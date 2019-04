Dass bis heute niemand die Eisbrecher-Rettung anpacken will, liegt wohl mit daran, dass man für die Sanierung sehr viel Geld in die Hand nehmen müsste. An dem Bau ist schon fast auf ganzer Länge die massive Außenmauer verloren gegangen. Die teils meterlangen, von den Steinmetzen einst sauber gearbeiteten Sandsteine sind nur noch im Verbund an den Ecken und in Resten an der Wasserlinie vorhanden. Dazwischen klafft seit vielen Jahren eine immer größere Wunde. Fotos: Kraus-Vierling (2)/Foto-Archiv von Heinz Häfner (1)/Repro: Kraus-Vierling

Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. Er ist eines der ältesten Schutzbauwerke am Unteren Neckar: Der "Eisbrecher" im Edinger Oberdorf wurde im 18. Jahrhundert, vielleicht sogar schon früher, direkt am Flussufer errichtet. Über viele Generationen hinweg schützte er den Ort vor dem "wilden Gesellen". Doch obwohl als Kulturdenkmal gelistet, bricht und bröckelt "die Wasserbau", wie die Edinger die wuchtige Sandsteinmauer nennen, seit Jahrzehnten vor sich hin.

Inzwischen ist das Bauwerk zu großen Teilen in den Fluss gestürzt. Weder die Kommune noch der Bund sehen sich für die Rettung und den künftigen Erhalt in der Pflicht. Je länger man jedoch wartet, desto eher droht eine Entscheidung, dieses Stück Edinger Neckargeschichte einfach preiszugeben und abzureißen.

Dabei spricht die Bauhistorikerin Antje Gillich in einem "Denkmalporträt" des Regierungspräsidiums in Karlsruhe gar vom "ältesten Kulturdenkmal zum Uferschutz am Neckar" überhaupt, jedenfalls deutlich früher gebaut, als die nach der Eisgangskatastrophe 1784 errichteten Neckarmauern, in Edingen zum Beispiel am Steinernen Tisch, die freilich Vorgänger sogar zurück bis 1515 hatten.

Im Zuständigkeits-Zwist steht zum einen die Gemeinde Edingen-Neckarhausen als heutige Besitzerin des Grund und Bodens und des Bauwerks selbst. Früher reichten dort im ältesten Teil des Dorfs einige Privatgrundstücke noch bis zum Wasser, so auch dieses der einstigen Fährmanns-Familie Kraus und Erben. Doch konnte die Kommune den Uferstreifen vor Jahren erwerben.

Die Frachtschiffe der Firma "Kling-Malz" legen seit über 50 Jahren an der Betonmauer an, unmittelbar neben dem Eisbrecher, manchmal sogar direkt davor. So brauchte die alte Schutzmauer längst ihrerseits Schutz. Daher wurde 2003 ein stählerner Dalben ins Neckarbett gerammt. Ausdrücklich sollte er "das Bauwerk vor Anfahrbeschädigungen schützen".

In der Gegenposition sitzt das Wasserstraßen und Schifffahrtsamt (WSA) als Bundesbehörde. Schließlich ist der Neckar Bundeswasserstraße. Dritte an Bord ist die Schriesheimer Firma "Kling-Malz" mit ihrem 1932 eröffneten Zweigbetrieb am neckarseitigen Standort der einstigen Edinger Grafenbrauerei.

Die Frachtschiffe mit der Gerste legen seit über 50 Jahren an der Betonmauer im "Hafengebiet" an, unmittelbar neben dem Eisbrecher, manchmal sogar direkt davor. So brauchte die alte Schutzmauer längst ihrerseits Schutz vor den großen Schiffen. Daher wurde schon 2003 dicht vor dem schwer geprüften Gemäuer ein stählerner Dalben ins Neckarbett gerammt. Ausdrücklich sollte er "das Bauwerk vor Anfahrbeschädigungen schützen".

Stein um Stein abgestürzt

Ist nun aber "die Wasserbau" in erster Linie Eigentum der Gemeinde, zählt sie vor allem als Uferbestandteil der Bundeswasserstraße oder wäre für ihre Reparatur - zumindest anteilig - auch jene Firma in der Pflicht, die dort die Entladestelle für die Frachtschiffe betreibt? Dass bis heute niemand die Eisbrecher-Rettung anpacken will, liegt wohl mit daran, dass er unten am Wasser sprichwörtlich gesagt "aus den Augen, aus dem Sinn ist". Vor allem aber schreckt offensichtlich ab, dass man für die Sanierung inzwischen sehr viel Geld in die Hand nehmen müsste. So ist an diesem bastionsartig in den Fluss ragenden Bau schon fast auf ganzer Länge die massive Außenmauer verloren gegangen.

Die teils meterlangen, von den Steinmetzen einst sauber gearbeiteten Sandsteine sind nur noch im Verbund an den Ecken und in Resten an der Wasserlinie vorhanden. Dazwischen klafft seit vielen Jahren, bloß vom Boot oder vom Ladenburger Ufer aus zu sehen, eine immer größere Wunde. Sie gibt den Blick frei aufs loser gemauerte "Innenleben" des historischen Bauwerks, das heute noch einen kleinen Vorplatz vor dem pittoresken gelben Fischerhäuschen bildet.

