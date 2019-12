Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. 32,8 Millionen an ordentlichen Erträgen und 34,6 Millionen Euro an ordentlichen Aufwendungen: Das sind die Eckdaten des kommunalen Haushalts 2020, über den der Gemeinderat am Mittwoch beriet. Das negative Ergebnis wird abgefedert durch außerordentliche Erträge in Höhe von knapp 5,6 Millionen Euro – Einnahmen, die vor allem durch die Neckarhäuser Neubaugebiete "Bäko-Wiese" und "Neckarhausen-Nord" erwartet werden.

Dazu kommt eine Kreditermächtigung von 4,6 Millionen Euro. In der dreieinhalbstündigen Beratungsphase stellten die Gemeinderäte immer wieder fest, dass die Umstellung vom kameralen aufs doppische Haushaltssystem mit sechs Teilhaushalten die Übersichtlichkeit erschwert hat. Wo möglich, werde man das noch ändern, versprach Bürgermeister Simon Michler. Das EDV-System sei hier von der Formatierung her allerdings recht starr, gab Benjamin Gerhold zu bedenken. Seit zwei Jahren ist der eigens eingestellte Verwaltungsmitarbeiter mit der Umstellung befasst.

Das doppische System soll für nachhaltigere und generationengerechtere kommunale Haushalte sorgen, weil Ausgaben Gegenfinanzierungen gegenübergestellt werden müssen. Doch wenn Kommunen ihre Investitionen über Kredite finanzieren müssen, stellt sich die Frage, wie nachhaltig das ist. Und ob man den nächsten Generationen nun eher einen Haufen Schulden oder eine marode Infrastruktur hinterlässt.

In Edingen-Neckarhausen suchte der Gemeinderat den goldenen Mittelweg. Alle Fraktionen agierten unter der Überschrift "Sparen, wo es geht", und so verzichtete sogar die CDU auf eines ihrer Lieblingsthemen und plädierte dafür, geplante Straßensanierungen zu verschieben. Die Unabhängige Bürgerliste aus FDP und Freien Wählern (UBL) ging zwar mit, sagte aber auch, man müsse sich genau anschauen, welche Projekte "geschoben" werden. "Wir sollten uns das jeweils vor Ort ansehen", schlug Dietrich Herold vor. Doch flogen nun zunächst die Konkordiastraße und die Gartenstraße aus dem Programm, die Kolpingstraße wird nach Bedarf erneuert. 50.000 Euro strich der Rat aus dem 200.000-Euro-Budget, das Bauamtsmitarbeiter Holger Schlüter für reine "Flickarbeiten" zur Verfügung hat. Ein Budget, das ohnehin schon sehr schmal bemessen sei, wie Schlüter anmerkte.

Lange diskutierte das Gremium über anstehende Dachsanierungen der Friedhofskapellen. "Wir haben das lange verschleppt und wir haben noch mehr Dächer, die wir machen müssen", meinte Raimund Hartmann. Der Bauamtsmitarbeiter geht im Oktober 2020 in Rente und hätte gerne vor seinem Ausscheiden einige Projekte abgearbeitet. Dazu zählen die Dachsanierung der Werner-Herold-Halle und in der Eduard-Schläfer-Halle, wo die Umstellung auf LED-Technik nicht ohne Eingriff in die Decke erfolgen kann. Zudem ist die Vorhangtechnik defekt, was Vereine monieren.

Die Kosten für das Hilfeleistungsfahrzeug strich der Rat aus dem Haushalt, weil es wohl erst 2021 geliefert wird. Am Ende landete auf dem Verschiebebahnhof eine knappe Million. "Ich kann das mittragen, aber wir können auch nicht ewig schieben", sagte Bürgermeister Simon Michler.

Große Projekte wie der millionenschwere Neubau des Hebewerks Neckarhausen stehen ab dem kommenden Jahr an. Dazu kommen die Teilsanierung der Pestalozzi-Schule und der Neubau des Kindergartens "Neckarkrotten".

Eine frohe Botschaft gab es für alle Fußballer: Die vor zwei Jahren geschobene Umrüstung des Rasenplatzes im Sport- und Freizeitzentrum zum Vollkunstrasenplatz der neuesten und umweltschonenderen Generation ohne Gummigranulat zum Preis von rund 1,2 Millionen Euro kommt 2020. Das Projekt steht im Kontext der Verlagerung von Sportstätten aus Neckarhausen-Nord ins Sportzentrum. "Die Vereine wollen Planungssicherheit", sagte Markus Schläfer (CDU) und konterte damit Kritik von der Offenen Grünen Liste (OGL), die das gerne geschoben hätte. "Es geht um vertrauensbildende Maßnahmen – wir brauchen die Vereine noch", meinte auch Andreas Daners (SPD).

Die Verabschiedung des Haushalts ist für Januar 2020 geplant.