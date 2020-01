Edingen-Neckarhausen. (sti) Er war der Inbegriff eines ortsverwurzelten, freundlichen und hilfsbereiten Einzelhändlers, mit großem Herzen für seine Heimatgemeinde und für deren Einwohner: Nun schloss der frühere Edinger Lebensmittelhändler und später passionierte Modellhaus-Bauer Manfred Fiedler für immer die Augen. Am 9. Januar, eine Woche nach seinem 81. Geburtstag, starb er nach langer schwerer Krankheit.

1939 in Mannheim geboren, wohnte Fiedler zeitlebens in der Edinger Luisenstraße, wo er – sein älterer Bruder Wilhelm war im Krieg gefallen – den elterlichen Lebensmittelladen übernahm und mit Gattin Inge jahrzehntelang weiterführte. Als bereits alle anderen "Tante-Emma-Läden" im Ort dem Supermarkt-Zeitalter zum Opfer gefallen waren, sicherten die Fiedlers weiterhin mit ihrem Geschäft die Nahversorgung vor allem für die ältere Generation. Auch nachdem Hüseyin Ayhan das Geschäft übernahm und noch einige Jahre am alten Standort fortführte, halfen Manfred und Inge Fiedler noch fleißig mit.

In dieser Zeit begann Fiedlers Modellbau-Hobby, das er über all die Ruhestandsjahre leidenschaftlich pflegte. Aus leichten Obstkisten und anderen zweitverwendeten Materialien baute er in ungezählten Stunden historische und markante Gebäude nicht nur von Edingen-Neckarhausen, sondern auch von Nachbargemeinden und Städten, und das mit großer, oft auch zwinkernd-origineller Liebe zum Detail. Viele seiner Modelle sind am "Originalschauplatz" zu bewundern, so das Neckarhäuser Schloss, das Edinger Schlösschen, das frühere Edinger Rathaus oder der Seckenheimer Wasserturm. Das Lochbühler-Museum zeigt sogar eine ganze Galerie mit Mannheimer Bauwerken von ihm. Auch 2016 beim Edinger Festzug zur 1250-Jahrfeier rollte ein Motivwagen "Edingen en miniature" voller Fiedler-Modelle mit.

Die Trauerfeier ist am Freitag, 17. Januar, um 14.30 Uhr, auf dem Edinger Friedhof.