Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Er ist umtriebig, reiselustig und steckt voller Ideen: Nachdem der in Edingen-Neckarhausen lebende Marcel Renz im Frühjahr dieses Jahres seinem Inklusionsblog "Marcel gibt Gas" mit einem Imagefilm ein noch persönlicheres Gesicht gegeben hat, rastete er nicht lang. Es folgte das erste Online-Seminar auf der medizinischen Fortbildungsplattform "evalumed" zum Thema "selbstbestimmt leben mit Beatmung". Darin kennt sich der 38-Jährige aus. Der freie Journalist und Autor lebt seit seiner Geburt mit einer fortschreitenden Muskelerkrankung und ist auf E-Rollstuhl, dauerhafte Beatmung und 24-Stunden-Assistenz angewiesen. Für die Zukunft hat er viele Pläne.

Seinen Blog beschreibt Renz als "Alltagsknigge für den Umgang mit E-Rollstuhl-Fahrern". Jetzt sollen weitere Projekte folgen. Am 21. September findet sein nächstes Web-Seminar statt, in dem es wieder um Selbstbestimmung mit Beatmung geht. Weitere zu den Themen "Reisen mit E-Rollstuhl", "Teamführung im Rahmen der persönlichen Assistenz" und "Hilfsmittel" sollen folgen.

Ein nicht nur für ihn wichtiges Thema ist die Assistenz und dabei auch die Frage, wie es um sie bestellt ist, wenn er ins Krankenhaus muss. Konkret geht es um die Kostenübernahme, denn über einen Pflegedienst ist sie im Fall eines Krankenhausaufenthalts derzeit nicht gesichert. Nur wer seine Assistenz als Arbeitgeber selbst organisiert, bekommt sie im Krankenhaus bezahlt. "Was reiner Willkür gleichkommt", findet Renz. Er leitet ein Team aus bis zu zehn festen Assistenten und zwei, drei Springern, die bei einen Heidelberger Pflegedienst angestellt sind. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig und zum Teil zäh die Fragen der Kostenübernahme für Assistenzleistungen sein können", schildert er. Nun ist eine neue Gesetzesvorlage in Arbeit. "Die Vorlage ist nicht ganz schlecht, aber einige Betroffene fallen durchs Raster", sagt Renz. Es gebe noch einiges zu verbessern. Darüber will er online mit Politikern, Ärzten und Betroffenen sprechen.

"Assistenz im Krankenhaus", das beschäftige ihn auch aus eigener Erfahrung: 2019 lag er, schwer erkrankt, mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus. In dieser Zeit nahm ihm seine Schwester das Versprechen ab, nochmals eine Woche nach Luzern zu reisen, um einmal auf den beeindruckenden Hausberg "Pilatus" zu fahren.

Kürzlich setzten sie das Vorhaben um, und es ging hoch hinaus mit der Zahnradbahn auf über 2000 Meter. Auf einer Passroute waren es sogar einmal 2500 Meter. "Das war ganz toll – auch interessant wegen der Beatmung. Aber es ging ohne Probleme", erzählt er im Videogespräch mit der RNZ. Demnächst geht es nach Bayern – "eine Premiere" – mit der neu eingebauten Liegemöglichkeit in seinem Bus. Ziel ist ein Campingplatz mit rollstuhlgerechten Sanitäranlagen. "Es ist ein bisschen abenteuerlich, und ich werde viele Dinge mitnehmen müssen." Aber er freut sich. Im Anschluss geht es in ein Hotel in Salzburg. Ein wichtiges Anliegen ist ihm der Ausbau seines Blogs, der sich gut entwickelt habe. Er denke da "Richtung Spendenfonds", um Geld für Projekte für Menschen mit Einschränkungen zu sammeln. Er möchte allen helfen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, wie er auch, aber wenig familiäre Unterstützung bekommen oder alleine sind. Ein Cousin habe den Kontakt zu einem Werbefachmann mit Beziehungen "in die Szene der Menschen mit Behinderung" geknüpft. Er gab Renz den Rat, mit einer bestehenden Plattform Reichweite zu erzielen. "Ich möchte gerne als Inklusionsbotschafter auftreten für größere Unternehmen", sagt Renz. Er will zeigen, wie es möglich ist, als Mensch mit Schwerstbehinderung zu reisen. Dabei denkt er an Reise- und Flugunternehmen, vielleicht auch die Deutsche Bahn. "Wir starten in den nächsten Wochen und schauen mal, wie es sich entwickelt."

Dass er immer wieder auf Menschen trifft, die bei der Überwindung behördlicher Hemmnisse helfen, lässt er in seinen Blog-Beiträgen nicht außen vor. Überhaupt ist sein Blick auf das menschliche Dasein pragmatisch und trotz konstruktiver Kritik stets positiv. Der gebürtige Böblinger legte 2003 in Neckargemünd an der Stephen-Hawking-Schule sein Abitur ab und studierte später in Heidelberg Geschichte und Politik. Als freier Autor schreibt er – zumeist vom Bett aus mittels Überkopfbildschirm, einer Mundmaus und Spracheingabe – für Fachzeitschriften über Inklusion und ein selbstbestimmtes Leben mit Beatmung. Seinen Imagefilm, erzählt Renz noch, habe er seiner Krankenkasse geschickt. "Um zu zeigen, was mit Hilfsmitteln alles möglich ist." Der Bereichsleiter habe ihn zurückgerufen und sich bedankt – was wiederum Renz gefreut hat. Seine Krankenkasse habe auch die 24-Stunden-Beatmung ermöglicht. Auch da fällt sein Blick wieder auf das, was gut läuft.