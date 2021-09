Edingen-Neckarhausen. (nip) Der Bau der neuen Kita im Gemeindepark hat sich verzögert. Das liegt an aufgehobenen Ausschreibungen wegen unbefriedigender Ergebnisse sowie am Materialmangel auf dem Holzmarkt. Das teilte die stellvertretende Bauamtsleiterin Patricia Hauck einem Vater in der Bürgerfragestunde bei der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch mit.

Der Mann hatte sich darüber beklagt, dass sich der von der Gemeinde avisierte Umzug der Kinder aus dem Provisorium hinter der Pestalozzi-Schule nun noch einmal verzögert.

Die stellvertretende Bauamtsleiterin bestätigte, dass der neue Termin für Mitte Oktober angesetzt sei. Am 18. Oktober solle die Kita dann in Betrieb gehen. "Wir tun alles, dass es so schnell wie möglich geht", betonte Hauck. Es habe aber am Holz für die Türen und die Brandschutzabschnitte gefehlt. Ohne hätte die Kita aber gar keine Betriebsgenehmigung erhalten.