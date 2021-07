Edingen-Neckarhausen. (krs) Die Markthaus-Filiale in Neckarhausen wurde am Freitagabend überfallen. Der Polizei zufolge soll der Räuber gegen 18.30 Uhr den Supermarkt in der Hauptstraße betreten haben. Hier zwang er einen Mitarbeiter mit einer Pistole dazu, das Bargeld herauszugeben. Danach flüchtete der Täter auf einem Fahrrad.

Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. "Wir fahnden sehr intensiv", sagte er. Bei der Fahndung war unter anderem ein Hubschrauber im Einsatz. Bisher erfolglos.

Der Täter soll etwa 1,85 Meter groß und dünn sein. Er trug einen verwaschenen Kapuzenpulli und eine Jogginghose mit weißen Streifen. Nach dem Überfall flüchtete er auf einem weißen Fahrrad. Wie viel Bargeld der Täter bei dem Überfall erbeutete ist noch nicht bekannt.