Der legendäre Fährmann, Maler und Berufsfischer "Janne-Karl". Im Hintergrund ist der Eisbrecher zu sehen.

Hier kümmerte sich der legendäre Fährmann, Maler und Berufsfischer "Janne-Karl" um seine Netze (siehe Titelbild des "Bausteine"-Bands 1 zur Ortsgeschichte Edingen Neckarhausen). Hier trafen sich Jung und Alt und lauschten Janns Erzählungen aus seinem episodenreichen Leben, von Walter Hochlenert schriftlich festgehalten. Nun aber wird dieses geschichtsträchtige Fleckchen immer stärker unterspült.

Erstmals richtig kritisch wurde es, als im Januar 2004 bei Hochwasser fast die ganze Nord-Flanke runterbrach. Als Notmaßnahme schüttete das WSA tonnenweise große Steine an; die Gemeinde, die die Wegsicherungspflicht hat, investierte laut Mitteilung des damaligen Bürgermeisters Roland Marsch 10.000 Euro in die Gefahrenabwehr. Auch bat man das WSA um Vorschläge zur Sanierung. Die lagen schon im Spätjahr 2004 auf dem Ratstisch; nur leider kam dieser "Sanierungsvorschlag Eisbrecher" zu dem Schluss: "Das Bauwerk sollte abgetragen und das Ufer entsprechend gesichert werden." Denn "aufgrund der hohen Beanspruchung bei Hochwasser" sei eine "umfassende bauliche Sanierung mit dem Ziel der Erhaltung des Eisbrechers [...] nicht wirtschaftlich auszuführen". Sprich: Es würde zu teuer.

Für die Ufersicherung beschrieb das WSA zwei Varianten: Den Bau einer Spundwand zur Verlängerung der Liegestelle um 40 Meter zwecks leichteren Anfahrens. Geschätzte Kosten damals: 230.000 Euro. Oder als kleinere Lösung, mit rund 80.000 Euro kalkuliert, das Anlegen einer Böschung, armiert per Gitternetz und Betonausgießung.

Im April 2005 beschäftigte sich der Gemeinderat erneut mit dem Eisbrecher und der Frage, wer die Ufersicherung zahlen müsse. Vom Rathaus kam der Hinweis, dass sich die Firma "Kling" an den Spundwandkosten nicht beteiligen würde. Auch berichtete die Tagespresse vom Ratsbeschluss, "noch einen Einigungsversuch mit der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zu machen und - im Falle des Scheiterns - vor Gericht zu gehen." Was man dann aber doch nicht tat.

Vielmehr blieb "die Wasserbau" in den 14 Jahren seither sich selbst und ihrem Schicksal überlassen.

Bei der Firma "Kling" fragte die RNZ bezüglich einer Gefährdung von Uferwänden durch die starken Bugstrahlruder an- und ablegender Schiffe an. "Nein", so Brau- und Malzmeister André Schneider, diese seien sicher nicht der Grund für die Eisbrecher-Schäden.

Allerdings finden sich andernorts durchaus Hinweise auf entsprechende Schadensrisiken: So schreibt etwa Aschaffenburg am Main vor, dass Schiffe, um das Unterspülen der Hafenmauer zu vermeiden, ihre Bugstrahlruder "nur mit minimalster Kraft" einsetzen dürfen.

Untersuchung durch Taucher

In Aschaffenburg seien es, so Schneider, aber auch ungleich mehr Schiffe, als die wenigen Frachter pro Jahr, die "Kling" anlieferten. Er sehe die Schadensursache vor allem im Hochwasser. Auch trage sicher der üppige Pflanzenbewuchs zum Lösen der Steine bei. Nebenbei bemerkt habe er auch schon ein Eisvogelpaar gesehen, das dort in den Aushöhlungen Behausung finde, sagte Schneider.

Dass sich "Kling" vor fast 15 Jahren nicht an einer Spundwand beteiligen wollte, sei der Kosten-Nutzen-Kalkulation geschuldet gewesen. Den stählernen Dalben aber, so Brau- und Malzmeister Schneider, habe die Firma selbst bezahlt. Dass das WSA vor einem Jahr auf Bitte von Bürgermeister Simon Michler den Eisbrecher von Tauchern untersuchen ließ, davon hatte der Produktionsleiter nichts erfahren.

Das Gemeindebauamt leitete auf RNZ-Anfrage den Ergebnisbericht von 2018 weiter. Demnach haben die noch vorhandenen Steinquader trotz starker Freispülung und tiefer Unterspülung "noch einen festen Sitz". Weggebrochene Quader und Mauerteile liegen um den Dalben am Flussboden, ohne jedoch die Schiffe zu behindern. Auch werde der Eisbrecher künftig "jährlich abgesucht und weiter beobachtet", so das WSA.

2014 übrigens hat die Gemeinde selbst einmal ihren historischen Eisbrecher als schützenswert eingebracht: Stellung nehmend zur geplanten Verlängerung der Schleuse Schwabenheim forderte die Kommune, dass geprüft werden solle, "ob die Fahrt von 135-Meter-Schiffen zu Schäden am Kulturdenkmal führen kann, und wie solche vermieden werden können".

Das allerdings klingt wie ein Hohn, wenn man das jetzt schon gegebene Schadensbild sieht.