Der „Hofstaat“ mit Schützenkönigin Helga Mohr und Schützenkönig Eberhard Netzer in der Mitte sowie dem „goldenen Jubilar“ Erich Schmidtke (li.). Foto: Hofmann

Edingen-Neckarhausen. (joho) "Das zahlreiche Erscheinen freut mich besonders, obwohl einige erkrankt sind", so Eberhard Netzer in seiner Begrüßung zum Ehrungsabend mit Tombola der Schützengesellschaft 1937 Neckarhausen, die diesmal in der DJK-Gaststätte "Winzli" über die Bühne ging.

"Coronabedingt hatten wir wenig Aktivitäten", resümierte der Oberschützenmeister (OSM) dann die Ereignisse des abgelaufenen Vereinsjahres. Auf sportlicher Ebene sei – wie etwa die Kreismeisterschaften – so ziemlich alles abgesagt worden. Auf die Teilnahme an den Landesmeisterschaften wie auch der Deutschen Meisterschaft habe man wegen der zu weiten Anfahrten dann ebenso verzichtet, so Netzer. Vereinsintern sei man dann auch erst im Frühjahr wieder zusammengekommen.

Nach diesem eher trüben Rückblick des OSM betrat man mit der Ehrung der Vereinsmeister wieder freundlicheres Terrain. Diese schöne Aufgabe übernahm Schießleiter Ernst Mohr. Hier hatten in den verschiedenen Klassen und Disziplinen jeweils Eberhard Netzer, Horst Mohr, Bernd Braun, Helga Mohr, Peter Lessle, Klaus Schmidtke und Andreas Pollak die ruhigste Hand und das sicherste Auge. Eine besondere Ehrung übernahm der Schützenvorstand persönlich. Diese galt "Sous-Chef" Roland Müller, der die Tell-Jünger beim Montagstreff mit leckeren und raffinierten Speisen verwöhnt. "Roland Müller und Reinhold Schlachter sind Garanten für gutes Essen", lobte Netzer. Dies schlage sich auch finanziell nieder, denn in der Regel kämen dabei Spenden im vierstelligen Bereich zusammen. Dies freue nicht nur Kassenwart Manfred Nikutta. Nun kann sich der begeisterte Koch samt Gattin mit einem Gutschein fürs Restaurant in der Tennishalle Friedrichsfeld einmal selbst verwöhnen lassen.

Mit der Krönung der Schützenkönige stand der Höhepunkt des Abends auf dem Programm. Dazu sollten die amtierenden Hoheiten eigentlich zunächst mit ihren Schützenketten die Insignien der Macht abgeben. Dies war zumindest seitens des männlichen Parts der Regenten nicht nötig, denn mit Eberhard Netzer war der neue König auch der alte König. Ihm halten als Erster und Zweiter Ritter Peter Lessle und Bernd Braun die Steigbügel. Ihm steht nun als Schützenkönigin Helga Mohr zur Seite, die im neuen Schützenjahr von den Damen Sarah Magin und Ruth Müller flankiert wird.

Nachdem die Regierungsverhältnisse geklärt waren, winkte die Verlosung der reichhaltigen Tombola. Netzer dankte besonders Vizevorstand Roland Müller und Peter Lessle für die Organisation und Beschaffung der Preise sowie der heimischen Geschäftswelt und den fleißigen Spendensammlern für ihren Einsatz.

> Für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden: 25 Jahre: Philipp-Ludwig Wolf; 40 Jahre: Dr. Steffen Enke, Frank Fillbrunn, Tobias Staudter; 50 Jahre: Erich Schmidtke, Klaus Schmidtke.