Edingen-Neckarhausen. (zg/joho) Der Kreislauf des Wassers war dieses Jahr das Thema des Angebots vom FDP-Ortsverband zum Jugendferienprogramm der Gemeinde. Rund dreißig Jungen und Mädchen hatten teilgenommen - darunter "alte Hasen" wie Ferdinand König, der bereits zum achten Mal dabei war. Und wie im richtigen Leben wird’s auch bei den Edingen-Neckarhäuser Ferienspielen immer internationaler. So waren bei der diesjährigen "Tour durch Feld und Flur" der Freidemokraten eine Französin und zwei Spanierinnen mit von der Partie.

Ganz aufgeregt über das bevorstehende Abenteuer war die elfjährige Constance aus Paris, die derzeit zu Besuch bei Oma Hannelore Lueg in der Gemeinde weilt. Auch Sofie (5) und Emma (7) aus Madrid sind zu Besuch bei den Großeltern in Edingen. Und dann ging es auch gleich los, wobei die bewährten Traktorengespannlenker Heinrich Jung und Helmut Roth für eine sanfte und sichere Fahrt sorgten.

Diese nahm - vom Klärwerk ganz im Norden bis zum äußersten Westen, dem Pumpwerk 2 - eine geraume Zeit in Anspruch, ist aber für die Kinder alljährlich ein besonderes Erlebnis. Das Klärwerk Neckarhausen des Abwasserzweckverbands, dem neben Edingen-Neckarhausen noch Ilvesheim und Ladenburg, Schriesheim und Heddesheim angehören, war das erste Ziel. Dort führte Martin Schöfer die jungen Gäste über das weitläufige Areal und erläuterte die verschiedenen Reinigungsstufen, zunächst die mechanischen, dann die biologischen. Die "Wasserklärung" konnte man riechen und sehen: In der Reinigungsendstufe war das Wasser geruchsfrei und klar. Und es kann in den Neckar geleitet werden und somit in den natürlichen Wasserkreislauf gelangen.

Vieles wussten die Kinder bereits aus der Theorie, nun sahen sie die Praxis. Die Verbandskläranlage ist für 80.000 Einwohner ausgelegt und damit ausreichend dimensioniert. Im Erweiterungsareal gibt es ein naturbelassenes Biotop.

Danach ging es für die Ferienkinder an die Quelle, nämlich zum Pumpwerk 2 des Wasserversorgungsverbandes "Unterer Neckar". Dort erwartete Herbert Stein die Ausflügler und erläuterte die Förderkapazitäten und die Funktionsweise der Gemeindewasserversorgung, besonders wie heute der Leitungsdruck entsteht - früher war das die Aufgabe der Wassertürme. Wie gut das Leitungswasser schmeckt, konnten alle Fahrtteilnehmer unmittelbar testen: Stein spendierte eine Runde Edinger Quellwasser.

Letzte Station war dann die landwirtschaftliche Maschinenhalle von Helmut Roth. Dort fand der Ausklang der Fahrt bei Wurst, Weck und Apfelschorle statt. Ortsverbandsvorsitzender Dietrich Herold dankte abschließend auch dem Begleitteam Jutta Bürkel, Silke Buschulte-Ding, Ruth Herold, Hannelore Lueg, Birgit Roth, Rüdiger Ding und Arno Falk für ihren Einsatz für die Ferienkinder.