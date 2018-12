Edingen-Neckarhausen. (nip/make) Vorbehaltlich eines erfolgreichen Praxistests wird die Gemeinde Edingen-Neckarhausen in einer Vorreiterrolle schlüpfen und als erste Kommune im Kreis ein Luftkissenboot für Rettungseinsätze der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Neckar anschaffen. Das war Konsens im Gemeinderat, wo die Fraktionen ausdrücklich die achtseitige Vorlage lobten, die Ordnungsamtsleiter Frank Kucs mit "Herzblut", wie er selbst anmerkte, verfasst hatte.

Bis es zu diesem Konsens kam, fand sich Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) jedoch im "Vorstadium der Verzweiflung" wieder. Er erinnerte an zahlreiche und lange Debatten um eine funktionstüchtige Einsetzstelle und daran, dass man im Januar mit dem Luftkissenboot einen "glänzenden Vorschlag" vonseiten der Feuerwehr und der Verwaltung bekommen habe.

Grund für seinen Ärger war ein Fragenkatalog von Thomas Hoffmann. Der Fraktionssprecher der Offenen Grünen Liste erklärte, die Sache sei für ihn nicht "entscheidungsfähig", weil der Bezirksbrandmeister von der Anschaffung eines solchen Luftkissenbootes abriet, das mit 75.000 Euro deutlich günstiger als die zunächst veranschlagten 250.000 Euro für eine Bootseinsetzstelle kommen würde. SPD-Fraktionschef Thomas Zachler wurde deutlich: Der Bezirksbrandmeister habe die Situation offenbar falsch eingeschätzt und argumentiere "weltfremd". Der Kreisbrandmeister habe ihm gesagt: "Kaufen Sie es, so schnell wie möglich." Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer erklärte mit leiser Ironie, er habe Hoffmanns Schreiben "abgearbeitet". Eine interkommunale Zusammenarbeit sei abgefragt und von Ladenburg und Ilvesheim schon länger schriftlich verneint worden. Was die Förderfähigkeit angehe, so müsse man abwarten, das könne sich auch ändern.

"Es ist aber auch möglich, dass wir nach dem Praxistest sagen, es geht nicht", meinte er weiter. Hoffmann ließ sich indes überzeugen: "Ich rudere zurück und stimme zu", sagte er. Für den noch zu terminierenden Praxistest registrierte Bürgermeister Simon Michler etliche Interessenten.

Darüber hinaus stimmte der Gemeinderat über die Fusion der Feuerwehrabteilungen Edingen und Neckarhausen ab, die im Januar 2019 auch offiziell über die Bühne gehen soll. Die anwesenden Gemeinderäte hatten diesbezüglich keine Einwände und stimmten der Fusion einstimmig zu. "Jetzt fehlt nur noch ein neues Feuerwehrhaus", beschrieb Zimmer den Wunsch, der beim Feuerwehrkommandanten noch offen ist.