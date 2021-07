Edingen-Neckarhausen. (nip) Die Bereitschaft, Kerwe zu feiern, ist sowohl in Neckarhausen als auch in Edingen groß. Wie beide Feste Anfang September und Anfang Oktober aussehen werden, ist allerdings noch offen. Das hängt von den dann herrschenden Inzidenzzahlen ab. "Wenn wir feiern können, dann wird es eine andere Kerwe sein als gewohnt", sagte der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbunds, Wolfgang Ding, bei einem Treffen mit Vertretern von Verwaltung, Vereinen und Organisationen im Edinger Rathaus. Er teilte mit, dass der FC Viktoria und der Gesangverein Neckarhausen willens seien, Angebote auf dem Parkplatz am Freizeitbad zu machen, nachdem "Rund ums Schloss" erneut ausgefallen ist. Geplant ist dort in einem abgegrenzten Bereich ein Kerwebembel. Dafür liegt ein Hygienekonzept vor. Sollten die Corona-Fallzahlen steigen, werde alles abgesagt, so Ding.

"Dass wir alle, Bevölkerung und Vereine, nach einer Kerwe lechzen, ist nachvollziehbar", meinte er und freute sich, dass von einigen Vereinen Signale kamen, sich nach Möglichkeit an der Edinger Kerwe zu beteiligen. Sie soll mindestens das Format des Vorjahres erreichen. Sprich, die Fotogruppe ist mit ihrer Ausstellung in der Alten Schule dabei, ebenso die Edinger Kälble mit der traditionellen Inthronisation der Kerwe-Gretel und eventuell einem Straßenverkauf am Kälble-Heim, wie Elferratspräsident Kevin Hockenberger mitteilte. Steffi Würsch erklärte, ihre beliebte Kultbar "Winterkönigin" nicht öffnen zu können. Die geforderte Kontaktnachverfolgung sei für sie nicht leistbar. Was die Edinger Landfrauen angehe, sei eine mobile Kuchenstation denkbar.

Ding warnt vor zu viel Werbung

Wolfgang Ding zeigte Verständnis: "Die Vorgaben sind bekannt – jeder Verein und jede Gruppe muss überlegen, ob sie die Kontrollen leisten kann." Bereitschaft zum Mitmachen signalisierten der Turnverein Edingen, die Musikvereinigung Neckarhausen und die Kirchengemeinden.

Am Sonntag soll es wieder einen ökumenischen Gottesdienst im Freien geben. "Wir würden dort nach Möglichkeit ein paar Lieder singen", hieß es vonseiten der Sängereinheit. "Nach eineinhalb Jahren Pause fangen wir jetzt auch wieder mit den Proben an", sagte Vorsitzende Erika Keller.

Birgit Jänicke erklärte für den Nabu und die Offene Grüne Liste, dass man ebenfalls sonntags einen Bastelstand für Kinder anbiete und ein "grünes" Essensangebot zum Mitnehmen plane. "Die Jugendfeuerwehr macht nichts, beim Bund der Selbstständigen ist das noch offen", informierte Stefan Bordne. Namens der Gruppe "BürgerInAktion" wiegte Hermann Rommel den Kopf angesichts der nicht ganz günstigen Situation im Edinger Schlössel, wo die Hobbyköche seit einigen Jahren Kerwe-Gäste kulinarisch verwöhnen. Im Saal sei unter Corona-Bedingungen einfach zu wenig Platz. Wahrscheinlich werde man eher nicht dabei sein. Jochen Ridinger sagte, das Rote Kreuz Edingen sei samstags auf alle Fälle wieder mit Zwiebelkuchen und neuem Wein mobil in den Straßen unterwegs. Ob sonntags der beliebte Kaffee-Treff stattfinden könne, sei noch ungewiss. Mit dabei sind "Rainers Gartenparadies" und die Ökostromer mit ihrem Infostand.

"Jeder hat sich Gedanken gemacht. Die Bereitschaft ist da", meinte Ding abschließend. Die Unsicherheit allerdings auch. "Im Moment eiern wir alle herum – davon sind auch die Schausteller betroffen", beantwortete der stellvertretende Hauptamtsleiter, Gerhard Fischer, eine Frage aus der Runde, ob es einen kleinen Rummel geben werde. Wohl eher nicht. Auch Livemusik am Abend ist nicht drin, und spätestens um 24 Uhr ist Schluss.

Ding warnte davor, zu viel Werbung zu betreiben. Wenn man die eigene Klientel zu Gast habe, sei das schon genug. Die Entscheidung über die Kerwe in Edingen wird beim nächsten Treffen am 14. September gefällt.