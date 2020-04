Auch in der Doppelgemeinde sind die Straßen leer. Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise treffen gerade die Läden sehr – da liegt die Idee eines Rettungsschirmes nahe. Foto: Pilz

Edingen-Neckarhausen. (nip) Zwei Prüfaufträge seitens der SPD-Fraktion und der Offenen Grünen Liste (OGL) sind für Bürgermeister Simon Michler nun kurzfristig nach einem Anruf beim Kommunalrechtsamt Makulatur. Vom Grundsatz her, sagte der Bürgermeister gegenüber der RNZ, seien beide Ansinnen und die Idee dahinter absolut zu verstehen.

So wollte die SPD-Gemeinderatsfraktion angesichts der Coronakrise einheimische gewerbetreibende Betriebe kurzfristig unter einen zeitlich befristeten finanziellen kommunalen Schutzschirm nehmen. Zur Begründung führt die Fraktion an, dass durch die Einschränkungen im Kontext des Kontaktverbots große Teile des Einzelhandels und der Gastronomen wirtschaftlich stark betroffen sind.

Die meisten dieser Betriebe hätten schließen müssen, während gleichzeitig finanzielle Verpflichtungen weiterlaufen. "Wirtschaftlich stellt dies für diese Betriebe eine existenzbedrohende Situation dar und ist für sie langfristig nur schwer bis gar nicht auszuhalten", formulieren die Fraktionsmitglieder Michael Bangert, Andreas Daners, Alexander Jakel und Thomas Zachler.

Die Gewerbetreibenden am Ort benötigten kurzfristig Liquidität, um laufende Kosten zahlen zu können. Daher denke die SPD an einen kommunalen finanziellen Schutzschirm für den von der Krise stark beeinträchtigten Einzelhandel und Gastronomen.

Das Hilfsprogramm sollte die Betroffenen mit monatlich 1000 bis 2000 Euro für maximal drei Monate unterstützen. Diese kommunale "Corona-Soforthilfe" sei gedacht als zusätzliche Hilfe und ginge über die von Bund und Land zur Verfügung gestellten Zuschüsse hinaus.

Die OGL wollte nicht auf Haushaltsmittel zurückgreifen, sondern eine Art "Coronakrise-Spendenfonds" einrichten. Die OGL setzt dabei auf private Geldgaben, die im Sozialfonds der Gemeinde eingezahlt werden könnten, um all jenen Mitbürgern zu helfen, die von der Coronakrise durch Kurzarbeit bedroht sind, oder sich als Freiberufler, Handel- und Gewerbetreibender existenzielle Sorgen machen.

Die OGL nennt dabei aber auch Familien, die vom Hartz-IV-Bezug leben müssen oder Vermieter, die ebenso in wirtschaftliche Schieflage geraten könnten, wenn ihnen Mieteinnahmen wegbrechen. Die Fraktion fragte zugleich bei der Verwaltung an, ob sie die "halbwegs gerechte" Verteilung eingehender Spenden übernehmen könnte oder selbst einen Vorschlag habe, wie man die Spendenbereitschaft der Mitbürger "sinnvoll lenken" könne.

Michler betonte, dass er beide Aufträge vom prinzipiell für löblich halte. Aber das Kommunalrechtsamt habe klar geäußert, dass es der Gemeinde vom Grundsatz der Gleichbehandlung her nicht erlaubt sei, einen kommunalen finanziellen Rettungsschirm über Gewerbetreibende aufzuspannen. Auch bei der Verteilung privater Spenden überschreite die Kommune die Grenzen ihrer Zuständigkeit. Es sei aber möglich, eine private Stiftung ins Leben zu rufen, die Menschen in Not helfen könnte. Im wenige Kilometer entfernten Hirschberg ist das der Fall. Dort kümmert sich die Bürgerstiftung ums Abfedern kurzfristig eingetretener finanzieller Engpässe oder unterstützt mit Sachspenden.