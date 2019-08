Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg auf Mannheim und Ludwigshafen brachten auch Umlandgemeinden wie Edingen und Neckarhausen Leid und Zerstörung, erst recht die Kampfhandlungen Ende März 1945. So muss auch in der Doppelgemeinde prinzipiell mit noch explosiven Altlasten im Boden gerechnet werden. Wobei bislang offenbar zum Glück keine gefährlichen Blindgänger wieder aufgetaucht sind, dafür um so mehr Überreste von damals detonierten Bomben und Granaten.

Der katholische Pfarrer Joseph Frank verfasste 1946 einen Bericht über die letzten Kriegstage in Edingen, ediert 2008 in Ralf Fetzers Ortschronik. Dabei erinnerte Frank auch an Tod, Angst und Schrecken schon in den Vorjahren durch Bombardierung und Beschuss. Bereits 1940 hatte ein deutsches Flugabwehr-Geschoss durch Fehlschuss ein Haus in der Oberen Neugasse in Edingen getroffen und drei Familienmitglieder getötet. Glimpflicher ging es aus, als gegen Kriegsende nur eine Gasse weiter ein Haus durch eine Bombe in Schutt und Asche gelegt wurde.

Auch erwähnte Pfarrer Frank "ganze Serien Brandbomben", die "zum Glück in den Neckar" oder auf die Äcker nördlich davon fielen. Und einmal sei "ein schwerer Bombenteppich von der OEG aus hart am Wasserturm vorbei gegen Heidelberg über die Straße und fast bis zum Kraftwerk gelegt" worden - sprich das Neckarkraftwerk nahe der Schwabenheimer Schleuse.

Noch schlimmer waren gegen Kriegsende die erbitterten Infanterie- und Artilleriekämpfe. Zuerst traf es Neckarhausen, wo beim Treidler-Durchgang an der Eisenbahnbrücke eine Gruppe Konfirmanden Opfer eines Jagdbomberangriffs wurde - einen Tag vor der Sprengung der Brücke durch die deutsche Wehrmacht. Pfarrer Frank berichtet von "systematischen Einschläge(n)" in der Nachbargemeinde durch Artillerie-Beschuss. Den Gründonnerstag erlebte dann Edingen in einem "Granathagel", der vor allem das alte Oberdorf heimsuchte und dessen Zerstörungen in Franks Bericht Haus für Haus aufgezählt sind. Auch dessen damaliges Pfarrhaus wurde schwer beschädigt. Noch heute sieht man von der Neckargasse aus oben in der Backstein-Wand des Hintergebäudes ein Einschlags-Loch, groß wie ein Fußball.

Vermutlich ebenfalls aus diesen letzten Kampftagen stammte ein Geschoss, von dem Rüdiger Ding aus der Wölfelsgasse berichtete: Man fand es vor dem Bau seines Hauses beim Abriss einer Scheune, tief in einem Balken steckend. Noch einige Kaliber größer muss jenes - zum Glück ausgebrannte - Geschoss gewesen sein, das der Lehrer Fritz Sponagel in den 60er Jahren in seinem Nutzgarten zwischen der damaligen OEG-Trasse und dem heutigen Sportzentrum ausgrub. Er packte den Kaventsmann einfach auf seinen kleinen Fahrradanhänger, fuhr damit zum Polizeiposten, der zu der Zeit noch im Rathaus war, und legte seine Fundsache den Beamten buchstäblich auf den Schreibtisch. Die Polizisten sollen mächtig erschrocken sein, doch Sponagel habe sie gleich beruhigt: Er sei selbst Soldat gewesen und habe sofort gesehen, dass da nichts mehr hochgehen könne.

Schon etliche Funde dieser Art machte Landwirt Heiner Jung draußen in der Feldflur. Darunter sind besonders Überreste von sechseckigen Stabbrandbomben, aber auch viele Geschosshülsen oder Geschossböden.

Erst recht eine Ahnung von der enormen Explosionskraft gibt die meterlange und wie Pappe zerrissene Granatkartusche, die Jung ebenfalls ans Tageslicht pflügte. Und als drittes Beispiel seiner Funde dieser Art stellt er einen Kerzenständer dazu, gefertigt aus einem Bombensplitter und einer Eisenschelle.

Auch im Neckar wurden und werden bisweilen noch auffällige Gegenstände gefunden, weiß Edingen-Neckarhausens Ordnungsamtsleiter Frank Kucs. Verdächtiges ist der Polizei und dem Regierungspräsidium zu melden. So seien 2012 bei Tauchgängen an der Eisenbahnbrücke diverse Panzersprenggranaten entdeckt worden. Ab und an gebe es auch Funde bei Aushubarbeiten in Wohngebieten, so Kucs, bislang aber "nichts Spektakuläres".

Ansonsten müsste auf alle Fälle der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes hinzugezogen werden. Dieser wertet auch, wiederum wenn beauftragt, die damals seitens der Alliierten gemachten Luftbilder von den bombardierten Flächen aus.