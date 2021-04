Edingen-Neckarhausen. (joho) "Es ist schon ein bisschen ungewohnt, eine Sitzung des Technischen Ausschusses an dieser Stelle", begrüßte Simon Michler die Mitglieder in der Turnhalle der Pestalozzi-Schule in Edingen. Die Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen werde zum Impfen gebraucht, lieferte der Bürgermeister die Begründung für den Ortswechsel nach.

Einigkeit herrschte über das Ansinnen, am Eingangsbereich des Edeka-Marktes ein Café anzubauen. Hinzu kommen die Einrichtung eine Technikraumes, für den bereits im Mai 2019 ein positiver Bauvorbescheid erteilt wurde, und der Bau eines kalten Lagerraums. Eine Planänderung hat es in Sachen Technikraum gegeben.

Dieser soll nun nicht mehr als Anbau entstehen, sondern auf dem Flachdach des Nebengebäudes errichtet werden. Im Außenbereich sollen die Fahrrad-Abstellplätze neu angeordnet und die Zufahrt verändert werden. Zu Sicherheit soll eine Einbahnstraßenregelung von der Hauptstraße (Einfahrt) zur Fulminastraße (Ausfahrt) beitragen.

Stephan Kraus-Vierling (UBL-FDP/FWV) bemängelte, dass durch die vorgesehene eingefriedete Fläche für die Blumenpräsentation die Abstellfläche für Fahrräder zu klein ausfalle. Zudem sei der Weg zum Einkaufswagen-Depot zu lang. "Derweil hängt die bezahlte Ware mit der Einkaufstasche unbeaufsichtigt am Fahrradlenker", befürchtete Kraus-Vierling. Da sollte man eher zwei bis drei Autoabstellplätze opfern, forderte er.

Rolf Stahl (OGL) wollte wissen, wie es um die Gesetzeslage hinsichtlich der Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes stehe. Dies könne im Nachgang mit dem Baurechtsamt geklärt werden, so Bauamtsleiter Dominik Eberle.