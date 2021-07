Zehn Jahre lang hat Renate Wacker (63) die Pestalozzi-Schule in Edingen geleitet. Im Ruhestand will sie nun die Dinge tun, für die stets zu wenig Zeit war. Foto: Pilz

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die ersten Kartons sind schon gepackt und wann immer sie ein wenig Zeit hat, was selten der Fall ist, legt Renate Wacker ein Stück dazu. Private Dinge, die sie von zu Hause mitgebracht hat: Manche oft benutzt, andere nie gebraucht. Zehn Jahre lang leitete Wacker die Pestalozzi-Schule in Edingen, am 23. Juli wird sie in den Ruhestand verabschiedet.

Ihre 280 Schüler sagen am letzten Schultag Servus – für sie alle hat Renate Wacker ein Abschiedsgeschenk besorgt. Ein Springseil, was irgendwie typisch für sie ist: Es hält länger als ein Eis und hat auch noch mit Bewegung zu tun, was der sportbegeisterten Schulleiterin immer wichtig war.

Als Wacker im September 2011 an der Schule eingeführt wurde, an der sie einst selbst Schülerin war, lag die Anzahl der Schüler bei 262 – heute sind es 20 mehr; seit 2014 nehmen die Geburten wieder zu. Die Pestalozzi-Grundschule hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder neu aufgestellt: 2008 begann sie mit der Zusammenlegung der Klassen eins und zwei als jahrgangsgemischte Eingangsstufe.

Die Vorbehalte der Eltern waren damals groß, was auch für die Einführung der Ganztagsschule im Jahr 2013 galt. "Wir haben mit 20 angemeldeten Kindern begonnen und sind jetzt bei 43 Ganztags- und 22 Halbtagsschülern", sagt Renate Wacker. 2017 folgte die Jahrgangsmischung der Dritt- und Viertklässler. Modelle, die im Alltag auch gelebt werden müssen, fährt Wacker fort.

Gerade die Ganztagsbetreuung stelle die Schule vor Herausforderungen. "Das braucht Struktur, muss Hand und Fuß haben – die Kinder müssen selbstorganisiertes Lernen lernen", meint sie im Gespräch mit der RNZ. In den vergangenen Jahren sei Schule mehr zum "Dienstleister" geworden und habe mehr Erziehungsarbeit übernommen, weil die zeitliche und räumliche Beanspruchung der Eltern im Arbeitsalltag intensiver geworden sei. Aber es gebe viele Eltern, die im positiven Sinne die Schule begleiten würden. Elternbeiräte zu finden, sei kein Problem. "Der Austausch mit den Eltern macht Freude", sagt sie.

Intensiv sei die Zeit vor Einführung der Jahrgangsmischung gewesen: "Daran haben wir zwei Jahre lang gearbeitet, haben Gespräche im Kollegium geführt, fünf Schulen besucht, die das bereits eingeführt hatten, wir haben hospitiert und Elterninformationsabende veranstaltet", schildert die Schulleiterin. "Wir haben immer versucht, die Eltern einzubinden."

Als sie kam, sei das Thema "Ganztagsschule" an die Wand gefahren gewesen. "Die Eltern wollten es nicht und der Gemeinderat auch nicht." Mit einem Prozessbegleiter vom Land habe es mit den anderen Beteiligten zusammen viele Sitzungen und viel Vorarbeit gegeben, bis der Antrag neu und erfolgreich im Gemeinderat behandelt wurde. "Viele Kinder profitieren von der Ganztagsschule – gerade auch in Pandemiezeiten", meint sie.

Eine große Herausforderung sei die Aufnahme der Flüchtlingskinder gewesen und die Frage, wie man sie gut integriert und auf die Klassen verteilt. Die größte Herausforderung warte indes immer im Alltag: "Wie organisiere ich den Ausfall von Kollegen, um den Unterricht möglichst durchgängig zu ermöglichen? Das sicherzustellen, ist nicht leicht." Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung bezeichnet die Schulleiterin als gut. Sicher sei manches auf die lange Bank geschoben worden, doch daran sei die Gemeinde auch nicht immer schuld. "Ein offenes Ohr ist da", betont Wacker.

Wer ihre Nachfolge antritt, weiß Renate Wacker nicht. Dazu habe sich das Schulamt noch nicht geäußert. Klar ist, dass es für die neue Schulleitung stressig wird, wenn die Sanierung des zweiten Bauabschnitts endlich im nächsten Jahr startet. Damit einher gehen der Umzug in Container und ein Schulhof als Baustelle. Im Ruhestand werde sie die Dinge tun, für die stets zu wenig Zeit war: Musik, Sport, mit den vier Enkeln unterwegs sein, lächelt die 63-Jährige. Dann fällt auch die fast tägliche Fahrt von Bruchsal nach Edingen flach. Nach Stationen in Edingen-Neckarhausen und zwei Jahren in Burkina Faso, fand die Familie in Bruchsal ein neues Domizil.

Kollegium und Nachfolger wünscht Renate Wacker ein "gutes Händchen und viel Kraft", all die Errungenschaften wieder zu aktivieren, die über den Unterricht hinausgehen: Martinsumzüge, Sommerfeste, Theater und Adventssingen. "Bedingt durch die Pandemie war vieles, was die Grundschule ausmacht, nicht durchführbar gewesen."