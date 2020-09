Edingen-Neckarhausen. (nip) "Das ist der Vorführeffekt", stellte Julia Philippi nach ihrem Kurztrip mit dem Luftkissenboot der Freiwilligen Feuerwehr der Doppelgemeinde lakonisch fest. Dabei hatte die CDU-Landtagsabgeordnete Glück, dass der 1200er BMW-Boxermotor mit seinen 115 PS an der Schwabenheimer Schleuse seinen Geist noch nicht komplett aufgab. Sein Mucken hatte Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer schon vernommen, als alles noch in Ordnung schien. Eine Ahnung offenbar, nachdem erst kürzlich eine Verunreinigung im Schwimmer des Vergasers für Probleme sorgte.

"Ich rufe jetzt den Hersteller an", sagte Zimmer. Das Luftkissenboot zum Rettungseinsatz auf dem Neckar war erst im Dezember 2018 offiziell an die Wehr übergeben worden. Und obwohl es mit einem Anschaffungspreis von 71.000 Euro deutlich günstiger kam als die von der Wehr bevorzugte Bootseinsatzstelle, sollte das wegen seiner Lautstärke nicht unumstrittene Gefährt funktionieren.

Auf ihrer sogenannten "Blaulichttour", die Philippi tags zuvor gemeinsam mit Staatssekretär Wilfried Klenk in die Polizeireviere von Ladenburg und Weinheim geführt hatte, ging es der Christdemokratin im Gespräch mit Zimmer auch um Fördermöglichkeiten für das geplante Hilfeleistungszentrum (HLZ). Sie sei dabei, diese zu erkunden. Einen Vorschlag für das Gebäude im Gewann "Die Milben" hat die Feuerwehr längst skizziert und im Gemeinderat vorgestellt; derzeit sei eine Studie zum HLZ in Arbeit, sagte Zimmer. Der damit beauftragte Architekt ermittele, wie groß das für Feuerwehr und DRK geplante Haus werden müsste und was das kostet.

Den zweiten Teil ihres Besuchs am Neckar widmete Philippi der Fähre. Sie sprach mit Jochen Krauß, dem Zweiten Vorsitzenden des im März gegründeten Fördervereins Neckarhäuser Fähre. Die Abgeordnete teile das Ziel des Vereins, die Fährverbindung auch über den Neubau einer weiteren Neckarbrücke 2024 hinaus zu erhalten. Sie selbst ist Gründungsmitglied im Verein und möchte eine dauerhafte Finanzierung auf die Beine stellen. Dazu führe sie Gespräche auf allen Ebenen, sagte ihr Mitarbeiter Lukas Schöfer. Fördermöglichkeiten gebe es durchaus, es passten nur nicht alle. So habe das Verkehrsministerium bereits abgewunken, weil das Land zwischen beiden Ufern an dieser Stelle keine Baulast habe. Das bedeutet, dass dieser Neckarabschnitt nicht als Landesstraße anerkannt ist.

Möglicherweise könnte es Geld über die Tourismusförderung geben. Interessant wäre das im Zusammenhang mit der geplanten Nutzungsänderung des unter Denkmalschutz stehenden Fährhäuschens. Nach wie vor laufen hier Voruntersuchungen, ob das historische Fährhäuschen aus dem Jahr 1815 einen kleinen Kioskbetrieb verträgt und welche Sanierungsarbeiten anstehen.

Philippi kündigte weitere Termine im Rahmen ihrer "Blaulichttour" zu den Rettungsdiensten in ihrem Wahlkreis an. Parallel dazu läuft ihre "Umwelttour" entlang der Bergstraße und des Neckars. In diesem Kontext spricht sie am 21. September in der Zeit von 10 bis 15 Uhr mit Bürgermeister Simon Michler und Fachleuten über die dringend anstehenden Renaturierungsmaßnahmen am verlandeten Krottenneckar.