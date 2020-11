Edingen-Neckarhausen. (krs) Punkt 11.11 Uhr eröffneten die Kummetstolle Neckarhausen die Fastnacht auf Abstand. "Wir lassen uns das Feiern nicht verderben", war die Botschaft von Elferratspräsident Marius Ebert (Foto: Kraus-Vierling) in die Kamera.

In einem Video, das der Karnevalsverein um 11.11 Uhr auf Facebook und Instagram veröffentlicht hat, haben sich die Fastnachter in Schale geworfen. Prinzessin Imke I. vom tanzenden Narrengestein und Vize-Präsident Alexander Jakel führen die neuen Elferräte Nedzad Mustafagic, Johannes Betzwieser, Pascal Albuzat und Marvin Schneider in ihr Amt ein.

In der geschickten Schnittfolge sieht es aus, als würden Jakel und die Interimsprinzessin die Kappen weiterreichen, bis eine Hand aus dem Off sie den neuen Räten aufsetzt. Angestoßen wird selbstverständlich auch mit dem für die Kummetstolle traditionellen "Hütchen" Asbach-Cola.

An Wissenswertem fehlt es auch nicht. So erklärt Ebert, warum die Kummetstolle eigentlich Kummetstolle heißen und woher überhaupt die Fastnacht kommt.