde Personen gedacht, die sich um den Ort verdient gemacht haben.

Den Antrag zur Neckarweg-Benennung stellte die UBL-FDP/FWV am 11. Februar dieses Jahres – dem 75. Todestag des sozialdemokratischen Gemeinderats und Landtagsabgeordneten Helmstädter. Nach Jahren der Verfolgung und Bespitzelung war er 1944 von den Nationalsozialisten verhaftet worden und drei Monate vor Kriegsende im KZ Dachau gestorben. Zusammen mit der Weg-Benennung wird es am Rathausabgang eine Gedenktafel über ihn und weitere im Nationalsozialismus verfolgte Einwohner geben. Zudem werden die zwei ersten Stolpersteine der Doppelgemeinde in Auftrag gegeben – für Helmstädter sowie für Bürgermeister Georg Friedrich Reinle, den verdienten "Steuermann" durch die schweren Wogen der Weimarer Zeit. Er wurde 1933 von den Nazis des Amtes beraubt und in den Freitod getrieben. Ihm zu Ehren heißt der Rathausvorplatz Bürgermeister-Reinle-Platz.

Die Eduard-Schläfer-Halle erinnert an Neckarhausens letztes Ortsoberhaupt, vor der Fusion der Gemeinden 1975. Die Edinger Großsporthalle wurde 2017 umbenannt in Werner-Herold-Halle, nach dem ersten Bürgermeister der Doppelgemeinde. An Silvester wird er 95 Jahre alt.

Nur etwas mehr als die Hälfte dieser Lebensspanne war seinem Vorgänger in Edingen, Robert Walter beschieden. Doch was dieser alles in nur sechs Jahren Amtszeit angepackt und realisiert hat – Rathaus-Neubau, Feuerwehrhaus, Pestalozzischule, Heimatbund-Gründung und einiges mehr – das könnte an der Robert-Walter-Straße bei der Schule auf einem Zusatzschild vermittelt werden. Im Gemeinderat wurde angeregt, seinem Grabstein wie auch dem seines Vorgängers Georg Sauer nach der unlängst erfolgten Auflösung beider Gräber einen bleibenden Platz auf der Friedhofsmauer zu geben.

In beiden Ortsteilen gibt es Infotafeln an einigen Gebäuden, wobei sich die meisten auf das Objekt selbst und seine Geschichte beziehen. Eine Ausnahme bildet die Tafel zum Leben von Anna Bender in der nach ihr benannten Straße. Die evangelische Diakonissin betrieb dort, unterstützt von Schwester Lina Lichtenfels, von 1941 bis 1966 eine Krankenstation, erst im Kindergarten-Haus Nr. 20, dann im heutigen Wohnhaus Nr. 8, an dem auch die Tafel hängt.

Julius Helmstädter. Repro: Kraus-Vierling

Eine Serie gemalter Gedenktafeln zieht sich unten am ganzen Neckarweg entlang. Die von Herbert Henn für die Lokale Agenda initiierte, von Sponsoren finanzierte und mehrmals erweiterte Reihe erinnert an wichtige Berufe und Einrichtungen am Fluss. Angefangen bei den Neckarhäuser Schiffsreitern, übers Fischen, das Badehaus, den Kettenschlepper bis zum Neckareis, das einmal für die Brauereien aus dem Fluss gesägt, wurde, 1784 jedoch ein Unheilbringer war: Die Eisgangskatastrophe verwüstete halb Neckarhausen.

Schaden nahm damals auch die kurz zuvor geweihte katholische Kirche. In ihr preist eine lateinische Türinschrift unter der Grafenloge den großzügigen Spender für den Kirchenbau, Reichsgraf Franz Albert von Oberndorff (1720-1799). Auch Epitaphe für andere Mitglieder der Grafenfamilie hängen dort im heutigen Gemeindesaal St. Michael. Und auf dem Neckarhäuser Friedhof dokumentiert ein schönes Grabfeld die frühere Bedeutung der einst so wohlhabenden von Oberndorffer. Federführend durch den verstorbenen früheren Schlossparkfreunde-Vorsitzenden Klaus Stumpfe wurde es vor Jahren restauriert. Von Heiner Kraus gestiftet wurde die große Infotafel am Fährhäuschen über die lange Geschichte dieses Neckarübergangs und der Fährgemeinschaft.

Auch zur örtlichen Erinnerungskultur zählt die Porträt-Serie der Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund von Persönlichkeiten der Gemeinde. 1997 waren die ersten Gewürdigten bei der Kerwe-Ausstellung zu sehen – in Schwarz-weiß-Großformaten mit Text zu Leben und Wirken. Bis 2009 realisierten dies Dieter Hillenbrand und Hans D. Wirtz.

Robert Walter. Repro: Kraus-Vierling

Der "Bausteine"-Band 2013 über "50 Jahre Heimatbund, 50 Jahre Fotogruppe" stellt die bis dahin auf 70 Köpfe angewachsene Reihe mit einer Auswahl aus Kommunalpolitik, Vereinsleben, Kirchengemeinden sowie örtlicher Wirtschaft vor. Ein anderes Bilderkapitel bringt ein Wiedersehen mit zahlreichen Edinger Selbstständigen an deren damaligem Arbeitsplatz. Überhaupt ist die 2010 begonnene Reihe "Bausteine zur Ortsgeschichte", von Ehrenamtlichen verfasst und vom Förderverein Gemeindemuseum in der ortsansässigen Edition Fetzer herausgegeben, lokale Erinnerungskultur in gedruckter Form. So finden sich etwa im ersten Band Geschichten und Episoden vom Edinger Fährmann, Berufsfischer und Maler "Janne-Karl", erzählt von Zeitzeuge Walter Hochlenert. Leider verstorben sind auch Werner Schock und Hans Löhrer, die an einer örtlichen Anekdotensammlung gearbeitet hatten. Vielleicht wird das mal durch Andere fortgesetzt.

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Rückblicke in den Vereinschroniken, aber auch in den Clubhäusern selbst mit Gedenken an verdiente Gründungs- und Vorstandsmitglieder, Aktive und Förderer. So hält etwa eine Erinnerungswand im kleinen Domizil des Bouleclubs (BCEN) am Freizeitbad all die Pétanque-Freunde präsent, die nicht mehr dabei sein können.

Nicht zuletzt gibt es die Namens- und Gedächtnisturniere vor allem der örtlichen Fußballvereine "Viktoria", "Fortuna" und DJK, wobei letztere ja nun vereint sind. Diese Wettbewerbe heißen meist nach dem Stifter der Pokale.