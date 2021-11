Edingen-Neckarhausen. (krs) Bei einer Enthaltung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einer Preiserhöhung bei der Fähre zugestimmt. Die Gemeinde erhofft sich dadurch Mehreinnahmen von rund 80.000 Euro jährlich.

Kritik kam von Markus Schläfer (CDU). Er enthielt sich bei der Abstimmung, weil er sich schwer tue mit einer Gebühr von 50 Cent für Kinderwagen. "Das ist eine verdeckte Gebühr für Kleinkinder", sagte er. "Das ist nicht familienfreundlich." Thea-Patricia Arras von der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung entgegnete: "Diskutiert wurde auch eine Erhöhung auf einen Euro, aktuell kostet die Überfahrt für einen Kinderwagen 30 Cent. Ich denke, mit 50 Cent haben wir einen guten Kompromiss gefunden." Zustimmung für seine Kritik erhielt Schläfer von Roland Kettner (UBL-FDP/FWV), Michael Bangert (SPD), Edgar Wunder (Linke) und Einzelgemeinderat Ulf Wacker. An sich fanden sie die Erhöhung aber moderat, weswegen sie ihr zustimmten.

CDU-Rat Florian König, der auch Vorsitzender des Fördervereins Fähre ist, war es wichtig, dass die geplante Kundenkarte möglichst schnell in Betrieb geht. Bangert warf ein, dass damit auch die Gebühr für einen Kinderwagen auf 40 Cent sinke, was die Preiserhöhung noch moderater gestalte. Die Kundenkarte soll im kommenden Jahr mit einem neuen Kassensystem eingeführt werden, für das sich einmalige Kosten in Höhe von 11.000 Euro ergeben. Wer eine solche Karte besitzt, bekommt 20 Prozent des aufgeladenen Betrags gutgeschrieben. Eine Arbeitsgruppe soll Anfang 2022 weitere Details erarbeiten.

Ab Januar kostet die Überfahrt mit dem Pkw zwei Euro (zuvor: 1,50 Euro), Erwachsene zahlen mit und ohne Fahrrad einen Euro, Kinder bis zwölf Jahre 50 Cent. Lastenräder zahlen einen Aufpreis von 50 Cent, ebenso Kinderwagen und Fahrradanhänger. Kinder bis fünf Jahre fahren kostenlos mit.