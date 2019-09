Der Neckar gilt als einer der schmutzigsten Flüsse in Deutschland. Die Belastung des Edingen-Neckarhäuser Trinkwassers mit Trifluoracetat und der Umgang damit gilt daher als Modellfall für weitere Stoffe, die im Neckar lauern. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Vor Oktober 2016 hatte in Edingen-Neckarhausen wohl noch niemand etwas von Trifluoracetat (TFA) gehört. Aber plötzlich war es da, beziehungsweise war bei Wasseruntersuchungen eher zufällig entdeckt worden. TFA befand sich als "unerwünschter Stoff" im Trinkwasser, der Verursacher war rasch gefunden.

Die Firma Solvay aus Bad Wimpfen leitete TFA, ein Salz der Trifluoressigsäure, das als Abbauprodukt bei der Herstellung von Pflanzenschutz- oder Arzneimitteln entsteht, in den Neckar. Keinesfalls illegal, das Unternehmen hatte dafür eine Genehmigung des Regierungspräsidiums in Stuttgart und hielt behördliche Vorgaben ein.

Über das Uferfiltrat des Neckars gelangte das TFA aber ins Trinkwasser. Nicht nur in Edingen-Neckarhausen, sondern zum Beispiel auch in Heidelberg und Mannheim wurden erhöhte TFA-Werte gemessen, die Doppelgemeinde war jedoch durch die nahe Flusslage seiner Flachbrunnen am stärksten belastet.

Nach einem Hinweis des Regierungspräsidiums in Karlsruhe nahm Edingen-Neckarhausen zunächst den am stärksten belasteten Brunnen vom Netz. Der 1908 gegründete Trinkwasserverband "Neckargruppe", bis dato stolz auf sein gutes Wasser, das keiner Aufbereitung bedarf und im Jubiläumsjahr 2015 noch eigens auf Flaschen gezogen worden war, schaltete in den Krisenmodus. Die Frage seiner Überlebensfähigkeit stand im Raum, zumal Heidelberg, zusammen mit Mannheim einer der Verbandspartner, seinen Trinkwasserbezug einstellte.

Ob TFA gefährlich für den menschlichen Organismus ist, wurde von Experten eher verneint, da es schnell wieder ausgeschieden werde. Der gesundheitliche Orientierungswert liegt bei einem Mikrogramm pro Liter. Der ursprüngliche Maßnahmenwert - ein Wert, ab dem eine Kommune Maßnahmen gegen eine höhere TFA-Konzentration einleiten muss - lag zunächst bei zehn Mikrogramm pro Liter, wurde aber im Oktober 2017 vom Umweltbundesamt (UBA) auf 30 Mikrogramm erhöht.

Edingen-Neckarhausen blieb unter diesem Wert. Derzeit läuft eine Tierversuchsstudie, die zeigen soll, ob TFA toxisch ist und welche Auswirkungen der Stoff auf den Menschen hat. Auf Anfrage teilte das UBA mit, dass diese Studie seit Kurzem vorliege und der Versuchsbericht geprüft werde. Diese Arbeiten sollen bis Dezember 2019 abgeschlossen sein.

Die Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes "Neckargruppe" hat zwischenzeitlich im Juni dieses Jahres nach ausführlicher Beratung beschlossen, die Anbindung der Trinkwasserversorgung als Notversorgung an das Versorgungsnetz der MVV Netze zeitnah zu realisieren. Nicht nur wegen TFA, wie Bürgermeister Simon Michler betonte. Ein Strukturgutachten des Karlsruher Technologiezentrums Wasser (TZW) empfiehlt der Kommune generell ein zweites Standbein für den Notfall.

Denn TFA gilt als Modellfall für weitere mögliche Stoffe, die im Neckar lauern und eventuell miteinander reagieren. Die Behörden verweisen auf die Belastungssituation des durch Industrie und Landwirtschaft betroffenen Vorfluters für Abwässer aller Art. Der Neckar gilt als einer der schmutzigsten Flüsse in Deutschland.

Eine Anbindung Edingen-Neckarhausens ans Mannheimer Netz war bereits 2017 vorbereitet, dann aber wieder gestoppt worden, nachdem das UBA den Maßnahmenwert für TFA angehoben hatte. Nachdem die Verbandsversammlung die Anbindung nun erneut beschlossen und beauftragt hat, laufen die Planungen, wie Verbandsschriftführerin Elke Hugo mitteilte: "Das Angebot aus dem Jahr 2017 wurde von der MVV RHE GmbH zwischenzeitlich überarbeitet und liegt der Verbandsverwaltung seit letzter Woche im Entwurf vor." Es liegt brutto bei rund 880.000 Euro.

Nach der Auftragserteilung, voraussichtlich im kommenden Monat, können die Ausschreibungen beginnen. Nach aktuellen Erkenntnissen sind nach Auftragserteilung und notwendigen Genehmigungen mindestens 25 Projektwochen bis zur Inbetriebnahme der Druckerhöhungsanlage und somit zur Einspeisung von Trinkwasser in das Netz der Neckargruppe erforderlich. Realistisch ist aus Sicht des Verbandes daher wohl eine Inbetriebnahme erst im Spätjahr 2020.

Die Maßnahme wird über eine Kreditaufnahme des Verbands finanziert, beim Regierungspräsidium in Karlsruhe wurde diese Woche der Antrag auf Förderung der strukturverbessernden Maßnahme gestellt. "Ferner erfolgen weiterhin regelmäßige Trinkwasseruntersuchungen beim Verband, insbesondere auch mit Blick auf die TFA-Entwicklung", so Elke Hugo weiter. Die Werte seien tendenziell fallend. Bei der letzten Beprobung Mitte August lagen sie an den sechs Entnahmestellen zwischen 10,2 und 14,6 Mikrogramm pro Liter.

Das liegt auch daran, dass Solvay die Einleitung von TFA im Dezember 2018 und nun noch einmal im März dieses Jahres um über 90 Prozent reduziert und dafür nach eigenen Angaben hierfür 2,6 Millionen Euro investiert hat. Demnach fließt seit März noch ein Kilogramm pro Stunde TFA in den Fluss.