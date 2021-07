Simon Michlers Familie unterstützte ihn am Wahltag in Schwäbisch Hall. Vor dem Rathaus warteten er und seine Frau Martina, sein Bruder Thilo und seine Eltern auf das vorläufige Ergebnis. Foto: Schröder

Edingen-Neckarhausen. (krs) Bürgermeister Simon Michler bleibt der Doppelgemeinde erhalten. Wie er auf Anfrage der RNZ mitteilt, wird er im zweiten Wahlgang in Schwäbisch Hall am 18. Juli nicht mehr antreten. 20 Prozent Rückstand seien einfach zu viel. "Ich wünsche mir, dass ich hier bleiben kann, so lang es geht", sagt Michler.

Er kündigt an, bei der nächsten Bürgermeisterwahl 2023 in Edingen-Neckarhausen wieder kandidieren zu wollen. "Schwäbisch Hall war ein einmaliger Versuch aus privaten Gründen, ich bitte um Verständnis dafür."

Schwäbisch Hall/Edingen-Neckarhausen. Es fängt schon an mit einem Stau. Am Sonntag hat Simon Michler so lange nach Schwäbisch Hall gebraucht wie noch nie, sagt er. Im ersten Durchgang der Oberbürgermeisterwahl holt Michler 21,6 Prozent der Stimmen und ist damit der zweitstärkste Kandidat. Favorit der Haller ist FDP-Kandidat und Bürgermeister im benachbarten Oberrot, Daniel Bullinger. Er überzeugt 42,43 Prozent der Wähler. "Ziel waren 30 Prozent", sagt Michler selbstkritisch, nachdem der scheidende Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim das vorläufige Wahlergebnis verkündet hat.

Es ist voll im Haller Rathaus, im Freien davor und im Inneren stehen Monitore, die das Auszählungsergebnis übertragen. Die Kandidaten, Stadträte und Bürger schauen sich die Übertragung an. Auch Michlers Familie unterstützt ihn. Seine Eltern, sein Bruder Thilo, der selbst Oberbürgermeister in Öhringen ist, und seine Frau Martina begleiten ihn am Wahltag.

"Es war eine sehr intensive Zeit", sagt Martina Michler über den Wahlkampf. Oft ist sie mitgekommen, wenn ihr Mann in Schwäbisch Hall Wahlkampf machte. Und auch Michlers Eltern haben beim Aufhängen der Plakate und Verteilen der Flyer mitgeholfen. Nach dem Wahlabend sitzt die Familie noch kurz in einem benachbarten Restaurant zusammen. Es werden erste Parallelen zur Oberbürgermeisterwahl in Backnang gezogen, auch dort überwog wohl der Heimvorteil.

Bis Mittwoch müssen sich die Kandidaten wegen des kommenden zweiten Wahlgangs am 18. Juli in Schwäbisch Hall melden. Michler will jetzt erst einmal ein, zwei Tage über das Ergebnis schlafen. "Wir analysieren das jetzt und schauen, wie es weitergeht", erklärt er. "Am Ende wählt man wahrscheinlich doch, wen man kennt", mutmaßt er. Die niedrige Wahlbeteiligung von rund 46 Prozent verstärke das wohl noch. Und was sagen die Haller über ihn?

"Er war der einzige kompetente Kandidat", findet zum Beispiel Ulrich Engel, kurz bevor die Wahllokale schließen. "Von seiner Ausbildung im Verwaltungswesen liegt er am weitesten vorne, und auf Schwäbisch Hall kommen viele Herausforderungen zu." Michlers Ausbildung loben viele Haller. "Er war unsere zweite Option, weil er die fachliche Seite auf jeden Fall abdeckt", erklären Kerstin und Michael Wratschko. Ihre Sympathie habe aber eine andere Kandidatin gewonnen. "Wir hatten allerdings gerade ein Straßenfest, und bei uns in der Nachbarschaft hat er viele überzeugt", erzählt Kerstin Wratschko. Oft erwähnt wird auch, dass Michler als erster seine Wahlplakate aufgehängt hat. Carina Zappala war das aber in Verbindung mit den Flyern ein bisschen zu viel. "Es kann gut sein, wenn ein Kandidat von außen kommt", sagt sie. "Aber ich hatte den Eindruck, dass er sehr verbissen ist und sich unbedingt in Schwäbisch Hall reindrängen will." Ihre Sympathie habe Michler nicht gewonnen. "Kompetent ist er mit Sicherheit, aber nicht mein OB."

"Er ist bestimmt ein erfahrener Bürgermeister, der sich in der Verwaltung auskennt, aber er redet zu schnell", finden zwei Eheleute. Und sie hätten sich gefragt, ob er nur in Schwäbisch Hall kandidiere, weil er in seiner Heimatgemeinde um seine Wiederwahl fürchte.

"Es wäre eine Chance für die Familie gewesen", sagt Simon Michler mit Blick auf die Nähe der beiden Elternhäuser. "Aber man muss auch sehen was man hat, und ich habe ja schon einen schönen Job." Und da soll es auch ganz normal weiter gehen. Am heutigen Montag sitzt Michler schon wieder in seinem Büro im Edingen-Neckarhäuser Rathaus. "Es ist mir jetzt ganz wichtig, wieder bei meinen vertrauten Leuten zu sein." Er betont noch einmal, dass Schwäbisch Hall ein einmaliger Versuch ist.

Michler unterliegt im ersten Wahlgang

Schwäbisch Hall. (krs/cab) Der Bürgermeister der Doppelgemeinde Edingen-Neckarhausen, Simon Michler, musste sich bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall am Sonntag mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Deutlich abgeschlagen landete der CDU-Politiker vom Neckar mit 21,6 Prozent der Stimmen hinter Daniel Bullinger (FDP), dem amtierenden Bürgermeister der Gemeinde Oberrot im Kreis Schwäbisch Hall. Dieser verpasste zwar mit 42,4 Prozent die absolute Mehrheit, gilt aber als Favorit für den zweiten Wahlgang am 18. Juli.

Mit 46,4 Prozent war die Wahlbeteiligung gering. Insgesamt waren sieben Kandidaten für die Nachfolge von OB Hermann-Josef Pilgrim angetreten, der seit 1997 im Amt ist und nicht mehr zur Wahl stand.

In den Gemeinderatsfraktionen von Edingen-Neckarhausen stieß das Votum auf ein geteiltes Echo. Während die CDU von einem "beachtlichen Wahlergebnis" sprach, werteten die Grünen Michlers Resultat als "deutliches Signal". Michler sei abgeschlagen. Wenige Chancen im zweiten Wahlgang rechnet ihm auch die Fraktion von FDP, Freien Wählern und Unabhängiger Bürgerliste zu.

Schwäbisch Hall/Edingen-Neckarhausen. (krs) Am Ende hat wohl doch der Heimvorteil überwogen: Bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall holte Edingen-Neckarhausens amtierender Bürgermeister Simon Michler laut vorläufigem Wahlergebnis 3119 Stimmen und damit 21,6 Prozent. FDP-Kandidat und amtierender Bürgermeister in Oberrot, Daniel Bullinger war klarer Favorit der Haller. Für ihn stimmten 6130 Wahlberechtigte. Für die absolute Mehrheit reichte es aber nicht. Er holte 42,43 Prozent der Stimmen. Damit wird es einen zweiten Wahlgang am 18. Juli geben, da keinem Kandidaten die absolute Mehrheit gelang. Kathinka Kaden, Kandidatin der Grünen überzeigte 15,1 Prozent der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 46,35 Prozent.