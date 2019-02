Edingen-Neckarhausen. (sti) Glimpflich verlief am Mittwochnachmittag ein Brand bei einem Motorsportbetrieb in der Neckarhäuser Hauptstraße. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache in einem Werkstatt- und Büroraum im Hof aus.

Die Anwohnerin, die sich mit ihrer kleinen Tochter und zwei Hunden im daneben stehenden Wohnhaus aufhielt, merkte, dass es brannte, alarmierte die Feuerwehr und brachte das Kind, die beiden Haustiere und sich selbst in Sicherheit. Sehr schnell trafen vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen ein. Als Erste waren Kommandant Stefan Zimmer und dessen Sohn, Oberfeuerwehrmann Timo Zimmer, am nahen Feuerwehrhaus beim Schloss. Am Brandort übernahmen sie dann den Part des Schnellangriff-Stoßtrupps.

Parallel dazu kam ein zweites C-Rohr von der großen Drehleiter an der Hauptstraße zum Einsatz. So konnte der Brand rasch gelöscht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss erst noch ermittelt werden.

Update: 21. Februar, 10 Uhr