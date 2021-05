Der „HelDenHof“ möchte mit seinem geplanten Hofladen in der Feldscheune gegenüber dem Bahndepot am Bahnhof näher an den Edinger Ortsrand rücken. Davor sollen Sitzplätze für ein Café entstehen. Foto: Hofmann

Von Joachim Hofmann

Edingen-Neckarhausen. "In Edingen entsteht ein HLZ der anderen Art, nämlich ein Hofladenzentrum", konstatierte Erster Bürgermeisterstellvertreter Dietrich Herold am Dienstagabend bei der Sitzung des Technischen Ausschusses (TA), die er in Abwesenheit von Bürgermeister Simon Michler leitete. Mit der pointierten Bemerkung spielte Herold auf den geplanten Bau eines neuen Hilfeleistungszentrums in der Gemeinde an.

Tatsächlich beschäftigte sich der TA aber mit zwei unabhängig voneinander gestellten Bauvoranfragen und einem Bauantrag, jeweils in Sichtweite voneinander liegende Hofläden für landwirtschaftliche Direktvermarktung einzurichten. Dazu sollen bestehende Scheunen umgebaut werden. Mit nahezu gleichlautenden Begründungen stimmten die TA-Mitglieder den Vorhaben zu.

In einer Bauvoranfrage wollte ein Landwirt wissen, ob er seine "HelDenHof"-Feldscheune gegenüber dem Bahndepot zu einem Hofladen samt kleinem Café umnutzen könne. Dazu sind in der Scheune sowie im Außenbereich je 40 Sitzplätze vorgesehen. Zudem wollte der Antragsteller in Erfahrung bringen, ob die vorgesehenen Stellplätze für Fahrräder und Autos (11) ausreichend seien und eine Ausweichstelle für Pkw erforderlich sei. Hofladen und Café stimmte der TA zu, die Stellplätze müssten im Bauantragsverfahren festgesetzt werden. Eine Ausweichstelle sei auf dem Feldweg ebenfalls erforderlich.

Dies traf sich mit der Sorge von Roland Kettner (UBL-FDP/FWV) um die Sicherheit des dann entstehenden Auto- und Radverkehrs. Hier müsse auch angesichts der anderen Läden ein sinnvolles Konzept erstellt werden, pflichtete ihm Lukas Schöfer (CDU) bei. In der Bewirtschaftung sah er eine Bereicherung für den Ort.

"Eine erfreuliche Attraktivitätssteigerung", fand ebenfalls Thomas Hoffmann (OGL). Zudem sah er im Projekt eine "lokale Politik im Sinne der Nachhaltigkeit" verwirklicht. Michael Bangert (SPD) schloss sich seinen Vorrednern an. Die zweite Voranfrage war bereits in der April-Sitzung des TA Thema gewesen. Hier soll der bereits bestehender Hofladen von Holger Koch in der Bahnhofstraße zur Vergrößerung in die Scheune verlagert werden. Auch die Schlachtung soll mitumziehen. Der TA befürwortete auch hier das Vorhaben. Die vom Antragsteller nachgefragte Anzahl der Parkplätze werde ebenfalls im Bauantragsverfahren verhandelt.

"Wir begrüßen die Direktvermarktung und die Möglichkeit der Sortimentserweiterung", erklärte Stephan Kraus-Vierling für die UBL. Lukas Schöfer begrüßte die hohe Diversifizierung der Betriebe und die damit verbundene Anpassung an marktwirtschaftliche Gegebenheiten und lobte die Übergabe an die nächste Generation. Und Thomas Hoffmann (OGL) freute sich über den Verkauf ökologischer Produkte.

In diesem Sinne stimmte der Technische Ausschuss auch dem Bauantrag zur Einrichtung eines Hofladens des direkt nebenan liegenden landwirtschaftlichen Betriebes von Georg Koch zu.