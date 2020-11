Edingen-Neckarhausen. (nip) Sein Name ist der früheren Edingen-Neckarhäuser Elterngeneration geläufig: Gemeinsam mit seiner Frau Tina initiierte Thomas Juli vor etwas mehr als 15 Jahren die Gründung der privaten Kleinkindbetreuung "Vogelnest". Eine pragmatische Lösung, ursprünglich aus der Not geboren, aber nachhaltig und erfolgreich. Jetzt hat der Edinger mit "Human Business. Leben und Arbeiten im digitalen Zeitalter" ein neues Buch veröffentlicht.

Der "Human Business Architect" und Coach begleitet, berät und unterstützt bei einem großen Finanzunternehmen den bereits eingeläuteten Wandel in die digitale Organisationsentwicklung. Bei seinen Projekten in der Gemeinde – das galt fürs Vogelnest und einen sichereren Übergang zwischen Edeka-Markt und TVE-Jahnhalle in Edingen – zeigte Juli schon immer eine zielgerichtete Hartnäckigkeit in der Verwirklichung seiner Visionen.

Diese Begeisterung für Weiterentwicklungen erstreckt sich nicht nur auf die kommunale Ebene, sondern sie zählt für Juli global. Seine berufliche Vita liest sich eindrucksvoll: Unter anderem war er Redner bei der NASA, der zivilen US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft, worüber er selbst wenig Aufhebens macht. Angesprochen auf sein neues Buch gerät Juli dagegen ins Erzählen. Es gehe dabei um das Menschsein im digitalen Zeitalter, um ein "Human Business", das die bisherige Reihenfolge umkehrt: Das bedeutet, der Mensch ist nicht länger nur eine Ressource oder ein passives Opfer des digitalen Zeitalters, sondern primär ein menschliches Wesen. Erst an zweiter Stelle kommt das "Business", das Geschäft, das dem Menschen dienen soll.

Juli, der längere Zeit in den USA lebte, dort Wirtschaftswissenschaften und in Tübingen VWL, Politik und Amerikanistik studierte, will "sinnstiftendes Arbeiten" ermöglichen. "Dazu muss man das Arbeitsumfeld verbessern und damit einhergehend auch die Qualität". Hierarchien dürften auf niedrigem Niveau sein, Bürokratie hingegen nicht. Ihm gehe es darum, Geschäftswerte abseits von kurzfristigem Gewinnstreben mit Innovationen und Nachhaltigkeit, gerade auch zum Wohl der Umwelt, in Einklang zu bringen.

Um Kunden zu begeistern, müssen, so Juli, auch die Mitarbeiter begeistert sein. Ein Arbeitsplatz, der glücklich macht, das klingt toll. Julis klar formuliertes Ziel: Human Business in zehn Jahren als weltweiten Standard etabliert zu haben. "Dazu will ich beitragen und Impulse geben." Der Philosoph Richard David Precht habe ihn sehr beeinflusst und damit einhergehend die Fragestellungen "wie soll die Zukunft aussehen" oder "wie will ich leben". Sein zweites Buch sei kein Fach-, sondern ein Sachbuch "für alle, die sich fragen, welche Rolle wir Menschen in der Digitalisierung spielen", schildert er. Der Neurobiologe Gerald Hüther sei einer der ersten gewesen, die ihm geschrieben hätten, sagt Juli. Aber auch der Zukunftsforscher Matthias Horx und Thüringens früherer Ministerpräsident Dieter Althaus hätten sich wertschätzend zur Bedeutung von Julis Buch geäußert.

Nach dem 2011 erschienenen Werk "Leadership Principles for Project Success" ist sein neues Buch persönlicher. Gewidmet hat es der 51-Jährige seinem Sohn und seiner Tochter. Juli schreibt im persönlichen, ersten Teil auch über Orientierung, übers Spielen und Dankbarkeit und ebenso übers Tangotanzen als gemeinsame Leidenschaft des Ehepaars. "Der zweite Teil des Buches ist dann methodischer", sagt er.

Auf seiner Homepage versinnbildlichen Raupen, die zu Schmetterlingen werden, den Wandel im Umgang mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Eine Metamorphose zu mehr Menschlichkeit nicht nur in Unternehmen.

"Das Buch zu schreiben, hat viel Spaß gemacht", betont der sportbegeisterte Juli. Es sei auch eine Art Selbstfindung gewesen: "Und die Reise geht ja weiter – ich werde dabei jeden Tag etwas schlauer", sagt er und lacht.

Coronabedingt wurde die im November geplante Buchvorstellung in Edingen auf Samstag, 5. Dezember, 17 Uhr verschoben. Sie wird als Hybrid-Veranstaltung voraussichtlich im Bürgersaal stattfinden. Werden die Einschränkungen durch die Pandemie verlängert, könnte die Online-Übertragung trotzdem stattfinden.